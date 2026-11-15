Phương Anh Đào, Hồng Đào khó cứu 'Ngày con còn mẹ'

"Ngày con còn mẹ" có câu chuyện gia đình giàu cảm xúc nhưng cách kể còn nhiều hạn chế. Diễn xuất của Phương Anh Đào và dàn diễn viên cũng chưa tạo được điểm nhấn như kỳ vọng.

Ngày con còn mẹ là dự án tiếp theo gia nhập đường đua phòng vé cuối năm, thời điểm cạnh tranh khốc liệt bởi mật độ phim ra mắt dày đặc. Thực tế, với bề dày kinh nghiệm cùng nhiều tác phẩm từng tạo tiếng vang, không quá khó khăn để Vũ Ngọc Đãng nhận được cái gật đầu từ những diễn viên thực lực. Và với Ngày con còn mẹ, sự góp mặt của Phương Anh Đào, Hồng Đào cùng câu chuyện gia đình nhẹ nhàng, dễ chạm tới số đông được xem là những lợi thế của tác phẩm trong cuộc đua phòng vé.

Song, những năm trở lại đây, nam đạo diễn không còn cho thấy sự mát tay trên màn ảnh rộng, với phong độ tương đối trồi sụt. Nếu Con Nhót mót chồng vẫn giữ được sự ổn định nhờ câu chuyện hài hước, giàu tình cảm, thì Chị chị em em 2 hay Cô dâu hào môn lại gây tranh cãi khi anh rời xa thế mạnh kể những câu chuyện bình dân, gần gũi. Và trong dự án mới nhất, Vũ Ngọc Đãng trở lại địa hạt quen thuộc, phần nào mang theo kỳ vọng tìm lại phong độ.

Câu chuyện quen thuộc, cảm xúc chưa trọn vẹn

Ngày con còn mẹ xoay quanh Mây (Phương Anh Đào), cô gái lớn lên trong sự thờ ơ của mẹ ruột là bà Tím (Hồng Đào). Trái ngược với cách đối xử dành cho con gái, bà lại hết mực nuông chiều Pháo (Huy Anh), người con trai thiếu chí tiến thủ và liên tục thất bại trong công việc. Sự thiên vị kéo dài khiến Mây ngày càng bất mãn, thường xuyên xảy ra tranh cãi với mẹ. Mối quan hệ gia đình vốn đã căng thẳng càng thêm phức tạp khi cô liên tục xung đột với chị dâu Ly (Nguyên Thảo).

Biến cố xảy đến khi bà Tím phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Giữa lúc sức khỏe người mẹ ngày càng suy yếu, Mây trở thành người trực tiếp chăm sóc bà, dù những khúc mắc trước đó vẫn chưa được giải quyết. Khoảng thời gian sống cạnh nhau buộc hai mẹ con phải nhìn lại mối quan hệ vốn nhiều bất đồng, đồng thời dần hé lộ những nguyên nhân đằng sau cách hành xử của bà Tím suốt nhiều năm.

Xét ở bề mặt, Ngày con còn mẹ vẫn đi theo mô-típ quen thuộc của nhiều phim gia đình Việt những năm qua, khi khai thác mối quan hệ nhiều mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. Họ đều là những người hết mực yêu thương nhau, nhưng lại không biết cách bày tỏ, để rồi những hiểu lầm, tổn thương cứ thế tích tụ theo năm tháng.

Ngày con còn mẹ đi theo mô-típ quen thuộc của dòng phim gia đình Việt.

Song, một câu chuyện cũ không hẳn là vấn đề quá lớn, miễn là đạo diễn có thể xây dựng những nhân vật thú vị, dễ đồng cảm và tìm được góc nhìn mới. Với Ngày con còn mẹ, Vũ Ngọc Đãng lựa chọn đi sâu vào cảm nhận của một người con gái luôn cảm thấy mình bị đứng ngoài sự quan tâm của gia đình.

Nam đạo diễn vẫn cho thấy sở trường kể những câu chuyện bình dân, mang màu sắc nhân văn và hướng đến những giá trị tình cảm quen thuộc. Cách tiếp cận của anh tương đối nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ về thông điệp, chủ yếu đặt trọng tâm vào những xung đột và sự hòa giải trong gia đình. Với nhóm khán giả yêu thích dòng phim gia đình, Ngày con còn mẹ ít nhiều vẫn có khả năng tạo được sự đồng cảm.

Dẫu vậy, điểm yếu đáng tiếc của Ngày con còn mẹ nằm ở cách xây dựng nhân vật còn khá mỏng. Phim gần như chỉ xoay quanh việc bà Tím thiên vị con trai và Mây bất mãn với mẹ, nhưng ít đề cập đến những khía cạnh khác trong cuộc sống của họ. Chẳng hạn, Mây được giới thiệu là một nhân viên văn phòng, song công việc hay những áp lực cô phải đối diện gần như không được nhắc tới. Tương tự, chân dung bà Tím trước khi mắc bệnh cũng khá đơn giản, chủ yếu quẩn quanh việc chăm lo cho con trai hay mối quan hệ với người đàn ông trẻ tuổi. Những mối bận tâm riêng của hai người phụ nữ gần như vắng bóng, khiến thế giới nhân vật trở nên đơn điệu.

