Đọc gì để vượt qua thất bại

Self-Compassion (Trắc ẩn với chính mình) - Kristin Neff: Một sai lầm nhỏ đôi khi bị biến thành thất bại lớn bởi chính cách con người đối xử với bản thân. Nhà tâm lý học lâm sàng Paul Losoff nhận thấy nhiều người có một “giọng nói” quá khắt khe trong đầu, liên tục nhắc rằng họ đã thất bại. Ông giới thiệu Self-Compassion như một cách làm giảm tiếng nói đó. Xuất bản năm 2011, cuốn sách dựa trên nghiên cứu của Kristin Neff, đề xuất lòng trắc ẩn với bản thân, coi đây là nền tảng vững chắc hơn lòng tự trọng. Tác giả đưa ra các bài tập giúp người đọc đối diện với thất bại bằng sự tỉnh thức và tử tế thay vì phán xét. Điều này không đồng nghĩa với việc phải hạ thấp tiêu chuẩn dành cho bản thân. Ảnh: Nhã Nam.