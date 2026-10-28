'Trại buôn người' đẩy 11 phim Việt vào thế khó

Sau loạt điều chỉnh lịch chiếu, 11 phim Việt đang chờ ra rạp trong phần còn lại của năm 2026. Cuộc cạnh tranh càng gay gắt khi các bom tấn Hollywood cũng nhập cuộc.

Ngay từ giai đoạn sản xuất, Trại buôn người đã được đánh giá có tiềm năng thương mại nhờ đề tài hấp dẫn, giàu tính thời sự cùng production value (giá trị sản xuất) ở mức lớn. Sự hiện diện của dự án phần nào khiến các đối thủ phải dè chừng, thận trọng lựa chọn lịch chiếu để tránh đối đầu trực diện. Song để cập bến phòng vé, đứa con tinh thần của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã trải qua hành trình đầy chông gai, liên tục dời lịch phát hành. Cuối cùng, bộ phim ra rạp vào ngày 25/9, chỉ 10 ngày sau khi thông báo hoàn tất quá trình hậu kỳ.

Sự xuất hiện bất ngờ của Trại buôn người nhanh chóng làm đảo lộn cục diện phòng vé Việt. Tác phẩm thậm chí thắng lớn hơn dự đoán, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2026 dù không ra mắt vào dịp lễ. Với sức hút áp đảo về doanh thu lẫn suất chiếu, phim đẩy nhiều đối thủ có lịch phát hành lân cận vào thế khó.

Từ đây, loạt tác phẩm lần lượt lùi lịch, dồn về giai đoạn cuối năm vốn đã đông đúc, khiến cuộc cạnh tranh giành suất chiếu càng thêm khốc liệt.

Phim Việt dồn lịch, cuộc đua ngày càng chật chội

Theo thống kê, có tới 11 phim Việt góp mặt trong cuộc đua phòng vé cuối năm 2026, gồm Án mạng karaoke, Chị chị em em 3, Bò sữa bay, Ngày con còn mẹ, Trại giam hạnh phúc, Mẹ mìn, Bắt cá ba tay, Con mắt thứ ba, Huyết thống, Trấn yểm và Người mẹ xấu. Con số này tăng lên 17 nếu tính đến trước Tết Nguyên đán 2027.

Với áp lực từ Trại buôn người, Án mạng karaoke chuyển từ ngày 2/10 sang 30/10, trùng với lịch phát hành mới của Chị chị em em 3, vốn dự kiến ra rạp ngày 16/10. Hai tác phẩm ban đầu cách nhau hai tuần, nay lại trở thành đối thủ trực tiếp. Trong khi đó, Huyết thống dời lịch 30/10 để chuyển sang 25/12, còn Mẹ mìn lùi từ 23/10 sang 27/11. Những thay đổi nối tiếp nhau tạo nên hiệu ứng domino, khi các phim tránh được một cuộc đối đầu nhưng lại phải cạnh tranh với những tác phẩm đã lên lịch từ trước.

Sau những biến động lịch chiếu, số phim Việt góp mặt trong cuộc đua phòng vé cuối năm lên tới 11.

Bắt cá ba tay và Con mắt thứ ba cùng chọn ngày 4/12, trong khi Huyết thống và Trấn yểm dự kiến đối đầu vào dịp Giáng sinh. Chưa kể, thị trường còn có sự góp mặt của hai bom tấn Hollywood là Avengers: Doomsday và Dune 3, cùng được lên lịch ngày 18/12, qua đó tạo sức ép lớn lên các tác phẩm nội địa.

Với mật độ phát hành hiện tại, gần như tuần nào cũng có một đến hai phim Việt mới ra mắt. Điều đó đồng nghĩa mỗi tác phẩm có thể chỉ có khoảng một tuần khai thác tương đối thuận lợi trước khi phải chia sẻ suất chiếu với các đối thủ tiếp theo. Áp lực đặc biệt lớn với những dự án có kinh phí đầu tư cao, cần thời gian khai thác dài để thu hồi vốn.

Theo dự đoán, chỉ cần một bộ phim bất ngờ bùng nổ doanh thu, trở thành hiện tượng phòng vé và duy trì 50-60% tổng suất chiếu toàn thị trường (khoảng 5.000 suất mỗi ngày), cục diện có thể tiếp tục đảo lộn. Khi phần lớn suất chiếu tập trung vào một tác phẩm, những đối thủ còn lại dễ rơi vào cảnh lay lắt tại rạp, với lượng suất chiếu ít ỏi và doanh thu nhỏ giọt.

