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Khánh Hòa: Trao tặng 937 đầu sách cho Thư viện xã Diên Khánh

  • Thứ ba, 15/9/2026 20:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 14/9, Lễ bàn giao công trình dân vận khéo “Trao sách - Gửi tri thức” diễn ra tại Khánh Hòa.

Ngày 14/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Khánh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh cùng các nhà tài trợ tổ chức Lễ bàn giao công trình dân vận khéo “Trao sách - Gửi tri thức”.

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Trao tặng 937 đầu sách cho Thư viện xã Diên Khánh

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh và đại biểu xã Diên Khánh. Cùng dự còn có đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học, Ban Công tác Mặt trận các thôn, đông đảo Nhân dân và các em học sinh trên địa bàn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã bàn giao 937 đầu sách với nội dung phong phú cho Thư viện xã Diên Khánh. Nguồn sách mới này góp phần bổ sung tài liệu đọc, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của cán bộ, hội viên, thanh thiếu nhi và người dân địa phương.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 10 suất học bổng (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập tại Trường Tiểu học Diên Khánh, nhằm kịp thời động viên các em nỗ lực vươn lên.

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Học sinh vui mừng khi Thư viện Diên Khánh có thêm nhiều đầu sách mới.

Công trình “Trao sách - Gửi tri thức” là hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa văn hóa đọc, vun đắp tinh thần tự học trong cộng đồng. Qua đó, khẳng định vai trò đồng hành của các đơn vị trong công tác an sinh xã hội, chăm lo thế hệ trẻ và xây dựng không gian học tập cộng đồng tại địa phương.

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https://baovanhoa.vn/xuat-ban/khanh-hoa-trao-tang-937-dau-sach-cho-thu-vien-xa-dien-khanh-265244.html

Xuân Hướng/Báo Văn Hóa

Thư viện xã Khánh Hòa Khánh Hòa Văn hóa đọc trao sách gửi tri thức

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