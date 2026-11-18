Sau "Mai", Phương Anh Đào chưa tạo được nhiều dấu ấn trong hai phim mới. Dù có những khoảnh khắc đáng ghi nhận, diễn xuất của cô đôi lúc còn thiếu tiết chế và chưa có nhiều mới mẻ.

Những năm qua, trong bối cảnh thị trường phim Việt thiếu vắng những gương mặt nữ chính thực sự nổi bật, Phương Anh Đào nổi lên như một trong số ít diễn viên được đặt nhiều kỳ vọng. Thực chất, cô đã có hành trình làm nghề tương đối dài trước đó, song phải đến màn trình diễn đầy cảm xúc trong Mai, tên tuổi nữ diễn viên mới được công nhận rộng rãi. Không ít người mong chờ rằng, sau gần hai năm vắng bóng để chuẩn bị cho những dự án mới, Phương Anh Đào sẽ một lần nữa tạo được dấu ấn trên màn ảnh rộng.

Dù vậy, trở lại trong năm 2026 với hai tác phẩm, Phương Anh Đào chưa thực sự chứng minh được nhiều điều. Nếu ở Báu vật trời cho, điều đọng lại là sự tiếc nuối, khi người xem vẫn nhận ra một nữ diễn viên có thực lực, song kịch bản lại chưa tận dụng tốt năng lực của cô; thì trong Ngày con còn mẹ, màn trình diễn của Phương Anh Đào lại chưa thực sự thuyết phục.

Phương Anh Đào đuối sức?

Trong Ngày con còn mẹ, Phương Anh Đào đảm nhận vai Mây, một cô gái trẻ lớn lên trong gia đình có sự thiên vị rõ rệt. Từ nhỏ, Mây đã phải chịu đựng sự thờ ơ của mẹ ruột là bà Tím (Hồng Đào), trong khi anh trai Pháo (Huy Anh) luôn được nuông chiều, bao bọc dù thiếu chí tiến thủ, thường xuyên đem rắc rối về cho gia đình. Những tổn thương tích tụ qua nhiều năm khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng xa cách.

Bước ngoặt xuất hiện khi bà Tím đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo. Dù còn nhiều bất mãn, Mây lại trở thành người trực tiếp chăm sóc mẹ trong những ngày sức khỏe suy yếu. Từ chỗ luôn giận hờn, trách móc, cô dần học cách thấu hiểu, đối diện với quá khứ và tìm kiếm sự hòa giải.

Phương Anh Đào đảm nhận vai Mây trong Ngày con còn mẹ.

Vai diễn lần này phần nào đưa Phương Anh Đào rời xa thế mạnh quen thuộc ở những bộ phim tình cảm, lãng mạn trước đó. Mây được xây dựng là người phụ nữ có cá tính mạnh, khá nóng nảy, bướng bỉnh và thường phản ứng gay gắt trước những bất công trong gia đình. Dù đã trưởng thành và có công việc riêng, cô vẫn mang nặng mặc cảm bị mẹ bỏ rơi, luôn khao khát được quan tâm và công nhận. Những cuộc trò chuyện giữa Mây và bà Tím vì thế thường kết thúc bằng tranh cãi, trách móc.

Song, sự chuyển hướng dường như chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng, đồng thời bộc lộ một số hạn chế trong cách xử lý nhân vật của nữ diễn viên. Ở những phân đoạn nhiều cảm xúc, Phương Anh Đào đôi lúc thiếu tiết chế, có xu hướng đẩy biểu cảm và đài từ lên cao. Những trạng thái giận dữ, đau khổ hay ấm ức thường được cô bộc lộ khá trực diện, khiến diễn xuất có phần căng cứng, thiếu những khoảng lặng cần thiết. Sự thay đổi trong tâm lý nhân vật cũng chưa được thể hiện rõ qua từng phân đoạn, khiến một số cao trào khá nhạt nhòa.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng có khá nhiều cảnh rơi nước mắt, đôi lúc khiến người xem cảm thấy mệt mỏi. Dẫu biết Mây mang nhiều tổn thương, việc sử dụng nước mắt với tần suất dày đặc phần nào làm giảm hiệu quả biểu đạt. Phương Anh Đào còn thường kết hợp cách nhấn nhá lời thoại với những động tác tay chân khá rõ khi tức giận hoặc tranh cãi. Lối thể hiện này đôi khi mang màu sắc kịch sân khấu, có phần khoa trương và thiếu tự nhiên.

