Một chuỗi nhà sách ngừng cung cấp túi nylon từ 1/1/2027

Hệ thống nhà sách Kim Đồng trên toàn quốc sẽ ngừng cung cấp túi nylon từ ngày 1/1/2027, khuyến khích độc giả mang túi cá nhân khi mua sách.

Nhà xuất bản Kim Đồng thông báo sẽ ngừng cung cấp túi nylon cho khách hàng đến nhà sách từ ngày 1/1/2027. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 9/9, nhà xuất bản Kim Đồng thông báo từ 1/1/2027, hệ thống nhà sách Kim Đồng trên toàn quốc sẽ ngừng cung cấp túi nylon cho khách hàng. Đơn vị này kêu gọi độc giả tập thói quen mang theo balo, túi vải tote hoặc túi gấp gọn khi mua sách, nhằm giảm sử dụng túi nhựa dùng một lần.

Động thái của Kim Đồng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường hạn chế các sản phẩm nhựa dùng một lần. Theo Bộ Công Thương, Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định lộ trình hạn chế sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần và bao bì nhựa khó phân hủy sinh học. Từ ngày 1/1/2026, Việt Nam không sản xuất và nhập khẩu túi nylon khó phân hủy sinh học có kích thước nhỏ hơn 50 x 50 cm.

Số liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho thấy khoảng 800.000 tấn túi nhựa được sử dụng tại Việt Nam mỗi năm. Túi nhựa PE và HDPE chiếm khoảng 80% lượng túi nhựa đưa ra thị trường. Trong các khảo sát tại khu vực sông và ven biển, túi nhựa, đặc biệt loại có sức chứa 0-5 kg, nằm trong nhóm vật phẩm gây ô nhiễm phổ biến.

Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cũng cho thấy rác thải nhựa chiếm 94% tổng số vật phẩm rác được thu gom tại 38 điểm ven sông và ven biển ở Việt Nam, tương đương 71% nếu tính theo khối lượng. Phần lớn trong số này là các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Theo báo cáo của UNEP, ở quy mô một lần mua hàng, một túi nhựa mỏng dùng tại cửa hàng có thể chỉ nặng vài gram nhưng số lượng lớn khiến tác động cộng dồn đáng kể. Nghiên cứu đánh giá vòng đời của tổ chức này cho thấy túi nhựa dùng một lần có khối lượng khoảng 6 g ở một số thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore và Mỹ; tại một số nước châu Âu, con số có thể lên 18-20 g. Việc tái sử dụng túi nhiều lần giúp giảm tác động môi trường tính trên mỗi lần mua hàng.