Trường Giang thông báo lập vi bằng, xử lý tài khoản bôi nhọ

Phía Trường Giang thông báo đã lập vi bằng, thu thập chứng cứ về các tài khoản mạng lan truyền thông tin sai sự thật liên quan nam nghệ sĩ.

Ngày 9/11, Công ty Luật MinhLawyers, đơn vị đại diện pháp lý theo ủy quyền của nghệ sĩ Trường Giang, thông tin về kết quả xử lý những thông tin sai sự thật liên quan đến nam nghệ sĩ lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.

"Thời gian qua, qua quá trình rà soát, chúng tôi ghi nhận hàng chục nghìn tài khoản, trang và kênh trên các nền tảng mạng xã hội như Threads, Facebook, TikTok, YouTube... đăng tải, chia sẻ và lan truyền các nội dung không đúng sự thật liên quan đến nghệ sĩ Trường Giang", thông cáo nêu.

Đơn vị đại diện Trường Giang cho biết đã tiến hành lập vi bằng, thu thập chứng cứ, đồng thời làm việc với các cơ quan chức năng và đơn vị vận hành nền tảng mạng xã hội để đề nghị xác minh, xử lý.

Ngày 3/11, MinhLawyers nhận được thông báo từ Phòng An ninh mạng, Công an TP.HCM về kết quả giải quyết đơn trình báo. Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, xác minh và phối hợp với công an các địa phương, mời những cá nhân, tổ chức quản lý tài khoản mạng xã hội có liên quan lên làm việc.

Trường Giang vướng tranh cãi suốt thời gian qua.

Theo thông tin, một số chủ tài khoản đã bị xử phạt, mức phạt được áp dụng là 10-20 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí, đơn vị đại diện chưa công bố danh tính cụ thể, số lượng tài khoản bị xử phạt.

Về những động thái tiếp theo, MinhLawyers cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng giám sát, xử lý các trường hợp cố tình phát tán thông tin sai sự thật. Đồng thời, phía nam nghệ sĩ sẽ "yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội gỡ bỏ nội dung vi phạm, khóa hoặc chấm dứt vĩnh viễn các tài khoản vi phạm tái phạm".

Phía Trường Giang cũng khẳng định sẽ kiên định theo đuổi vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, đơn vị đại diện khuyến nghị người sử dụng mạng xã hội thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin và chấm dứt việc phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng.

Trước đó, vào đầu tháng 9, Trường Giang trở thành tâm điểm tranh luận khi nhiều video, phát ngôn và tình huống của nam nghệ sĩ trong các chương trình truyền hình cũ bất ngờ được chia sẻ trở lại. Một số cảnh tương tác với đồng nghiệp cùng những ồn ào đời tư trong quá khứ tiếp tục gây ra luồng ý kiến trái chiều.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Tri Thức - Znews ngày 14/9, Trường Giang thừa nhận một số cách ứng xử trước đây của bản thân "chưa tinh tế, chưa đủ tốt", đồng thời gửi lời xin lỗi tới những người từng bị mình làm tổn thương.

Sau đó, Trường Giang thông báo tạm vắng mặt trong đợt ghi hình tiếp theo của 2 ngày 1 đêm để dành thời gian nhìn lại bản thân. Tuy nhiên, hơn một tháng sau khi ồn ào bùng phát, những tranh luận xoay quanh nam nghệ sĩ vẫn chưa có dấu hiệu khép lại. Trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng, bình luận liên quan đến Trường Giang tiếp tục xuất hiện mỗi ngày.