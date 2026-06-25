Phía Lãnh Thanh lên tiếng về thông tin lan truyền trên mạng

Đại diện của Lãnh Thanh vừa lên tiếng cảnh báo việc các cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin sai sự thật về nam diễn viên này.

Ngày 24/6, đại diện pháp lý kiêm quản lý của diễn viên Lãnh Thanh là Ivan Nguyễn phát đi thông cáo chính thức liên quan đến những thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Theo nội dung thông cáo, quản lý cho biết việc cố tình lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Lãnh Thanh là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định. Ê-kíp của nam diễn viên đã phối hợp với Văn phòng Thừa phát lại tiến hành lập vi bằng, số hóa và lưu trữ các chứng cứ liên quan, bao gồm bài viết, bình luận, hình ảnh và thông tin định danh của những tài khoản bị cho là có hành vi vi phạm.

Quản lý đề nghị các cá nhân, tổ chức dừng lan truyền thông tin sai sự thật về nam diễn viên. Ảnh: FBNV.

Phía quản lý cũng cho biết nếu các thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến hoạt động thương mại, hợp đồng quảng cáo, vai trò đại sứ thương hiệu hoặc các dự án điện ảnh của Lãnh Thanh, những cá nhân, tổ chức liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, quản lý yêu cầu các cá nhân, hội nhóm chủ động rà soát, gỡ bỏ toàn bộ nội dung được cho là xuyên tạc hoặc chưa được kiểm chứng liên quan đến Lãnh Thanh. Đơn vị này cho biết vẫn đang tiếp tục thu thập dữ liệu. Việc tiếp tục lưu trữ, phát tán hoặc chậm gỡ bỏ các nội dung sau khi thông cáo được ban hành có thể được xem là tình tiết bất lợi nếu vụ việc được đưa ra cơ quan chức năng.

“Chúng tôi từ chối đôi co và tiếp nhận các thông tin không chính thống. Mọi vấn đề liên quan đến diễn viên Lãnh Thanh chỉ có giá trị pháp lý khi được phát ngôn chính thức từ chính nghệ sĩ hoặc thông qua văn phòng đại diện của Ivan Nguyễn. Mạng xã hội có thể là ảo, nhưng trách nhiệm pháp lý và hậu quả kinh tế là hoàn toàn có thật. Sự im lặng của chúng tôi không phải thỏa hiệp, mà là sự tôn trọng quy trình làm việc chặt chẽ của luật pháp”, ê-kíp thông báo.

Những ngày qua, Lãnh Thanh được nhắc tới liên tục trên mạng xã hội sau khi anh có phát ngôn liên quan đến một số đồng nghiệp. Các phát ngôn đó gây bàn luận trong cộng đồng mạng. Nó cũng dẫn đến một số đồn đoán xoay quanh Lãnh Thanh và làm dấy lên những ý kiến trái chiều.