Trao tặng 700 đầu sách cho các bệnh nhi tại TP.HCM

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM triển khai thí điểm mô hình đưa sách vào Bệnh viện Nhi đồng 1, trao tặng 700 đầu sách cho các bệnh nhi.

Sáng 1/7, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức chương trình “Sách trao tay - Yêu thương ở lại”, trao tặng 700 đầu sách cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Chương trình diễn ra trong khuôn khổ Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trao tặng 700 đầu sách cho Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; bà Phạm Thị Yến, Phó trưởng phòng Báo chí - Xuất bản; ban giám đốc, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng đông đảo phụ huynh, bệnh nhi.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết việc đưa sách vào Bệnh viện Nhi đồng 1 là một phần trong định hướng phát triển các không gian văn hóa đọc của thành phố.

“Chúng tôi muốn đưa sách đến gần hơn với người dân. Trước hết là mang những đầu sách phù hợp đến bệnh viện để góp phần nâng cao tinh thần, hỗ trợ quá trình điều trị và chữa lành những gì các em đang phải trải qua”, ông Hồi nói.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi hy vọng những cuốn sách này có thể góp phần nâng cao tinh thần, hỗ trợ quá trình điều trị của các bệnh nhi.

Theo ông Hồi, Bệnh viện Nhi đồng 1 là đơn vị đầu tiên được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình đưa sách vào bệnh viện. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM dự kiến phối hợp với các nhà xuất bản, đơn vị phát hành và cơ quan báo chí để mở rộng mô hình đến các bệnh viện khác trên địa bàn, đồng thời tổ chức các hoạt động khuyến đọc thường xuyên.

TS.BS.CKII Ngô Ngọc Quang Minh, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, chia sẻ: “Sách là món ăn tinh thần của các bé. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã tổ chức tủ sách cho các giường bệnh, buồng bệnh và duy trì những lớp học tình thương dành cho các bé điều trị dài ngày. Những lớp học này giúp các bé san lấp phần nào khoảng trống khi phải tạm ngừng đến trường”.

Ông cho biết 700 cuốn sách được trao tặng lần này sẽ góp phần làm phong phú thêm không gian đọc tại bệnh viện, mang đến những món quà tinh thần ý nghĩa và tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhi trong hành trình điều trị.