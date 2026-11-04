Kỳ Duyên: 'Tôi áp lực khi diễn cùng Ninh Dương Lan Ngọc'

Kỳ Duyên thừa nhận áp lực khi diễn cùng Ninh Dương Lan Ngọc trong "Chị chị em em 3". Trước tranh cãi về vai Thị Mầu, cô cho biết vẫn đang học hỏi và sẵn sàng tiếp thu góp ý.

Chị chị em em 3 đang trở thành tâm điểm tại phòng vé Việt thời gian qua. Với sự góp mặt của dàn diễn viên ăn khách như Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, tác phẩm khởi đầu với doanh thu đầy khả quan, song cũng kéo theo những tranh luận trái chiều về nội dung. Đặc biệt, cách xây dựng nhân vật Thị Mầu cùng màn thể hiện của Kỳ Duyên trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Trò chuyện với Tri Thức - Znews giữa những ý kiến trái chiều, Kỳ Duyên giữ thái độ khá điềm tĩnh, thẳng thắn nhưng cũng không kém phần khéo léo khi trả lời những câu hỏi liên quan đến vai diễn. Cô nhìn nhận những thiếu sót của bản thân, nhưng đồng thời đưa ra những lý giải riêng về cách xây dựng và thể hiện nhân vật Thị Mầu.

Phản hồi về vai diễn bị nhận xét độc hại, phản cảm

- Chị chị em em 3 đạt doanh thu phòng vé khả quan nhưng cũng gây nhiều tranh luận, đặc biệt quanh cách xây dựng Thị Mầu bị nói độc hại, hạ thấp phụ nữ. Sau tất cả, chị nhìn nhận vai diễn này thế nào?

- Tôi nghĩ Thị Mầu rất đáng thương. Trong bối cảnh xã hội phong kiến, điều Mầu mong mỏi là được cưới người mình yêu và có một cuộc sống hạnh phúc. Trong mắt cô ấy, người đàn ông đó gần như hoàn hảo. Nhưng những biến cố và sự phản bội khiến mọi thứ đi theo hướng khác.

Vì vậy, dù Mầu có những hành động khiến người xem khó đồng tình, tôi vẫn nhìn cô ấy trước hết là một người đáng thương, kể cả ở đoạn kết.

- Đã là năm 2026 nhưng câu chuyện vẫn phát triển theo hướng nhiều cô gái tranh giành một người đàn ông. Chị có nghĩ cách xây dựng đó phản cảm?

- Đúng là phim được thực hiện vào năm 2026, nhưng câu chuyện đặt trong xã hội phong kiến, khi tư tưởng trọng nam khinh nữ còn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống phụ nữ.

Mầu, Liễu và Nương có xuất thân, tính cách, hoàn cảnh khác nhau. Điểm chung là cả ba đều khao khát tình yêu và một cuộc sống hạnh phúc bên người mình lựa chọn.

Vì vậy, tôi không nhìn câu chuyện đơn thuần là ba phụ nữ tranh giành một người đàn ông. Bộ phim còn khai thác nội tâm và cách họ mưu cầu hạnh phúc trong hoàn cảnh xã hội thời đó. Mỗi người có lựa chọn khác nhau vì xuất phát từ những vị trí, số phận riêng.

- Chị có trao đổi với đạo diễn để điều chỉnh cách xây dựng vai diễn không?

- Chắc chắn là có. Trước khi bộ phim thành hình, ê-kíp đã trải qua nhiều buổi trao đổi khá căng thẳng về kịch bản. Không riêng tôi, các anh chị như Steven, Quốc Anh, chị Chi, chị Ngọc... nếu thấy chi tiết nào chưa hợp lý đều cùng ngồi lại bàn bạc.

Mục tiêu là giải quyết phần lớn vấn đề từ giai đoạn tiền kỳ để khi bấm máy, diễn viên có thể tập trung cho phần thể hiện của mình.

Tôi nghĩ mỗi người đều có quan điểm nghề nghiệp và cái tôi riêng. Sau cùng, tất cả vẫn hướng đến việc làm tác phẩm tốt hơn.

Kỳ Duyên cho biết cô vẫn là diễn viên mới, còn nhiều điều phải học và sẵn sàng tiếp thu những góp ý của khán giả.

- Với Chị chị em em 3, Kỳ Duyên cũng nhận một số ý kiến trái chiều về diễn xuất. Cảm giác của chị thế nào?

- Tôi vẫn là một diễn viên mới và còn nhiều điều phải học. Đây mới là bộ phim điện ảnh thứ hai nên tôi không nghĩ mình có thể làm hoàn hảo mọi thứ.

Sau buổi công chiếu, tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực và vui khi những nỗ lực của mình được ghi nhận. Với các nhận xét chưa tốt, tôi cũng nghiêm túc lắng nghe.

