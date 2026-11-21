Mai Tài Phến ngồi cùng gia đình Mỹ Tâm trong concert "See The Light Day 2" diễn ra tối 21/11. Nam diễn viên thân thiện, trò chuyện thoải mái với người thân của nữ ca sĩ.

Tối 21/11, Mỹ Tâm tổ chức See The Light Day 2 tại Khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình, TP.HCM) với sự tham gia của hàng chục nghìn khán giả. Nhiều đồng nghiệp như Đàm Vĩnh Hưng, Phương Mỹ Chi, Hurrykng… tới thưởng thức concert. Mai Tài Phến cũng có mặt ở sự kiện và ngồi chung hàng ghế với gia đình Mỹ Tâm. Những năm qua, anh luôn đồng hành cùng Mỹ Tâm trong mọi lịch trình công việc.

Trong sự kiện, Mỹ Tâm gửi lời cảm ơn ê-kíp và người hâm mộ. Nữ ca sĩ nói: “Cảm ơn tất cả ê-kíp đã thực hiện liveshow này cho Tâm. Cảm ơn thời gian, ‘kia kia’ nữa nè”. Không nhắc đích danh nhưng “kia kia” được cho là Mai Tài Phến.

Hình ảnh Mỹ Tâm trong concert 21/11. Ảnh: FBNV.

Đáng nói, trong khoảnh khắc đó, người nhà Mỹ Tâm được cho là quay sang nhìn Mai Tài Phến. Khoảnh khắc này đang gây chú ý trên mạng xã hội. Trong suốt concert, Mai Tài Phến luôn cổ vũ cuồng nhiệt cho giọng ca sinh năm 1981. Anh cũng nhiều lần trò chuyện với người thân của "bạn gái tin đồn".

Concert của Mỹ Tâm có 6 hạng vé, với mức giá từ 1,5 triệu đến 4,6 triệu đồng. Trong đợt mở bán sớm ngày 15/10, ban tổ chức cho biết 10.000 vé được bán hết chỉ sau 5 phút. Đến 21/10, chương trình tiếp tục mở bán vé đợt 2 và ghi nhận lượng lớn khán giả quan tâm, tìm mua. Kết quả bán vé cho thấy sức hút của đêm diễn thuộc chuỗi See The Light, đồng thời phản ánh mức độ quan tâm của công chúng đối với các concert cá nhân của Mỹ Tâm.

See The Light Day 1 được nữ ca sĩ tổ chức tối 13/12/2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với lượng khán giả khoảng 40.000 người.

Mai Tài Phến tới concert của Mỹ Tâm.

Những năm qua, Mỹ Tâm đã tổ chức thành công nhiều concert quy mô lớn. Nữ ca sĩ là giọng ca solo hiếm hoi ở Vpop có thể thu hút hàng chục nghìn khán giả tới các đêm diễn của cô.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đồng hành hơn 8 năm qua. Cả hai hợp tác lần đầu với MV Đừng hỏi em vào năm 2017. Một năm sau, anh được Mỹ Tâm giao vai chính trong Chị trợ lý của anh. Bộ phim này do nữ ca sĩ viết kịch bản và đạo diễn.

Tháng 2, họ cùng thực hiện bộ phim Tài. Trong buổi ra mắt, họ có nhiều cử chỉ thân mật. Cả 2 được phát hiện đeo nhẫn giống nhau. Mỹ Tâm thậm chí xưng "em" với Mai Tài Phến dù cô hơn đạo diễn 11 tuổi.