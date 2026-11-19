Steven Nguyễn đang là gương mặt phủ sóng dày đặc nhất trên màn ảnh Việt. Riêng nửa cuối năm nay, anh góp mặt trong Trại buôn người, Chị chị em em 3 và còn 3 dự án đang đợi ra mắt. Sang năm 2027, nam diễn viên đã được xác nhận tham gia ít nhất 4 phim điện ảnh. Đáng chú ý, các tác phẩm có sự tham gia của Steven Nguyễn liên tiếp ghi nhận doanh thu khả quan. Sau Mưa đỏ và Trại buôn người với tổng doanh thu vượt 1.200 tỷ đồng , mới đây Chị chị em em 3 cũng cán mốc trăm tỷ. Thành tích thương mại ấn tượng phần nào lý giải vì sao anh ngày càng được các nhà sản xuất tin tưởng. Ảnh: @stevennguyen.

Về diễn xuất, Steven Nguyễn duy trì phong độ khá ổn định. Ngoại hình nam tính, hình thể rắn rỏi cùng đài từ rõ ràng là những lợi thế của anh, nhất là ở các vai hành động. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn chưa cho thấy khả năng biến hóa thực sự nổi bật. Một số phân đoạn tâm lý còn được xử lý khá trực diện, có phần sến. Với tần suất xuất hiện dày đặc, Steven Nguyễn càng cần làm mới bản thân để tránh tạo cảm giác lặp lại giữa các vai diễn. Ảnh: @stevennguyen.

Dù sớm được đánh giá cao về tiềm năng diễn xuất, phải đến thời gian gần đây, Võ Điền Gia Huy mới thực sự có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Cơn sốt phim truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay giúp tên tuổi anh được đông đảo khán giả biết đến. Trên màn ảnh rộng, nam diễn viên cũng ghi dấu qua Tử chiến trên không và gần nhất là Bò sữa bay. Sang năm 2027, anh còn có nhiều dự án đáng chú ý, được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà thăng tiến. Ảnh: @vodiengiahuy.

Võ Điền Gia Huy cho thấy sự phù hợp với những vai trai trẻ cá tính, đôi chút ngỗ ngáo, bốc đồng nhưng giàu tình cảm. Điển hình là chàng trai si tình trong Vì mẹ anh phán chia tay, tên không tặc ngang tàng ở Tử chiến trên không hay tay giang hồ nóng nảy trong Bò sữa bay. Những vai diễn này giúp Gia Huy tạo dấu ấn với khán giả nhờ lối thể hiện khá tự nhiên, đặc biệt ở các phân đoạn tình cảm. Dẫu vậy, cách nhả thoại, nhấn nhá đôi lúc còn thiếu tự nhiên, khiến đài từ trở thành điểm anh cần cải thiện để chinh phục những nhân vật phức tạp hơn. Ảnh: @vodiengiahuy.

Ma Ran Đô vừa trải qua giai đoạn thăng tiến mạnh mẽ khi liên tiếp góp mặt trong ba phim vượt mốc doanh thu 200 tỷ đồng , gồm Nụ hôn bạc tỷ, Tử chiến trên không và Truy tìm Long Diên Hương. Chuỗi thành tích ấn tượng mở ra cho nam diễn viên cơ hội tham gia những dự án lớn, đáng chú ý là vai vua Bảo Đại trong Hoàng hậu cuối cùng, đóng cùng Tăng Thanh Hà . Sang năm 2027, anh còn góp mặt trong Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng, dự án hành động cổ trang kinh phí lớn do Bluebells Studios sản xuất. Ảnh: @marando.

