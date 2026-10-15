Mỹ Tâm bán hết 10.000 vé concert trong 5 phút

10.000 vé mở bán sớm của "Mỹ Tâm Live Concert 2026: See The Light Day 2" được bán hết chỉ sau 5 phút. Đêm nhạc diễn ra tại TP.HCM vào tháng 11.

Sáng 15/10, Mỹ Tâm mở bán sớm vé concert See The Light Day 2. Chỉ sau 5 phút, toàn bộ 10.000 vé của đợt mở bán đầu tiên đã được bán hết.

Kết quả trên cho thấy sức hút của đêm nhạc tiếp theo trong chuỗi See The Light. Nó cũng phản ánh sự quan tâm của khán giả dành cho các concert cá nhân của Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ là một trong những nghệ sĩ solo hiếm hoi ở Vpop luôn tổ chức thành công các đêm nhạc quy mô lớn.

Trước đó, See The Light Day 1 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2025 đã tạo dấu ấn tích cực với khán giả. Đêm diễn tiếp theo được tổ chức tại TP.HCM, dự kiến có những tiết mục và cách dàn dựng mới, được chuẩn bị riêng cho chương trình.

Mỹ Tâm tổ chức concert vào 21/11. Ảnh: FBNV.

Sau đợt mở bán sớm, khán giả chưa mua được vé có thể chờ đợt mở bán chính thức vào 11h ngày 21/10. See The Light Day 2 dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Khu đô thị Vạn Phúc (Vạn Phúc City), TP.HCM. Đây là một trong những concert cá nhân đáng chú ý của Mỹ Tâm trong năm nay, giữa thời điểm thị trường nhạc Việt liên tục xuất hiện các chương trình biểu diễn quy mô lớn.

Thời gian tới, thị trường bùng nổ concert quy mô hàng chục nghìn khán giả. Ba tháng cuối năm 2026, thị trường concert nhạc Việt trở nên sôi động khi hàng loạt chương trình quy mô lớn liên tiếp diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội.

Các sự kiện của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, Tinh hà “say hi”, Big Bang, Tùng Dương, Sao nhập ngũ hay Những thành phố mơ màng - Year End Tour 2026 dự kiến đón khoảng 30.000-50.000 khán giả mỗi đêm. Mật độ biểu diễn dày đặc cho thấy quy mô cạnh tranh hiếm gặp trên thị trường nhạc Việt.

Ở phân khúc nhỏ hơn, những chương trình có sức chứa khoảng 10.000 khán giả như Mắt nhắm mắt mở của HIEUTHUHAI, đêm nhạc của Phùng Khánh Linh, Quốc Thiên, Kosmik của SpaceSpeakers và nhóm 365 tiếp tục khiến lịch diễn cuối năm thêm dày đặc.

Ngày 17/10 là một trong những thời điểm đáng chú ý nhất khi TP.HCM cùng lúc diễn ra nhiều sự kiện âm nhạc. Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 tổ chức chương trình tại phường Bình Trưng, trong khi Tinh hà “say hi” diễn ra ở Khu đô thị Vạn Phúc. Cả hai sự kiện đều dự kiến đón khoảng 30.000-50.000 khán giả và đã bán hết vé.

Cũng trong ngày này, Phùng Khánh Linh tổ chức đêm nhạc riêng tại TP.HCM và ghi nhận tình trạng hết vé. Trong khi đó, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Tiffany Young, thành viên nhóm SNSD, mang concert Edge of Calm đến với khán giả Việt Nam.