Đặc biệt, những biểu cảm có phần cường điệu dễ tạo cảm giác sướt mướt, thậm chí hơi sến. Cách diễn từng giúp Phương Anh Đào ghi dấu ấn ở dòng phim tình cảm, lãng mạn dường như chưa thực sự phù hợp khi chuyển sang một tác phẩm tâm lý gia đình.

Phương Anh Đào có rất nhiều cảnh khóc trong Ngày con còn mẹ.

Cần tìm lại phong độ

Dù vậy, sẽ thiếu công bằng nếu phủ nhận những nỗ lực của Phương Anh Đào trong Ngày con còn mẹ. Nữ diễn viên vẫn thể hiện ở mức ổn trong một số phân đoạn đóng cùng Hồng Đào. Cả hai có sự phối hợp khá ăn ý, truyền tải được những cảm xúc phức tạp trong mối quan hệ mẹ con. Một số cảnh phim cũng tạo được sự xúc động nhờ cách thể hiện chân thành, gần gũi.

Điểm đáng ghi nhận là Phương Anh Đào không bị lép vế khi diễn cùng một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm như Hồng Đào. Trong những cảnh đối thoại, cả hai có sự tung hứng khá nhịp nhàng, biết đón nhận và phản hồi cảm xúc của bạn diễn. Hồng Đào cũng góp phần nâng đỡ màn trình diễn của đàn em, giúp một số tình huống trở nên thuyết phục hơn.

Những khoảnh khắc kể trên cho thấy Phương Anh Đào vẫn là diễn viên có năng lực, đủ khả năng xử lý những tình huống tâm lý phức tạp và tạo được cảm xúc cho người xem. Song, bên cạnh phong độ chưa thực sự ổn định, những hạn chế trong cách xây dựng nhân vật cũng ảnh hưởng không nhỏ đến màn trình diễn của cô.

Thực tế, Mây được xây dựng khá mỏng, thiếu những nét tính cách và câu chuyện riêng đủ thú vị. Ngoài mâu thuẫn với mẹ, nhân vật gần như không có nhiều khía cạnh khác để khám phá. Ngay cả những tổn thương trong quá khứ cũng chưa được khai thác thấu đáo, khiến Mây trở nên đơn điệu và ít có sự phát triển trong suốt bộ phim.

Mặt khác, vấn đề dường như không chỉ xuất hiện ở Phương Anh Đào. Ngay cả Hồng Đào cùng một số diễn viên khác cũng có những phân đoạn thể hiện dưới sức, với cách thoại và biểu cảm đôi lúc cường điệu. Khi những hạn chế tương tự xuất hiện ở nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm, cách Vũ Ngọc Đãng định hướng diễn xuất cũng là điều đáng bàn.

Trước Ngày con còn mẹ, Phương Anh Đào cũng chưa tạo được nhiều dấu ấn với Báu vật trời cho. Cô vẫn cho thấy sự ăn ý khi tái hợp Tuấn Trần, song màn trình diễn nhìn chung chưa có nhiều điểm mới. Nhân vật được xây dựng thiếu thú vị, ít tình huống để khai thác thêm những khía cạnh khác trong diễn xuất.

Phương Anh Đào chưa tạo được nhiều dấu ấn sau thành công của Mai.

Chưa kể, bản thân nữ diễn viên cũng có phần an toàn trong cách tiếp cận vai diễn. Cô vẫn giữ lối thể hiện nhẹ nhàng, sướt mướt quen thuộc, nhưng chưa tạo được sự khác biệt rõ rệt. Đặc biệt, ở những phân đoạn đòi hỏi thay đổi về tâm lý, cách xử lý đôi lúc còn thiếu linh hoạt, khiến nhân vật chưa có được dấu ấn riêng.

Sau thành công của Mai, hai tác phẩm liên tiếp chưa tạo được dấu ấn phần nào cho thấy Phương Anh Đào đang có dấu hiệu chững lại trong sự nghiệp. Điều này cũng đặt ra những băn khoăn về cách cô lựa chọn kịch bản và định hướng vai diễn.

Dẫu vậy, với năng lực đã thể hiện, Phương Anh Đào vẫn là gương mặt đáng kỳ vọng. Nếu tìm được hướng đi phù hợp hơn, cô hoàn toàn có thể tìm lại phong độ - là một trong những nữ chính đáng xem nhất của điện ảnh Việt.