Đáng tiếc hơn, mối quan hệ mẹ con vốn có nhiều chất liệu để khai thác lại chủ yếu được thể hiện qua những lần tranh cãi, trách móc. Tác phẩm chưa cho thấy rõ việc lớn lên trong sự thờ ơ của mẹ đã ảnh hưởng thế nào đến tính tình và cách Mây nhìn nhận gia đình. Nỗi buồn của cô thường được bộc lộ qua những lời than trách trực diện, thay vì các tình huống đời thường.

Quá trình hàn gắn giữa hai mẹ con cũng thiếu sức thuyết phục, khi những khúc mắc kéo dài nhiều năm dần được tháo gỡ mà chưa có đủ sự chuyển biến trong suy nghĩ và cách ứng xử của cả hai.

Hạn chế này tiếp tục bộc lộ ở những phân đoạn cao trào, khi đạo diễn có xu hướng đẩy cảm xúc bằng những màn đối thoại ồn ào, nặng tính diễn giải. Điển hình là cảnh bà Tím tìm đến đòi công bằng cho con gái, nhưng cách xử lý lại có phần khoa trương, lời thoại thiếu tự nhiên. Phim thường lựa chọn các tình huống trực diện rồi nhanh chóng đẩy lên kịch tính. Một số phân đoạn vì thế trở nên sến, phô trương, trong khi câu chuyện vẫn chỉ dừng lại ở bề mặt.

Kịch bản Ngày con còn mẹ thiếu mới mẻ, cách xây dựng nhân vật còn hời hợt.

Bù lại, những phần sau của Ngày con còn mẹ có phần khởi sắc hơn, khi Vũ Ngọc Đãng tạo được hai phân đoạn xúc động, đủ sức lấy nước mắt khán giả. Đầu tiên là khoảnh khắc Mây dần thấu hiểu và chấp nhận một quyết định khó khăn của bà Tím. Thay vì tìm cách ngăn cản, cô lặng lẽ xới cơm, ngồi ăn bên mẹ, chấp nhận mọi quyết định của bà. Chính thái độ ấy lại trở thành nguồn động viên, giúp bà Tím có thêm sức mạnh để tiếp tục sống.

Phân đoạn đáng nhớ còn lại là cuộc hội ngộ giữa bà Tím và mẹ ruột ở cuối phim, khi lời ru quen thuộc vang lên, gợi nhiều cảm xúc về tình mẫu tử. Ở những khoảnh khắc này, Vũ Ngọc Đãng tiết chế được cách kể có phần phô trương trước đó. Đặc biệt, diễn xuất chân thành, giàu trải nghiệm của nghệ sĩ Lê Thiện góp phần làm nổi bật thông điệp nhân văn mà tác phẩm muốn truyền tải.

Diễn xuất không được như kỳ vọng

Ngày con còn mẹ vẫn bộc lộ hạn chế trong cách kể chuyện, với nhiều phân đoạn mang nặng màu sắc truyền hình. Đặc biệt ở phần đầu, nhịp phim khá dàn trải, thiếu điểm nhấn khi những màn đối đáp, cãi vã liên tục diễn ra. Lời thoại cũ kỹ, đôi lúc chồng chéo càng khiến không khí trở nên ồn ào, rối rắm. Một số tình tiết cũng đi theo lối mòn quen thuộc, điển hình là cảnh bà Tím ngất xỉu sau cuộc tranh cãi với con gái, rồi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngôn ngữ điện ảnh của tác phẩm cũng chưa thực sự ổn định, với cách dàn dựng và lựa chọn góc máy đôi lúc thiếu hợp lý. Phần hình ảnh khá đơn giản, chưa tạo được nhiều điểm nhấn về mặt thẩm mỹ.

Diễn xuất của dàn diễn viên dừng ở mức tròn vai, chưa trở thành điểm sáng như kỳ vọng khi phim quy tụ dàn diễn viên được đánh giá cao. Hồng Đào lần này chưa mang đến nhiều bất ngờ, với cách thể hiện khá quen thuộc, thiếu những khoảnh khắc thực sự nổi bật.

Trong khi đó, Phương Anh Đào có phần xuống phong độ khi đôi lúc diễn xuất khá điệu, biểu cảm thiếu tiết chế. Những phân đoạn khóc liên tục dễ gây cảm giác mệt mỏi. Phản ứng của Mây khi phát hiện mẹ mắc bệnh, với những động tác tay có phần khoa trương, lại khiến cảm xúc trở nên thiếu tự nhiên.

Phương Anh Đào chưa tạo được dấu ấn trong lần tái hợp với Hồng Đào.

Đáng tiếc hơn là màn thể hiện của Huy Anh trong vai Pháo. Nam diễn viên còn khá cứng, thiếu nội lực để thể hiện một nhân vật vốn có nhiều khuyết điểm và thường xuyên gây ra mâu thuẫn trong gia đình. Ở một số phân đoạn, biểu cảm và trạng thái tâm lý chưa thực sự ăn khớp với tình huống, trong khi cách nhả thoại đôi lúc mang cảm giác như đang đọc.

Khó phủ nhận Vũ Ngọc Đãng vẫn giữ được thế mạnh trong cách lựa chọn và dàn dựng bối cảnh, đặc biệt là những không gian sinh hoạt bình dân mang đậm hơi thở đô thị. Những căn nhà, con hẻm hay góc phố qua ống kính của anh vẫn có nét gần gũi, gợi cảm giác về một đời sống quen thuộc. Song, chừng đó chưa đủ để làm nên một tác phẩm tốt, khi Ngày con còn mẹ còn bộc lộ nhiều hạn chế về kịch bản, cách kể chuyện và diễn xuất.