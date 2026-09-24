Golfer số 2 thế giới thích đọc sách giấy

Thường xuyên đối mặt với áp lực thi đấu, Rory McIlroy tìm đến sách về tâm lý, triết học và phát triển bản thân. Golfer số 2 thế giới còn đọc sách để hạn chế dùng điện thoại.

Rory McIlroy bắt đầu đọc nhiều hơn sau khi nhận ra điểm chung của những người thành công anh gặp. Ảnh: Matthew Childs/Reuters.

Hiện đứng hạng 2 thế giới trên bảng xếp hạng OWGR, Rory McIlroy (sinh năm 1989) là một trong những golfer nổi bật của thế hệ mình. Thi đấu ở cấp độ cao trong nhiều năm cũng khiến anh thường xuyên phải đối mặt với áp lực thành tích và sự chú ý từ công chúng. Điều này phần nào thể hiện trong tủ sách của McIlroy, khi phần lớn những tác phẩm anh nhắc đến xoay quanh tâm lý, triết học và phát triển bản thân.

Trong cuộc phỏng vấn với PGA Tour năm 2020, McIlroy cho biết trước đây anh chủ yếu đọc tiểu thuyết và tiểu sử. Thói quen thay đổi khi golfer nhận ra nhiều người thành công mình gặp đều đọc rất nhiều sách. Từ năm 2018, đọc nhiều hơn trở thành một trong những mục tiêu anh đặt ra cho bản thân.

Một trong những cuốn McIlroy nhiều lần tìm đến là The Chimp Paradox (tạm dịch: Nghịch lý tinh tinh) của bác sĩ tâm lý Steve Peters. Cuốn sách đề cập đến sự xung đột giữa cảm xúc và lý trí, đồng thời hướng dẫn cách nhận diện, kiểm soát phản ứng của bản thân. Sau Masters 2018, McIlroy dành khoảng ba tuần nghỉ thi đấu để đọc lại tác phẩm. Những gì xảy ra trong vòng cuối tại giải đấu khiến anh muốn tìm hiểu cách kiểm soát bản thân tốt hơn trong những thời điểm căng thẳng.

Cùng giai đoạn, golfer đọc Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less (Nghệ thuật theo đuổi sự tối giản) của Greg McKeown theo lời giới thiệu của người bạn Jimmy Dunne. Tác phẩm hướng người đọc đến việc loại bỏ những điều không cần thiết để tập trung thời gian và năng lượng cho các ưu tiên quan trọng. Một trong những điều anh chú ý sau khi đọc sách là xác định việc quan trọng nhất cần làm và học cách nói “không”.

McIlroy cũng yêu thích sách của Ryan Holiday, tác giả chuyên viết về chủ nghĩa khắc kỷ. Anh từng đọc The Obstacle Is the Way (Vượt qua trở ngại) và Ego Is the Enemy (Vượt qua bản ngã), hai tác phẩm nhấn mạnh việc tập trung vào những điều bản thân có thể kiểm soát thay vì quá bận tâm đến đánh giá từ bên ngoài. McIlroy sau đó còn trở thành bạn với Holiday.

Golfer nhiều lần tìm đến những cuốn sách về kiểm soát cảm xúc, thói quen và cách tập trung vào điều bản thân có thể thay đổi. Ảnh minh họa: Fahsa, Trí Định.

Một cuốn sách khác có ảnh hưởng đáng kể đến golfer là The Subtle Art of Not Giving a F*ck (Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm) của Mark Manson. Tại Ryder Cup 2018, Erica Stoll, vợ McIlroy, đọc cuốn sách trước rồi đưa cho chồng. Sau này, cuốn sách trở thành tác phẩm quan trọng với tay golf. Nội dung cuốn sách khiến anh nhận ra bản thân từng dành quá nhiều năng lượng cho những điều ngoài khả năng kiểm soát, chẳng hạn lời nói hay hành động của người khác.

Sách cũng là “nơi” golfer “trốn” khỏi internet. Tại Tour Championship 2019, anh mang theo Digital Minimalism: Choosing a Focused Life in a Noisy World (Lối sống tối giản thời công nghệ số) của Cal Newport, tác phẩm bàn về việc sử dụng công nghệ có chủ đích. Sau khi đọc sách, McIlroy xóa một số ứng dụng và cố gắng giảm sử dụng thiết bị điện tử trong những tuần thi đấu, dành thời gian cho đọc sách hoặc giải câu đố.

Ngoài tâm lý, triết học và phát triển bản thân, McIlroy cũng quan tâm đến tiểu sử và tiểu thuyết. Năm 2019, anh từng cho biết đang đọc Steve Jobs (Tiểu sử Steve Jobs), cuốn tiểu sử về nhà đồng sáng lập Apple do Walter Isaacson viết.

Tại Masters 2024, McIlroy cho biết mình đã đọc quá nhiều thể loại sách hư cấu và muốn tìm đến tiểu thuyết để việc đọc nhẹ nhàng hơn. Một năm sau, tại Masters 2025, anh tiết lộ đang đọc The Reckoning (tạm dịch: Sự trả giá) của John Grisham. Đây là lần đầu sau một thời gian dài McIlroy quay lại với fiction.

Dù thể loại thay đổi theo từng giai đoạn, McIlroy vẫn ưu tiên sách giấy hơn sách điện tử. Anh có lưu một số đầu sách trên điện thoại để tiện tìm kiếm hoặc đánh dấu nội dung, nhưng cho rằng mình tiếp thu tốt hơn khi cầm sách và trực tiếp lật từng trang.