Cuộc cạnh tranh của các nền tảng bán vé concert ở Việt Nam

Thị trường bán vé concert Việt ngày càng sôi động với sự tham gia của nhiều nền tảng phân phối. Giá vé cũng liên tục biến động, có hạng lên tới 50 triệu đồng.

Chỉ trong vài năm, concert đã trở thành một trong những mảng sôi động của thị trường giải trí Việt Nam. Theo báo cáo của Đại học RMIT, riêng năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 800 sự kiện âm nhạc, trong đó nhiều chương trình thu hút hàng chục nghìn người tham dự. Sự thành công của các chuỗi Anh trai "say hi", Anh trai vượt ngàn chông gai, cùng những đêm diễn của Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn hay SOOBIN đã phần nào cho thấy sức mua đáng kể của khán giả trong nước.

Đón đầu nhu cầu ấy, hàng loạt doanh nghiệp bán vé đã nhập cuộc, khiến cuộc đua giành thị phần ngày càng quyết liệt. Từ một khâu trung gian trong quá trình tổ chức sự kiện, hoạt động bán vé dần phát triển thành thị trường cạnh tranh quyết liệt, buộc các nền tảng phải liên tục cải thiện công nghệ, nâng cao năng lực vận hành và đa dạng hóa dịch vụ để khẳng định vị thế.

Cuộc cạnh tranh trên thị trường bán vé concert

Theo báo cáo Tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam 2025-2026 của Đại học RMIT, có 13 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán vé sự kiện trực tuyến tại Việt Nam. Trong đó, Ticketbox được đánh giá dẫn đầu về quy mô người dùng và mức độ tin cậy. Thị trường còn có sự tham gia của nhiều đơn vị như CTicket, 1Zone (thuộc Eventista), V Ticket, TicketGo, Ve Vé hay VNPAY, với những mô hình hoạt động và nhóm khách hàng khác nhau.

Thành lập từ năm 2013, Ticketbox là một trong những đơn vị có kinh nghiệm phân phối vé concert tại Việt Nam. Nền tảng từng đảm nhận bán vé hai đêm diễn Born Pink (BLACKPINK) tại Hà Nội năm 2023, các chuỗi concert Anh trai “say hi”, Anh trai vượt ngàn chông gai, cùng những chương trình như Sketch a Rose (Hà Anh Tuấn) hay All-Rounder (SOOBIN). Riêng năm 2025, theo số liệu được Ticketbox công bố, hơn 1 triệu vé concert và sự kiện âm nhạc đã được bán qua hệ thống.

Theo báo cáo của Đại học RMIT, có 13 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán vé sự kiện trực tuyến tại Việt Nam.

Ở nhóm concert quốc tế, CTicket đang trở thành cái tên đáng chú ý. Năm 2025, nền tảng tham gia phân phối vé Übermensch (G-DRAGON) tại Hà Nội, trước khi được lựa chọn bán vé hai đêm XX: Cosmos (BIGBANG) vào tháng 10/2026.

Đáng chú ý, việc phát hành vé chương trình của G-DRAGON được chia thành nhiều giai đoạn, với sự tham gia của VinWonders, CTicket và Ticketbox. Các đơn vị phụ trách những vòng mở bán khác nhau, tương ứng với quyền lợi của thành viên fan club, khách hàng ngân hàng đối tác và khán giả đại chúng. Đây cũng là ví dụ cho thấy một concert lớn có thể sử dụng đồng thời nhiều kênh phân phối, thay vì phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất.

Ngoài những sự kiện quy mô sân vận động, thị trường còn có các đơn vị phục vụ nhóm liveshow và fan meeting. V Ticket, thuộc Viettel Media, từng phát hành vé Sao nhập ngũ Concert trong hai năm 2025-2026. Còn 1Zone, thuộc hệ sinh thái Eventista, tham gia bán vé The Vocalist (Uyên Linh) và Chuyến tàu: Mùa xuân (Phan Mạnh Quỳnh).

Một số nền tảng khác cũng tìm được chỗ đứng với các chương trình có quy mô và đối tượng khán giả riêng. TicketGo từng phân phối vé 1689: More Than 1589 (Trung Quân), Thiên Hà tinh khôi (Hà Trần) và chuỗi Mây lang thang. VNPAY tham gia bán vé My Soul 1981 – Mùa 3 (Mỹ Tâm) tại Hồ Tràm năm 2024, còn Ve Vé hiện diện ở các fan meeting, sự kiện âm nhạc quy mô vừa và nhỏ. Dù vậy, do chưa có số liệu công khai đầy đủ về doanh thu và lượng vé bán ra của từng doanh nghiệp, vẫn khó xác định tương quan thị phần thực tế giữa các đơn vị.

