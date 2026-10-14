Bùng nổ concert quy mô lớn ở Việt Nam, nhiều đêm báo hết vé

Hàng loạt concert quy mô hàng chục nghìn khán giả đồng loạt diễn ra trong những tháng cuối năm, tạo nên cuộc cạnh tranh hiếm thấy trên thị trường nhạc Việt.

Ba tháng cuối năm 2026 chứng kiến thị trường concert nhạc Việt bước vào giai đoạn sôi động khi hàng loạt chương trình lớn liên tiếp được tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội. Từ Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, Tinh hà “say hi”, Big Bang, Mỹ Tâm đến Tùng Dương, Sao nhập ngũ, Kosmik của SpaceSpeakers hay Những thành phố mơ màng - Year End Tour 2026, khán giả có nhiều lựa chọn giải trí, trong khi các đơn vị tổ chức phải cạnh tranh để thu hút sự chú ý.

Cuộc cạnh tranh dồn dập

Đáng chú ý, một số concert dự kiến đón khoảng 30.000-50.000 khán giả mỗi đêm, tạo nên mật độ sự kiện quy mô lớn hiếm gặp ở thị trường nhạc Việt. Bên cạnh đó, những chương trình có sức chứa khoảng 10.000 người như concert Mắt nhắm mắt mở của HIEUTHUHAI hay đêm nhạc của Phùng Khánh Linh, Quốc Thiên và nhóm 365 cũng góp phần làm lịch diễn cuối năm thêm dày đặc.

Ngày 17/10 là một trong những thời điểm đáng chú ý nhất của thị trường concert tại TP.HCM. Cùng ngày, Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 tổ chức chương trình tại phường Bình Trưng, còn Tinh hà “say hi” diễn ra ở Khu đô thị Vạn Phúc. Mỗi sự kiện dự kiến thu hút khoảng 30.000-50.000 khán giả và đều đã hết vé.

Cũng trong ngày này, Phùng Khánh Linh tổ chức đêm nhạc riêng tại TP.HCM và đã bán hết vé. Tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Tiffany Young, thành viên nhóm SNSD, mang concert Edge of Calm đến với khán giả Việt Nam. Việc nhiều chương trình âm nhạc cùng diễn ra trong một ngày khiến khán giả phải cân nhắc lựa chọn, đồng thời đặt các đơn vị tổ chức trước bài toán thu hút người xem giữa lịch diễn dày đặc.

Tinh hà "say hi" tổ chức concert đầu tiên vào 17/10. Ảnh: BTC.

Một tuần sau, sự chú ý chuyển sang Hà Nội khi Big Bang tổ chức concert thuộc Big Bang 2026 World Tour tại sân vận động Mỹ Đình trong hai ngày 24-25/10. Sự trở lại của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám nhanh chóng tạo nên làn sóng săn vé trong cộng đồng người hâm mộ. Vé được cho là ngày càng khan hiếm, thậm chí xuất hiện tình trạng rao bán lại với mức giá cao gấp nhiều lần giá gốc. Vé concert Big Bang có mức giá dao động từ 1 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng.

Không chỉ các chương trình trong tháng 10, Tinh hà “say hi” còn dự kiến tổ chức đêm diễn tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội vào 14/11. Đêm nhạc này cũng đã hết vé. Như vậy, những chương trình có lượng khán giả dự kiến lên tới hàng chục nghìn người vẫn ghi nhận nhu cầu mua vé lớn, dù cùng lúc có nhiều sự kiện khác diễn ra trên thị trường.

Ê-kíp thực hiện concert Sao nhập ngũ cũng xác nhận sự kiện diễn ra tại Hà Nội vào 12/12. Trong các đêm nhạc trước đó, sự kiện này cũng nhận được sự quan tâm của công chúng với lượng lớn khán giả tham gia.

Mỹ Tâm thực hiện concert quy mô lớn. Ảnh: FBNV.

Tùng Dương và Mỹ Tâm là ca sĩ solo hiếm hoi có concert lên tới hàng chục nghìn người tham gia trong những ngày tới. Mỹ Tâm Live Concert: See The Light - Day 2 diễn ra trong tháng 11 tại TP.HCM có giá vé dao động từ 1,5 triệu đồng tới 4,6 triệu đồng. Khả năng bán vé concert của Mỹ Tâm thuộc top đầu Vpop nên với cô, việc tổ chức concert hàng chục nghìn khán giả không hề khó.

Ngược lại, Tùng Dương thừa nhận anh mạo hiểm khi lần đầu tổ chức concert tại Sân vận động Mỹ Đình. Lo lắng về khả năng thành công của concert 40.000-50.000 khán giả vào 19/12, Tùng Dương cho biết anh sẽ đưa ra Seatmap và mức giá phù hợp.

Vé concert nhiều chương trình nhanh chóng được bán hết

Bên cạnh các sự kiện quy mô lớn kể trên, concert cá nhân có số lượng khán giả hạn chế hơn cũng diễn ra dày đặc trong thời gian tới. Trong đó, nhóm nhạc 365 gồm Isaac, Will, Jun Phạm và S.T Sơn Thạch chính thức tái hợp sau 10 năm tan rã với concert mang tên The Aura: Không thể thay thế. Sự kiện diễn ra tại Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội vào 28/11. Địa điểm này có sức chứa khoảng 3.000 đến 10.000 người.

Đây cũng là lượng khán giả ở concert Mắt nhắm mắt mở của HIEUTHUHAI, đêm nhạc của Phùng Khánh Linh, Quốc Thiên… Trong đó, Mắt nhắm mắt mở diễn ra vào 1/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC.

Dù số lượng sự kiện tăng mạnh, thị trường chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt ở khâu bán vé. Concert Mắt nhắm mắt mở của HIEUTHUHAI hay Giữa một vạn tour (Mở rộng) - Chapter Five của Phùng Khánh Linh nhanh chóng bán hết vé chỉ sau vài phút mở bán. Trong khi đó, Anh trai vượt ngàn chông gai và Tinh hà “say hi” cũng ghi nhận tình trạng hết vé ở những đêm diễn được công bố.

Phùng Khánh Linh và HIEUTHUHAI chuẩn bị tổ chức concert cá nhân. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh đó là các concert của SpaceSpeakers tại Hà Nội quy tụ dàn sao như Soobin, Cường Seven, Touliver… hay Những thành phố mơ màng - Year End Tour 2026.

Sức hút của các concert hiện nay không chỉ đến từ danh tiếng nghệ sĩ hay danh sách ca khúc được trình diễn. Với nhiều khán giả, việc tham dự một sự kiện âm nhạc quy mô lớn còn là cơ hội trực tiếp trải nghiệm không khí sân khấu, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và cảm giác hòa mình vào đám đông có chung sở thích.

Theo tạp chí Time, concert tại sân vận động ngày nay không còn đơn thuần là những buổi biểu diễn trực tiếp có quy mô lớn. Các sự kiện này dần trở thành hiện tượng văn hóa, đồng thời tạo ra những tác động kinh tế - xã hội đáng kể.