Làm nghệ sĩ thì phải quan tâm đến phản ứng của công chúng. Lời khen hay chê đều ít nhiều tác động đến cảm xúc, nhưng tôi đã biết cách chọn lọc, xem đâu là nhận xét có cơ sở để mình sửa và tiến bộ hơn.

- Riêng về đài từ, một số ý kiến cho rằng cách nói của Thị Mầu ở vài phân đoạn còn luyến láy, thiếu tự nhiên?

- Ngay từ lúc quay, tôi đã nghĩ khá nhiều về điều đó. Cách nói của Thị Mầu có sự luyến láy, điệu đà và khác với giao tiếp thông thường hiện nay. Tôi hiểu điều này có thể khiến một bộ phận khán giả cảm thấy thiếu tự nhiên.

Thực chất, Thị Mầu vốn là hình tượng nổi tiếng trong văn hóa chèo, đặc biệt qua Quan Âm Thị Kính. Cách nói chuyện của cô ấy mang nét lúng liếng, nên khi xây dựng vai, tôi vẫn phải giữ một phần màu sắc ấy.

Dù vậy, phản ứng của người xem vẫn là điều tôi cần lưu ý. Nếu cách thể hiện chưa thực sự phù hợp, đây sẽ là kinh nghiệm để lần sau tôi trao đổi kỹ hơn với đạo diễn, làm sao để vừa giữ được đặc trưng của vai, vừa khiến phần thể hiện gần gũi và thuyết phục hơn.

"Tôi từng lo mình sẽ bị khớp khi vào cảnh với Lan Ngọc"

- Dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, Kỳ Duyên đã được trao những vai quan trọng ngay trong hai bộ phim đầu tay. Nhiều người cho rằng đó là may mắn. Chị nghĩ gì?

- Với hai dự án điện ảnh đã đi qua, đầu tiên tôi thấy đó là sự may mắn. Nhưng đó cũng là thành quả của một quá trình tôi đầu tư cho lĩnh vực diễn xuất.

Tôi không bước vào điện ảnh chỉ dựa vào bản năng. Đó phải là sự cộng hưởng giữa những trải nghiệm tự nhiên và việc học hỏi, trang bị kỹ thuật để có đủ tự tin đi casting.

Hai bộ phim đầu cũng cho tôi những trải nghiệm khá khác nhau. Anh Nguyễn Hữu Hoàng có tư duy hình ảnh tốt, đồng thời rất lắng nghe diễn viên nên tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc. Mọi người có thể cùng trao đổi về nhân vật để tìm ra phương án phù hợp.

Còn ở phim đầu tay, tôi được làm việc với anh Trấn Thành. Anh rất kỹ tính, đôi phần khó tính. Nhưng với một người mới, làm việc trong môi trường như vậy khiến tôi phải tập trung hơn và phát triển rất nhanh.

Tôi nghĩ được trao cơ hội sớm là may mắn, nhưng mình cũng phải chuẩn bị để nắm lấy cơ hội đó.

- Nhưng cả hai đều là kiểu vai những cô gái đẹp, giàu có và đầy nguy hiểm, gần như tương tự nhau?

- Nếu nhìn ở bề mặt thì đúng là Thị Mầu và vai diễn trước có một số điểm khá giống nhau. Nhưng hoàn cảnh và hành trình tâm lý của họ khác nhau. Chị chị em em 3 đặt Thị Mầu trong bối cảnh Bắc Bộ ngày xưa, còn vai trước của tôi sống ở thời hiện đại.

Nửa đầu phim, Mầu vẫn khá ngây thơ, mong muốn có một cuộc sống bình yên với chồng sắp cưới. Sau những bi kịch, sự phản bội từ người mình yêu và cả người thân, cô ấy buộc phải thay đổi để bảo vệ bản thân.

Vì vậy, nếu nhìn sâu hơn thì hai vai không giống nhau đâu. Tôi cũng hiểu khi mỗi bộ phim ra mắt, mọi người sẽ đặt vai mới cạnh vai trước để xem mình có làm tốt hơn hay không. Đó là một áp lực lớn và cũng khiến tôi phải nghĩ nhiều hơn về những nhân vật tiếp theo.

- Áp lực đó có lớn hơn khi đứng cạnh những diễn viên nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là có nhiều cảnh đối đầu với Ninh Dương Lan Ngọc?

- Có chứ. (cười) Tôi từng khá áp lực khi diễn cùng chị Ngọc.

Trước đó, tôi từng cộng tác với chị Ngọc ở vài gameshow nên phần nào yên tâm khi biết hai chị em sẽ trở thành bạn diễn. Nhưng khi bước vào điện ảnh thì lại khác. Chị Ngọc diễn rất cứng tay, có nhiều kinh nghiệm, trong khi tôi vẫn là người mới. Tôi từng lo mình sẽ bị khớp khi vào cảnh với chị.