Cùng với sự mở rộng của thị trường, hoạt động bán vé cũng dần vượt ra ngoài chức năng phân phối đơn thuần. Theo báo cáo RMIT, Ticketbox đã triển khai phòng chờ trực tuyến, tính năng tặng vé và mã PIN bảo mật nhằm cải thiện trải nghiệm mua vé, hạn chế gian lận. Ở hướng khác, Eventista phát triển 1Zone theo mô hình kết hợp bán vé, bình chọn và phân phối vật phẩm nghệ sĩ, với khả năng hỗ trợ hơn 200 phương thức thanh toán tại 145 quốc gia.

Những thay đổi này phản ánh xu hướng các nền tảng tham gia sâu hơn vào quá trình tổ chức sự kiện, đồng thời khai thác những dịch vụ gắn với cộng đồng người hâm mộ.

Ticketbox là một trong những đơn vị phân phối vé concert lớn tại Việt Nam, từng phân phối vé concert của BLACKPINK, Anh trai "say hi" và Anh trai vượt ngàn chông gai.

Đằng sau những tấm vé concert hàng chục triệu đồng

Thị trường concert Việt Nam thời gian gần đây ghi nhận những mức giá vé ngày càng đa dạng, thậm chí lên tới hàng chục triệu đồng. Điển hình là Tinh hà "say hi" với hạng President Lounge có giá 50 triệu đồng, giới hạn 40 vé. Theo công bố của ban tổ chức, toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên được bán hết sau 45 phút mở bán, bao gồm cả hạng vé đắt đỏ này.

Với President Lounge, khán giả được tham gia soundcheck, tham quan hậu trường, chụp ảnh cùng nghệ sĩ và sử dụng khu vực dịch vụ riêng. Trong khi đó, 9 hạng vé còn lại của Tinh hà "say hi" có giá 800.000 đồng - 10 triệu đồng. Như vậy, mức giá 50 triệu đồng thuộc về một gói trải nghiệm có nhiều quyền lợi và số lượng giới hạn, thay vì giá vé thông thường của chương trình.

Nhìn rộng hơn, các concert Việt gần đây có sự chênh lệch đáng kể về giá vé. Những chương trình như Mắt nhắm mắt mở (HIEUTHUHAI), Bay về phía mặt trời (Tùng Dương) hay Giữa một vạn tour (Phùng Khánh Linh) có hạng vé cao nhất khoảng 12 triệu đồng. Trong khi đó, See The Light (Mỹ Tâm) có giá dao động 1,5 - 4,6 triệu đồng, còn Dân chơi dân (Phương Mỹ Chi) ở mức 700.000 đồng - 3,5 triệu đồng. Tùy chương trình, sự khác biệt về giá gắn với vị trí theo dõi và những quyền lợi đi kèm.

Ở góc độ sức mua, khảo sát của Đại học RMIT ghi nhận 60,9% người tham gia sẵn sàng chi trả cho các sự kiện âm nhạc trực tiếp. Tuy nhiên, khi được hỏi về ngân sách hàng tháng dành cho loại hình này, nhóm lựa chọn mức 200.000 đồng - 500.000 đồng (2,4-6 triệu đồng/năm) chiếm tỷ lệ cao nhất, với 42%. Tiếp đến, 31,9% lựa chọn mức 50.000 đồng - 200.000 đồng (600.000 đồng - 2,4 triệu đồng/năm) và 15,3% chọn mức 500.000 đồng - 1 triệu đồng (6-12 triệu đồng/năm).

Concert Tinh hà "say hi" gây chú ý với hạng vé cao nhất lên tới 50 triệu đồng.

Về hoạt động phân phối, ban tổ chức thường quyết định giá vé, số lượng phát hành, sơ đồ chỗ ngồi và thời điểm mở bán. Trong khi đó, các nền tảng phụ trách tiếp nhận đơn hàng, xử lý thanh toán và phát hành vé điện tử. Tùy thỏa thuận, doanh nghiệp còn có thể cung cấp giải pháp quản lý dữ liệu khách hàng, theo dõi doanh thu và hỗ trợ kiểm soát vé tại địa điểm tổ chức.

Đổi lại, các nền tảng thu phí dịch vụ với mức phí và cách tính khác nhau. Chẳng hạn, Ve Vé công khai mức phí 5% giá trị đơn hàng với hình thức chuyển khoản và 7% khi tích hợp đầy đủ các cổng thanh toán. Trong khi đó, Ticketmelon cho phép ban tổ chức lựa chọn tự chịu phí, chuyển sang người mua hoặc phân chia giữa hai bên. Vì vậy, số tiền khán giả thực trả còn có thể bao gồm các khoản phí phát sinh, tùy chính sách của từng chương trình và nền tảng phân phối.