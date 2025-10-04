Quán cà phê TP.HCM tặng 500.000 đồng cho khách đọc sách đủ 100 giờ

Một quán cà phê ở TP.HCM gây chú ý khi treo thưởng 500.000 đồng cho bất kỳ khách nào đọc sách đủ 100 giờ tại quán. Ý tưởng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Văn hóa đọc đang được khơi gợi theo nhiều cách, từ không gian cà phê yên tĩnh đến những chương trình khuyến khích tiếp cận tri thức. Ảnh: Phương Lâm.

SAM - Art books & Coffee (phường Bảy Hiền, TP.HCM) đưa ra chương trình “100 giờ đọc sách nhận 500.000 đồng” từ cuối tháng 9, tạo sự chú ý trên mạng xã hội với hàng trăm lượt chia sẻ và hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc.

Khách muốn tham gia chương trình chỉ cần đăng ký trực tiếp với nhân viên quán. Người đọc có thể mang sách cá nhân hoặc chọn sách từ tủ sách tại quán, miễn là đọc sách giấy. Thời gian được cộng dồn qua nhiều ngày đến khi đạt mốc 100 giờ để nhận thưởng 500.000 đồng tiền mặt.

Trong suốt quá trình tham gia, khách được yêu cầu không sử dụng thiết bị điện tử, không hút thuốc, không ngủ trong phòng đọc và giữ trật tự để đảm bảo không gian yên tĩnh.

Mục tiêu 10.000 giờ đọc sách

Ông Lê Bá Tân, chủ quán, cho biết ý tưởng xuất phát từ mong muốn giữ cho việc đọc sách giấy không bị xem nhẹ. Trước đây, ông từng tổ chức các hoạt động như “uống cà phê trả tiền bằng sách” hay “đổi sách cũ lấy sách mới”. Tuy nhiên theo ông, cách làm này dễ trùng lặp.

“Nếu tặng khách một ly nước thì rất bình thường, vì quán nào chẳng có nước. Tôi nghĩ phải có phần thưởng hấp dẫn hơn. 100 giờ đọc tương đương khoảng 50 buổi và để duy trì được thói quen đọc như vậy, với tôi, bản thân người đọc đã đạt một thành công rất lớn. Nếu hàng chục hay hàng trăm người cùng tham gia, số giờ đọc cộng lại sẽ rất có ý nghĩa cho cộng đồng”, ông Tân chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Quán cà phê TP.HCM triển khai thử thách 100 giờ đọc sách, khách hoàn thành sẽ nhận 500.000 đồng tiền mặt. Ảnh: FBNV.

Trong ngày 1/10, quán đã ghi nhận 5 người đến đăng ký đọc sách. Ông Tân cho rằng đây là tín hiệu tích cực. Theo ông, khi tham gia chương trình, khách không được dùng điện thoại, chỉ đọc sách giấy. Nếu hoàn thành đủ 100 giờ, bạn đọc sẽ nhận 500.000 đồng và có thể dùng số tiền này để mua sách, uống nước hay chi tiêu tùy ý.

Ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất không phải phần thưởng mà là hình thành thói quen đọc. Chủ quán cũng cho biết chương trình không có thời hạn kết thúc. Ông dự tính dành số tiền tương đương 10.000 giờ đọc.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước ý tưởng đọc sách được trả tiền. Các bình luận cho rằng đây là cách làm vừa độc đáo, vừa thực tế để khuyến khích người trẻ dành thời gian cho sách giấy. Một số độc giả còn cho biết sẽ rủ bạn bè đến quán tham gia thử thách 100 giờ đọc, coi đó như động lực để hình thành thói quen mới.

Nhiều quán cà phê tại thành phố lớn đã triển khai chương trình khuyến khích đọc sách, coi đây là cách tạo khác biệt và gắn kết cộng đồng. Các mô hình này thường kết hợp giữa đồ uống và tủ sách, giúp khách hàng vừa thư giãn vừa tiếp cận tri thức.

Một quán cà phê áp dụng mô hình “góp sách - đổi đồ uống”, hình thành tủ sách cộng đồng tại các cơ sở ở Hà Nội và Đà Nẵng. Ảnh: FBNV.

Lan tỏa văn hóa đọc qua quán cà phê

Tại Hà Nội và Đà Nẵng, chuỗi cà phê Deep Sii áp dụng chương trình “góp sách - đổi đồ uống” hồi tháng 5/2024. Khách mang đến tối thiểu 10 cuốn sách, ngoại trừ truyện tranh và sách giáo khoa, sẽ được tặng một phần nước.

Những cuốn sách này được chọn lọc, sắp xếp lại và đưa vào tủ sách cộng đồng tại quán. Chương trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khách hàng. Một số trường hợp đặc biệt, khách gửi hàng trăm cuốn sách cùng lúc, góp phần làm đầy kệ trong thời gian ngắn.

Theo bà Hà Bí, chủ quán, mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc bổ sung nguồn sách. Bà từng có 5 năm làm trong ngành giáo dục nên đặc biệt quan tâm đến việc lan tỏa tri thức.

“Trong định hướng về phát triển của mình, tôi muốn tạo ra một không gian mà mỗi bạn khách hàng đến quán đều được truyền cảm hứng và năng lượng để có thể sáng tạo, cũng như tập trung làm việc và học hỏi thêm được nhiều kiến thức mới”, bà chia sẻ.

Một số như án như One Book One Coffee cũng kết hợp với nhiều quán cà phê ở TP.HCM để nhận sách quyên góp, gửi tặng cho trẻ em vùng xa. Các điểm nhận này vừa tạo thêm lựa chọn cho khách muốn đóng góp, vừa hình thành mạng lưới lan tỏa thói quen đọc và chia sẻ sách.

Năm 2020, một quán cà phê sách ở TP.HCM từng triển khai hình thức trả tiền nước bằng sách. Khách có thể dùng một cuốn sách mới hoặc cũ để đổi lấy đồ uống, những cuốn này sau đó được phân loại và đưa trở lại tủ sách phục vụ cộng đồng.