Ma Ran Đô có lối thể hiện khá tự nhiên, gần gũi, đặc biệt ở những phân đoạn đời thường. Tuy nhiên, khả năng biến hóa của anh chưa thực sự nổi bật. Sau loạt phim ăn khách, phong độ nam diễn viên có dấu hiệu chững lại. Những vai diễn gần đây trong Án mạng xem hoàn hảo, Ngày con còn mẹ hay Trại giam hạnh phúc còn khá mờ nhạt. Việc liên tục nhận phim nhưng chưa có thêm vai diễn nổi bật khiến Ma Ran Đô khó duy trì sức hút, đồng thời đặt ra câu hỏi về cách anh lựa chọn kịch bản. Dẫu vậy, nam diễn viên vẫn là gương mặt trẻ giàu tiềm năng, có cơ hội tiến xa nếu tìm được hướng đi phù hợp hơn. Ảnh: @marando.

Quốc Anh cũng đang là gương mặt được săn đón của màn ảnh Việt. Sau nhiều năm ghi dấu ấn ở địa hạt truyền hình, anh có bước tiến đáng kể nhờ thành công của Bộ tứ báo thủ, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu và Thỏ ơi. Gần đây, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Chị chị em em 3, nối dài chuỗi phim có doanh thu khả quan. Sang năm 2027, Quốc Anh còn tham gia hai dự án lớn là Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng và Đặc công Rừng Sác, cho thấy anh ngày càng có nhiều cơ hội trên màn ảnh rộng. Ảnh: @quocanh.

Quốc Anh ghi dấu ấn trước hết nhờ ngoại hình sáng cùng phong thái thư sinh, lịch lãm. Khả năng diễn xuất của anh nhìn chung ở mức khá, đáp ứng được yêu cầu của nhân vật, đặc biệt với những vai thiên về tình cảm. Tuy nhiên, sau nhiều dự án, nam diễn viên vẫn chưa có vai diễn thực sự bứt phá. Cách thể hiện còn khá an toàn, thiếu những khoảnh khắc đủ sức gây ấn tượng. Ảnh: @quocanh.

Từng được trao nhiều cơ hội nhờ ngoại hình sáng, Trần Ngọc Vàng lại liên tiếp góp mặt trong những phim thất bại về doanh thu, đồng thời nhận không ít ý kiến trái chiều về diễn xuất. Sau nhiều năm loay hoay tìm chỗ đứng, nam diễn viên bắt đầu cho thấy sự tiến bộ với Tử chiến trên không. Vai cơ phó Khanh dù không có quá nhiều đất diễn vẫn ghi điểm nhờ cách thể hiện điềm tĩnh, chắc chắn trong những tình huống căng thẳng. Gần nhất, Heo năm móng được xem là dấu mốc quan trọng, giúp Trần Ngọc Vàng dần khẳng định năng lực. Ảnh: @tranngocvang.

Nam diễn viên đã khắc phục phần nào lối thể hiện gượng gạo, thiếu tự nhiên trước đây. Anh biết tiết chế cảm xúc, xử lý các phân đoạn tâm lý linh hoạt hơn. Đặc biệt, vai gã đàn ông có tâm lý méo mó trong Heo năm móng có thể xem là màn trình diễn tốt nhất của Trần Ngọc Vàng tính đến hiện tại, cho thấy khả năng hóa thân vào những nhân vật phức tạp. Dù vẫn cần thêm thời gian để chứng minh sự ổn định, anh là gương mặt trẻ có tiềm năng phát triển. Ảnh: @tuchientrenkhong.

Điều khiến Huyền Lizzie thay đổi

Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) cho biết cô thường đọc sách trước khi đi ngủ hoặc trong những chuyến đi xa, đặc biệt là khi có thời gian nghỉ ngơi ở những nơi yên tĩnh, thư thái. Thay vì tìm đến những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cô quan tâm nhiều hơn đến các chủ đề về phụ nữ độc lập, cách xây dựng khí chất và hoàn thiện bản thân.

Trong hàng chục cuốn sách đang sở hữu tại nhà, Huyền Lizzie thích nhất cuốn Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu, Muôn kiếp nhân sinh, Yêu những điều không hoàn hảo hay Khi mọi điều không như ý…