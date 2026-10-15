Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Văn hóa Công nghiệp Văn hóa

Mỹ Tâm bán hết 10.000 vé concert trong 5 phút

  • Thứ năm, 15/10/2026 21:03 (GMT+7)
  • 11 phút trước

10.000 vé mở bán sớm của "Mỹ Tâm Live Concert 2026: See The Light Day 2" được bán hết chỉ sau 5 phút. Đêm nhạc diễn ra tại TP.HCM vào tháng 11.

Sáng 15/10, Mỹ Tâm mở bán sớm vé concert See The Light Day 2. Chỉ sau 5 phút, toàn bộ 10.000 vé của đợt mở bán đầu tiên đã được bán hết.

Kết quả trên cho thấy sức hút của đêm nhạc tiếp theo trong chuỗi See The Light. Nó cũng phản ánh sự quan tâm của khán giả dành cho các concert cá nhân của Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ là một trong những nghệ sĩ solo hiếm hoi ở Vpop luôn tổ chức thành công các đêm nhạc quy mô lớn.

Trước đó, See The Light Day 1 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2025 đã tạo dấu ấn tích cực với khán giả. Đêm diễn tiếp theo được tổ chức tại TP.HCM, dự kiến có những tiết mục và cách dàn dựng mới, được chuẩn bị riêng cho chương trình.

Mỹ Tâm ảnh 1

Mỹ Tâm tổ chức concert vào 21/11. Ảnh: FBNV.

Sau đợt mở bán sớm, khán giả chưa mua được vé có thể chờ đợt mở bán chính thức vào 11h ngày 21/10. See The Light Day 2 dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Khu đô thị Vạn Phúc (Vạn Phúc City), TP.HCM. Đây là một trong những concert cá nhân đáng chú ý của Mỹ Tâm trong năm nay, giữa thời điểm thị trường nhạc Việt liên tục xuất hiện các chương trình biểu diễn quy mô lớn.

Thời gian tới, thị trường bùng nổ concert quy mô hàng chục nghìn khán giả. Ba tháng cuối năm 2026, thị trường concert nhạc Việt trở nên sôi động khi hàng loạt chương trình quy mô lớn liên tiếp diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội.

Các sự kiện của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, Tinh hà “say hi”, Big Bang, Tùng Dương, Sao nhập ngũ hay Những thành phố mơ màng - Year End Tour 2026 dự kiến đón khoảng 30.000-50.000 khán giả mỗi đêm. Mật độ biểu diễn dày đặc cho thấy quy mô cạnh tranh hiếm gặp trên thị trường nhạc Việt.

Ở phân khúc nhỏ hơn, những chương trình có sức chứa khoảng 10.000 khán giả như Mắt nhắm mắt mở của HIEUTHUHAI, đêm nhạc của Phùng Khánh Linh, Quốc Thiên, Kosmik của SpaceSpeakers và nhóm 365 tiếp tục khiến lịch diễn cuối năm thêm dày đặc.

Ngày 17/10 là một trong những thời điểm đáng chú ý nhất khi TP.HCM cùng lúc diễn ra nhiều sự kiện âm nhạc. Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 tổ chức chương trình tại phường Bình Trưng, trong khi Tinh hà “say hi” diễn ra ở Khu đô thị Vạn Phúc. Cả hai sự kiện đều dự kiến đón khoảng 30.000-50.000 khán giả và đã bán hết vé.

Cũng trong ngày này, Phùng Khánh Linh tổ chức đêm nhạc riêng tại TP.HCM và ghi nhận tình trạng hết vé. Trong khi đó, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Tiffany Young, thành viên nhóm SNSD, mang concert Edge of Calm đến với khán giả Việt Nam.

Chuyện bất ngờ về 'Trái Đất này là của chúng mình'

Trong sự nghiệp của nhà thơ Định Hải, Bài ca Trái Đất là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất. Bài thơ được ông viết năm 1978 tại Berlin, khi tham gia đoàn thiếu nhi Việt Nam dự Trại hè thiếu nhi quốc tế ở Cộng hòa Dân chủ Đức.

Nhà thơ Định Hải từng kể trong lễ khai mạc, ông chứng kiến trẻ em đến từ năm châu nắm tay hát múa quanh quả địa cầu khổng lồ màu xanh. Hình ảnh làm ông xúc động và những câu thơ đầu tiên bật ra. Tác phẩm được hoàn thành ngay trên khán đài trong buổi tối hôm đó.

Minh Hạo

Mỹ Tâm TP.HCM Tùng Dương Big Bang concert

  • Tùng Dương

    Tùng Dương

    Tùng Dương là một ca sĩ được biết đến từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2004, anh đã giành chiến thắng với giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Tùng Dương theo đuổi phong cách âm nhạc đa dạng, trong đó có pop, jazz, dân gian đương đại, New Age, electronic, world music và cả những sáng tác nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến và tình khúc 1954-1975.

    • Ngày sinh: 18/9/1983
    • Nơi sinh: Bắc Ninh
    • Ca khúc: Ôi quê tôi, Mây, Con cò, Chiếc khăn Piêu, Mẹ tôi,...

  • Big Bang

    Big Bang

    Big Bang là một nhóm nhạc Hàn Quốc với 5 thành viên thuộc YG Entertainment và nổi tiếng với các ca khúc như Lies, Haru haru, Tonight, Fantastic baby, Loser,... Năm 2011, nhóm từng giành chiến thắng ở hạng mục Best Worldwide Act tại MTV Europe Music Awards và album Alive trở thành album tiếng Hàn đầu tiên được xếp hạng trên Billboard 200.

    • Thành lập: 2016
    • Thành viên: G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Daesung, Seungri

Đọc tiếp

Thu Hà Ceri ở hiện tại

Thu Hà Ceri ở hiện tại

0

Thu Hà Ceri đang được chú ý với vai Thơ trong "Căn nhà không mái che". Cách đây khoảng 2 năm, cô nổi tiếng nhờ bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ".

Nam ca sĩ Việt gặp khó

Nam ca sĩ Việt gặp khó

0

Giữa lúc thị trường nhạc Việt sôi động với loạt concert và sản phẩm mới, RHYDER gây chú ý khi phát hành MV "Trong đôi mắt thiếu nữ". Sau khoảng 2 ngày, MV đạt hơn 960.000 lượt xem.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý