Vóc dáng của tân Hoa hậu Việt Nam

Tối 7/11, Nguyễn Yến Trang vượt qua 24 thí sinh để đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tại Hải Phòng. Người đẹp sinh năm 2006, đến từ Hà Nội, hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Thủ đô Hà Nội. Sở hữu chiều cao 1,71 m, gương mặt thanh tú cùng vóc dáng cân đối, Yến Trang được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá trước đêm thi quyết định.

Trong đêm chung kết, Yến Trang trả lời ứng xử về giá trị của hòa bình và cách lan tỏa thông điệp này tới bạn bè quốc tế. Cô bày tỏ lòng biết ơn khi được sống trong một đất nước yên bình, khẳng định niềm tự hào là người Việt Nam. “Hiện nay trên thế giới có những mảnh đất, có những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn mưa rơi và chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy là một bầu trời trong xanh với tiếng chim hót. Chúng ta được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình", cô chia sẻ.

Trước đó, trong hành trình tham gia cuộc thi, Yến Trang dần cho thấy sự tiến bộ về kỹ năng trình diễn, phong thái sân khấu và khả năng giao tiếp. Người đẹp từng thể hiện ca khúc Flashlight tại phần thi Tài năng và Nghệ thuật. Ở vòng nhân trắc học, cô cũng được nhận xét có hình thể cân đối, đôi chân thẳng. Những màn thể hiện này góp phần giúp Yến Trang trở thành một trong những gương mặt được chú ý trước chung kết.

Trước khi đăng quang, Yến Trang từng đi dạy gia sư và làm mẫu ảnh để trang trải sinh hoạt phí. Ngoài thời gian trên giảng đường, cô nhận thêm các công việc chụp hình thời trang, qua đó có cơ hội làm quen với ống kính và môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Trong thời gian dự thi, Yến Trang nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và thầy cô cũ. Trước đêm chung kết, cô tiết lộ có khoảng 50 người thân, bạn bè dự kiến tới Hải Phòng cổ vũ. Nàng hậu từng cho biết bản thân khá nhút nhát, ít nói và ngại xuất hiện trước ống kính, từng trải qua không ít áp lực trong quá trình tranh tài. Tại vòng chung khảo, cô là thí sinh cuối cùng được gọi tên vào Top 25.

Yến Trang sở hữu gương mặt trái xoan, đôi mắt to, sống mũi thanh. Cô thường để tóc đen dài, uốn sóng hoặc buộc gọn phía sau. Trong những khoảnh khắc đời thường, tân hoa hậu xuất hiện với kiểu tóc đơn giản, lối trang điểm nhẹ nhàng, khác biệt với hình ảnh được trau chuốt trong các bộ ảnh thời trang. Về phong cách ăn mặc, Yến Trang có xu hướng lựa chọn trang phục nữ tính. Ở một số bộ ảnh, người đẹp thử sức với váy corset xuyên thấu, trang phục đính kết hoặc chất liệu ren, tôn đường cong cơ thể.

Trong sinh hoạt thường ngày, cô ưu tiên những bộ váy đơn sắc, ít phụ kiện và có kiểu dáng đơn giản hơn. Sắp tới, Yến Trang cùng 2 á hậu sẽ tham gia nhiều hoạt động sau đăng quang.

Loạt sách yêu thích của dàn mỹ nhân Hàn Quốc

Những cuốn sách được Han So Hee, Karina, Jisoo… yêu thích cho thấy các sao Hàn Quốc không chỉ đọc văn học kinh điển mà còn tìm đến nhiều thể loại khác nhau.

Nhiều ngôi sao Hàn Quốc bày tỏ niềm yêu thích với sách. Với họ, việc đọc sách giúp bản thân bình tĩnh, trưởng thành hơn. Đặc biệt, sau khi được các ngôi sao như Han So Hee, Jang Won Young… giới thiệu, nhiều cuốn sách đã tăng vọt về doanh số, thậm chí lọt vào top bán chạy.