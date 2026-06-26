Mỹ Tâm cảnh báo

Phía Mỹ Tâm đưa ra lời cảnh báo về tình trạng hình ảnh nghệ sĩ bị giả mạo bằng công nghệ AI xuất hiện trên mạng xã hội.

Ngày 26/6, đơn vị quản lý của ca sĩ Mỹ Tâm phát đi thông báo cảnh báo việc xuất hiện nhiều hình ảnh và video giả mạo được tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Những hình ảnh này đang lan truyền trên mạng xã hội với nội dung sai sự thật liên quan đến nữ ca sĩ.

Theo công ty quản lý MTE, thời gian gần đây, một số tài khoản đã sử dụng công nghệ AI để tạo dựng, cắt ghép hình ảnh và video, sau đó phát tán những thông tin không đúng sự thật về Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm có mặt tại sân vận động ở Mỹ để cổ vũ Messi ở World Cup 2026. Ảnh: FBNV.

Đơn vị này khẳng định toàn bộ các nội dung trên đều là giả mạo, không phản ánh sự thật và có dấu hiệu lợi dụng công nghệ AI để tạo ra thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của nghệ sĩ, đồng thời tác động tiêu cực đến môi trường thông tin trên không gian mạng.

Phía Mỹ Tâm cũng kêu gọi khán giả và cộng đồng mạng nâng cao cảnh giác, chỉ tiếp nhận và kiểm chứng thông tin từ các kênh chính thức.

Cuối thông báo, MTE gửi lời cảm ơn đến khán giả đã tin tưởng và thể hiện sự tỉnh táo trong việc tiếp nhận thông tin, đồng thời mong muốn cùng cộng đồng xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn và có trách nhiệm.

Thời gian qua, không chỉ Mỹ Tâm, nhiều sao Việt cũng từng phải lên tiếng cảnh báo khi bị giả mạo hình ảnh, giọng nói. Người nổi tiếng thường bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo, lừa đảo trực tuyến... Lý Hải từng trở thành nạn nhân của các clip giả mạo kêu gọi chơi cờ bạc và tuyển dụng việc làm tại nhà. Những video này được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, sử dụng công nghệ AI để mô phỏng giọng nói, gương mặt. Mạc Văn Khoa, Việt Hương, Đan Trường, Tùng Dương, MC Đại Nghĩa... đều từng rơi vào cảnh tương tự và phải đính chính để khán giả không nhầm lẫn.