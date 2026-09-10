Trải nghiệm không gian đọc tại chuỗi nhà sách dịp đầu năm học mới

Khu trải nghiệm - đọc sách của chuỗi nhà sách được đơn vị thiết kế theo hướng mở, với các góc đọc cho gia đình, học sinh, sinh viên.

Nhân dịp Trung thu và năm học mới, nhà sách FAHASA có các hoạt động, chương trình tại các chi nhánh để lan tỏa văn hóa đọc, đưa sách tới gần độc giả.

Đặc trưng của chuỗi nhà sách là khu Trải nghiệm - Đọc sách được thiết kế theo hướng mở, với nhiều góc đọc và thư giãn dành cho học sinh, sinh viên, thiếu nhi và gia đình. Tại hai cơ sở mới của chuỗi nhà sách này tại TTTM Lotte Mart Bắc Giang, Bắc Ninh và tại TTTM Vincom Đan Phượng, Hà Nội, khu trải nghiệm này cũng được bố trí, phục vụ phụ huynh, học sinh trong thời điểm đầu kỳ học mới.

Khu vực sách được đầu tư nhiều tủ sách chuyên đề và nhóm sách trọng tâm như: văn học kinh điển, sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, sách kiến thức bách khoa, truyện trinh thám, văn học kỳ ảo,...

Tủ sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh tại nhà sách.

Khu Trải nghiệm - Đọc sách này cũng là không gian để đơn vị phối hợp cùng các nhà xuất bản tổ chức các chương trình giao lưu, giới thiệu sách, workshop sáng tạo cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Đại diện nhà sách cho biết các hoạt động này mở ra với mong muốn đưa nhà sách trở thành điểm hẹn văn hóa của người dân khu vực.

Cũng nhân dịp Trung thu, không gian nhà sách được trang trí và trưng bày theo chủ đề mùa lễ hội. Các không gian trang trí và tiểu cảnh Trung thu được bố trí tại nhà sách. Các chương trình khuyến mãi nhân dịp mùa lễ hội, năm học mới cũng được triển khai tới hết tháng 9, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình sắm sửa cho con em dịp này.