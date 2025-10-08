Có gì ở quán cà phê xuất hiện trong loạt phim 'Song lang', 'Bố già'?

|
Things Livingroom là một trong những quán cà phê đầu tiên xuất hiện tại chung cư Tôn Thất Đạm (phường Sài Gòn, TP.HCM) từ năm 2015. Không gian được chủ quán hiện tại tiếp quản từ năm 2022 và cải tạo theo hướng ấm cúng như một phòng khách.
Ngay từ khi nhận lại quán, nhóm vận hành đã đặt một tủ sách lớn ở vị trí trung tâm như một phần không thể thiếu trong căn phòng khách. “Mình nghĩ một phòng khách thì nên có sách. Nó tạo nên cảm giác sống động và gần gũi hơn là quán xá thông thường”, đại diện quán chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Tủ sách ở Things gồm nhiều thể loại được chủ quán sưu tầm và cả những khách quen gửi tặng. Đại diện quán cho biết ý tưởng này nảy từ sở thích cá nhân của những người phát triển và hình thành tủ sách như hiện tại. Có sách văn học, thiết kế, triết học, sáng tạo và nhiếp ảnh... Không gian yên tĩnh và ánh sáng dịu nhẹ ở quán góp phần tạo trải nghiệm đọc dễ chịu và yên bình.
Ngoài sách, Things còn trưng bày loạt tạp chí thời trang của Elle Việt Nam. Đại diện quán cho biết phía Elle chủ động liên hệ để mang tạp chí đến không gian quán vì cảm thấy phù hợp với tinh thần sáng tạo tại đây.
Không gian quán từng là bối cảnh chính trong phim Bố già bản YouTube của Trấn Thành. Căn hộ cũ được giữ nguyên kiến trúc và decor để phù hợp với nội dung phim. "Toàn bộ cảnh quay trong nhà là ở đây. Khách đến chơi rồi mới nhận ra: ‘Ơ, hóa ra mình từng thấy căn này trên phim’”, đại diện quán nói.
Cánh cửa chính là nơi ghi hình cảnh chủ nợ đến gây sự với gia đình Trấn Thành. Tủ sách hiện tại từng là phòng ngủ của hai cha con "Bố già". Chiếc bàn lớn giữa phòng cũng là nơi diễn ra nhiều cảnh sinh hoạt chung của gia đình nhân vật chính.
Quầy bar mở được thiết kế để tận dụng ánh sáng và kết nối giữa các khu vực. “Tụi mình không muốn có một quầy bar ngăn cách với không gian chung. Mọi thứ ở đây đều như một căn nhà có người sinh hoạt, không phải một quán cà phê bài trí kiểu mẫu”, nhóm điều hành chia sẻ.
Đạo diễn Trần Anh Hùng từng ghé qua quán, dành lời khen cho bố cục ánh sáng và khung cửa sổ nhìn ra ban công.
Quán có khá nhiều khách quen, phần đông là người làm sáng tạo, nghệ thuật hoặc đơn giản là người cần một nơi yên tĩnh để đọc sách, nghỉ ngơi, làm việc.
Things còn là bối cảnh của nhiều bộ phim như Song Lang của Leon Quang Lê hay Scandal của Victor Vũ. Trần thấp, gạch bông, cửa sổ gỗ là những chi tiết cũ được cố tình giữ lại, tạo nên vẻ hoài niệm của một TP.HCM đã qua.
Nhiều khách đến quán chia sẻ cảm giác như đang ở trong một căn nhà của người quen. Mọi thứ đều yên tĩnh, không sắp đặt quá chỉn chu nên có cảm giác gần gũi và ấm cúng.
Từ ban công của Things có thể nhìn thấy Bitexco phía xa, xen giữa những mái ngói và mảng xanh của thành phố. Một sự đối lập vừa thực vừa thơ giữa TP.HCM hiện đại và những căn chung cư cũ vẫn giữ được nhịp sống riêng.
Things Livingroom mở cửa từ 8h đến 22h mỗi ngày ở cả hai chi nhánh phường Sài Gòn và phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM). Things Livingroom như tên gọi là một phòng khách nơi tiếp đón bạn bè đến chơi, nơi để gặp mặt nhau, trò chuyện hay đơn giản là đắm chìm trong những quyển sách.
