Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà gợi nhớ 'Bỗng dưng muốn khóc'

Lương Mạnh Hải chia sẻ loạt ảnh đón sinh nhật bên Tăng Thanh Hà, gợi nhớ cặp Trúc - Bảo Nam trong "Bỗng dưng muốn khóc". Sau 18 năm, cả hai vẫn duy trì tình bạn thân thiết.

Mới đây, Lương Mạnh Hải đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh chụp cùng Tăng Thanh Hà trong dịp sinh nhật. Nam diễn viên chia sẻ: "Có những người xuất hiện để làm thanh xuân của mình rực rỡ hơn. Cảm ơn em vì một buổi tối rất đáng nhớ".

Trong loạt ảnh, Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà xuất hiện với trang phục giản dị, thoải mái tạo dáng bên nhau. Sau nhiều năm, cả hai vẫn giữ được tình bạn gần gũi, thân thiết. Vài ngày trước, dịp sinh nhật Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải cũng gửi lời chúc: "Thêm tuổi mới, thêm nhiều niềm vui và luôn xinh đẹp nhé".

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến màn hội ngộ của cặp Trúc - Bảo Nam. Không ít người nhắc lại những kỷ niệm gắn với Bỗng dưng muốn khóc, đặc biệt là hình ảnh cô Trúc đạp xe bán sách và chàng thiếu gia Bảo Nam ham chơi, vụng về. Một số khán giả cho biết vẫn xem lại bộ phim hàng năm, đồng thời mong muốn hai diễn viên có dịp tái hợp trong một dự án mới.

Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà hội ngộ trong buổi tiệc sinh nhật. Cả hai vẫn duy trì tình bạn thân thiết sau 18 năm. Ảnh: @luongmanhhai.

Trước tình cảm của người hâm mộ, Lương Mạnh Hải tiếp tục để lại bình luận: "Cảm ơn cả nhà luôn nhớ về 1 bộ phim với nhiều hoài niệm và lúc nào cũng dành tình cảm cho Nam và Trúc dù gần 20 năm trôi qua rồi. Yêu thương và trân trọng nhiều lắm những khán giả của tôi ơi".

Thực tế, sau khi hợp tác trong Bỗng dưng muốn khóc, Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà vẫn giữ liên lạc, thường xuyên gặp gỡ trong những dịp đặc biệt. Cả hai có truyền thống cùng đón sinh nhật bởi đều sinh vào tháng 10. Năm 2024, Tăng Thanh Hà từng chia sẻ hình ảnh thổi nến cùng đàn anh, gửi lời cảm ơn vì đã cùng cô trưởng thành qua nhiều năm. Đến tháng 8/2026, hai người xuất hiện chung tại buổi công chiếu Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh, đồng thời hội ngộ Tùng Yuki, người từng đóng vai cha Bảo Nam trong Bỗng dưng muốn khóc.

Ra mắt năm 2008, Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng tạo tiếng vang lớn trên sóng truyền hình, góp phần đưa tên tuổi Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà đến gần khán giả. Trong phim, Tăng Thanh Hà vào vai Trúc, cô gái mồ côi sống bằng nghề bán sách dạo, còn Lương Mạnh Hải đảm nhận vai Bảo Nam, chàng công tử nhà giàu ham chơi. Chuyện tình của hai nhân vật trở thành điểm nhấn của tác phẩm. Một năm sau, cả hai tiếp tục đóng cặp trong phim điện ảnh Đẹp từng centimet.

Sau thành công của Bỗng dưng muốn khóc, hai diễn viên có những lựa chọn khác nhau trong sự nghiệp. Lương Mạnh Hải tiếp tục tham gia nhiều dự án như Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Hot boy nổi loạn, trước khi chuyển hướng sang công việc phía sau máy quay. Trong khi đó, Tăng Thanh Hà dần rời xa màn ảnh sau Mỹ nhân kế (2013), tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình. Gần đây, cô trở lại điện ảnh với dự án Hoàng hậu cuối cùng, đánh dấu lần tái xuất sau hơn một thập kỷ.