“Trước khi nghĩ đến chuyện khán giả sẽ so sánh ba người, điều khiến tôi áp lực hơn là sự kết nối giữa mình với hai chị có đủ tốt hay không”, Kỳ Duyên chia sẻ.

Đây cũng là lần đầu tôi cộng tác với chị Ngọc và Chi Pu trong điện ảnh. Trước khi nghĩ đến chuyện khán giả sẽ so sánh ba người, điều khiến tôi áp lực hơn là liệu sự kết nối giữa mình với hai chị có đủ tốt, có tạo ra đúng mối quan hệ mà đạo diễn mong muốn hay không.

May mắn là khi thực sự làm việc cùng nhau, mọi thứ khá nhuần nhuyễn. Ở nhiều phân đoạn, chị Ngọc trao đổi với tôi rất kỹ về tâm lý và cách xử lý. Dù đã học diễn xuất, tôi vẫn học thêm được nhiều điều khi trực tiếp làm việc cùng chị.

Cảnh hai chị em tát nhau trong đình là một ví dụ. Cú tát mạnh đến mức đứng ngoài vẫn nghe thấy. Tôi lo nếu hai người không kết nối được, phải làm đi làm lại nhiều lần thì chị Ngọc sẽ đau vì lực của tôi khá mạnh do tập thể thao.

Trước phân cảnh đó, hai chị em đã ngồi với nhau rất kỹ để hiểu tâm lý nhân vật. Nhờ vậy, khi vào cảnh, cả hai bắt được cảm xúc và đạo diễn cho qua ngay lần đầu. Sau đó, đoàn chỉ quay thêm những cảnh cận để hoàn thiện phân đoạn.

Với tôi, những trải nghiệm như vậy rất đáng quý. Có những thứ mình được học về kỹ thuật, nhưng khi trực tiếp làm việc với một diễn viên có kinh nghiệm thì lại học thêm được cách xử lý thực tế trên trường quay.

"Thiên Ân và tôi không muốn tự tạo áp lực cho nhau"

- Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân có phim ra rạp cùng thời điểm. Chị có áp lực khi khán giả đặt hai người lên bàn cân?

- Thực tế đến thời điểm này, Ân được đánh giá là tiến bộ và tôi cũng vậy. Đây đều là tín hiệu tích cực cho cả hai.

Chúng tôi làm việc trong cùng một lĩnh vực nên cũng cố gắng tránh những điều tiêu cực từ bên ngoài. Cả hai hiểu ngành này vận hành như vậy và không muốn tự tạo áp lực cho nhau.

Trước đó, chúng tôi đều đã xây dựng được hình ảnh, được khán giả biết đến, có lượng người theo dõi và ủng hộ các dự án. Những gì mình đang có vừa là lợi thế, vừa có thể trở thành hạn chế. Bởi vẫn tồn tại định kiến rằng hoa hậu là "bình hoa di động", hoặc chỉ coi điện ảnh như một cách để nổi tiếng hơn.

Bản thân chúng tôi rất trăn trở về điều đó. Tôi muốn cố gắng, hết mình trong khả năng diễn xuất, theo đuổi con đường này nghiêm túc để khán giả nhìn nhận mình là một diễn viên thực sự.

Kỳ Duyên cho biết cô và Đoàn Thiên Ân không muốn bị so sánh để tạo áp lực cho nhau.

- Thiên Ân cũng có mặt tại buổi công chiếu. Cô ấy nói gì sau khi xem xong?

- Câu đầu tiên Bơ (PV: Thiên Ân) nói là: "Bơ rất tự hào về em".

Tôi phải hỏi lại: "Cái này nói theo phương diện một khán giả xem phim nha, chứ không được nói theo phương diện người nhà đang ủng hộ đâu nha".

Bơ nói đây là nhận xét trên phương diện khán giả. Điều đó khiến tôi rất vui, bởi tôi và Ân có cùng xuất phát điểm và đều đang nỗ lực để được công nhận trong điện ảnh.

- Trước đây chị khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, nhưng gần đây cả hai cởi mở hơn. Điều gì khiến chị thay đổi?

- Chúng tôi mong muốn mang lại năng lượng tích cực cho khán giả.

Qua những video, hình ảnh của Bột (PV: Kỳ Duyên) và Bơ, chúng tôi thường đọc được những bình luận của khán giả nói rằng sau một ngày mệt mỏi, họ cảm thấy vui vẻ, được tiếp thêm năng lượng khi xem hai đứa.

Vậy tại sao mình lại phải dừng việc đó? (cười) Chúng tôi luôn mong muốn mang đến những điều tốt đẹp cho khán giả.