Thực tế, kịch bản này từng xảy ra khi Trại buôn người thống trị phòng vé. Án mạng xém hoàn hảo chỉ được bố trí khoảng 1.000 suất trong tuần đầu, sau đó giảm xuống còn hơn 400 suất ở tuần thứ hai, gần như không còn cơ hội cải thiện doanh thu. Út Lan 2 cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi hụt hơi từ tuần thứ hai, lượng vé bán ra sụt giảm và doanh thu không tăng thêm đáng kể.

Những đối thủ đáng gờm

Nhìn vào danh sách phim sắp ra rạp, có thể thấy cuộc đua cuối năm tương đối cân bằng, chưa xuất hiện ứng viên nào thực sự vượt trội. Phần lớn những tác phẩm được đánh giá có tiềm năng thương mại lớn đã phát hành, trong khi các tên tuổi như Trấn Thành, Victor Vũ lại lựa chọn dịp Tết Nguyên đán 2027. Những dự án còn lại đều có lợi thế riêng, song cũng tồn tại không ít hạn chế.

Trước mắt, cuộc đối đầu giữa Án mạng karaoke và Chị chị em em 3 được đánh giá khá cân tài cân sức. Nếu tác phẩm của Hoàng Lê có câu chuyện đơn giản, dễ xem, thì phim do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn lại sở hữu dàn sao cùng những màn thể hiện diễn xuất khá ổn.

Án mạng karaoke và Chị chị em em 3 đối đầu trực tiếp tại phòng vé cuối tháng 10.

Về doanh thu, Án mạng karaoke có lợi thế xuất phát sớm, đã bỏ túi gần 40 tỷ đồng trước ngày công chiếu chính thức. Trong khi đó, Chị chị em em 3 có màn chạy đà truyền thông khá dài, thu hút sự chú ý nhờ dàn diễn viên nổi tiếng. Doanh thu vé bán trước đạt khoảng 4,8 tỷ đồng cũng là tín hiệu khả quan, cho thấy tác phẩm chắc chắn sẽ có màn bám đuổi quyết liệt.

Một cái tên đáng chú ý khác là Trại giam hạnh phúc, do Trung Lùn cầm trịch, với sự tham gia sản xuất của Bluebells Studios. Hãng phim này đang duy trì chuỗi thành công thương mại với liên tục các tác phẩm vượt mốc trăm tỷ đồng, thuộc nhóm đơn vị có phong độ phòng vé ổn định thời gian qua. Bản thân Trung Lùn cũng cho thấy sự mát tay khi hai phim điện ảnh đầu tay đều thu hơn 100 tỷ đồng . Dù còn hạn chế trong cách kể chuyện, đạo diễn có khả năng nắm bắt thị hiếu khán giả, tạo cơ sở để kỳ vọng dự án mới tiếp tục đạt kết quả khả quan.

Dịp cuối năm còn có sự xuất hiện của nhiều phim kinh dị. Trong đó, Con mắt thứ ba của Hàm Trần là cái tên đáng chú ý. Nếu đạo diễn giữ được phong độ, mang đến một tác phẩm có chất lượng nổi bật, bộ phim hoàn toàn có khả năng tạo bất ngờ và vươn lên trong cuộc đua doanh thu.

Avengers: Doomsday được dự đoán là đối thủ đáng gờm của phim Việt dịp cuối năm.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với phim Việt dịp cuối năm có lẽ đến từ Avengers: Doomsday, một trong những bom tấn được mong chờ nhất của Marvel nhiều năm qua. Màn tái hợp của hàng loạt siêu anh hùng quen thuộc, cùng lượng người hâm mộ đông đảo, được kỳ vọng giúp tác phẩm dễ dàng vượt mốc doanh thu trăm tỷ đồng tại Việt Nam. Nếu tiếp tục tạo nên cơn sốt như những phần trước, Avengers: Doomsday nhiều khả năng sẽ chiếm ưu thế về suất chiếu, đẩy các phim nội địa phát hành cận kề như Huyết thống, Trấn yểm hay Người mẹ xấu vào thế khó.

Cùng dự kiến ra rạp ngày 18/12, Dune: Part Three cũng là đối thủ tiềm năng đáng gờm, dù hai phần trước chưa thực sự bùng nổ tại Việt Nam. Với nhịp kể chậm, giàu tính triết lý, loạt phim của Denis Villeneuve tương đối kén khán giả đại chúng, song việc phần ba khép lại hành trình kéo dài nhiều năm vẫn có thể tạo sức hút với những người thích xem phim bom tấn.