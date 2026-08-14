Đoàn cán bộ TP.HCM tặng hàng trăm cuốn sách tại TP Huế

Đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa của Đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TP.HCM tại Chương trình về nguồn “Hành trình tri ân - Về miền đất lửa”.

Chương trình về nguồn "Hành trình tri ân - Về miền đất lửa” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 11 đến 14/8 tại Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng.

Chương trình có sự tham dự của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Lê Văn Minh; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Phạm Thị Hồng Hà.

Cùng dự có Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam Trần Trọng Dũng; Phó vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Quý Trọng và hơn 100 đại biểu là cán bộ, phóng viên, biên tập viên, những người có thành tích tiêu biểu, nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản và trong quá trình xây dựng, phát triển TP.HCM.

Ông Dương Anh Đức trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở TP Huế. Ảnh: Hoàng Hùng.

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Trong khuôn khổ chương trình về nguồn “Hành trình tri ân - Về miền đất lửa”, Đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TP.HCM phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại TP Huế.

Đoàn tặng 60 phần quà đến các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, 40 suất học bổng cho học sinh khó khăn học giỏi, 200 áo ấm.

Đoàn cũng tặng 2 tủ sách với hơn 400 đầu sách của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM. Trong đó, nổi bật là tủ sách Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với hơn 200 đầu sách, là những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách của các nhà nghiên cứu, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm về Sài Gòn xưa, TP.HCM nay...

Tủ sách thiếu nhi gồm hơn 200 đầu sách là truyện tranh, sách thiếu nhi phù hợp lứa tuổi nhi đồng, thiếu niên.

Đại biểu trao tặng hai tủ sách tại chương trình. Ảnh: Hoàng Hùng.

Sau đó, Đoàn đến xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công.

Đoàn trao 70 phần quà cho 35 gia đình chính sách và 35 gia đình khó khăn; 45 suất học bổng; tặng 200 áo ấm cho học sinh khó khăn và 2 bộ sách, gồm bộ sách Di sản Hồ Chí Minh và Lịch sử Việt Nam bằng tranh.

Tổng các phần quà tri ân trị giá gần 500 triệu đồng.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong trao quà và áo ấm cho người có công, gia đình chính sách (ảnh trái). Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Lê Văn Minh tặng quà tại Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Hùng.

Địa chỉ "đỏ" và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Trong suốt hành trình của chương trình, đoàn đã đến nhiều địa chỉ “đỏ”, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế. Đây nơi yên nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ từ nhiều địa phương trong cả nước.

Đến Quảng Trị, Đoàn dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - nơi 10.900 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh tại Quảng Trị và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào; Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - nơi yên nghỉ của hơn 10.200 anh hùng liệt sĩ; thăm Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; dâng hoa, dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị - nơi gắn với cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị, từ ngày 28/6 đến 16/9/1972.

Đại biểu tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Hoàng Hùng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức, cho biết, chương trình về nguồn là hoạt động thường niên của TP.HCM, với sự phối hợp giữa các cơ quan tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản nhằm thực hiện những hoạt động nghĩa tình hướng đến các địa phương.

Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh chuyến đi cũng là dịp để cán bộ các cơ quan, đơn vị gắn bó với nhau hơn, qua đó phối hợp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trên từng cương vị công tác.

Năm nay, đoàn đến TP Huế và tỉnh Quảng Trị, những địa phương có nhiều địa danh, di tích lịch sử gắn với quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong chương trình, Đoàn cũng tham quan các di tích, công trình văn hóa tiêu biểu: Kinh thành Huế, Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Điện Kiến Trung và chùa Thiên Mụ ở Huế; Phố cổ Hội An, chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Khu du lịch Non Nước Ngũ Hành Sơn tại Đà Nẵng.