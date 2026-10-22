Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn 'Đất phương Nam' qua đời

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn ghi dấu ấn với phim truyền hình "Đất phương Nam" và nhiều tác phẩm điện ảnh.

Chiều 22/10, đạo diễn, NSƯT Nguyễn Vinh Sơn qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 73 tuổi.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan, em trai đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, cho biết ông qua đời lúc 16h20, sau thời gian lâm bệnh. Gia đình đang lo liệu hậu sự cho cố đạo diễn.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng gửi lời tiễn biệt cố nghệ sĩ. Anh bày tỏ: "Xin biết ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, một người thầy thân thương của nhiều thế hệ đạo diễn, một đạo diễn lớn của điện ảnh Việt Nam. Tất cả những cuộc hội ngộ trên đời này là khởi đầu cho hành trình đi đến cuộc chia ly. Xin biết ơn và trân trọng hành trình này, đã được xem những tác phẩm, đã gặp, đã được học, trò chuyện và làm việc cùng thầy", Nguyễn Quang Dũng chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời ở tuổi 73.

Nguyễn Vinh Sơn sinh năm 1953, là một trong những đạo diễn có nhiều đóng góp cho điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Trong nhiều thập niên hoạt động nghệ thuật, ông thực hiện số lượng phim không nhiều, song để lại dấu ấn với những tác phẩm khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử và đời sống con người Việt Nam.

Tên tuổi Nguyễn Vinh Sơn gắn liền với Đất phương Nam, bộ phim truyền hình dài 11 tập phát sóng năm 1997, do Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) sản xuất. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, xoay quanh hành trình tìm cha của cậu bé An giữa vùng sông nước Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Với câu chuyện giàu cảm xúc, dàn nhân vật gần gũi cùng những thước phim tái hiện đời sống, văn hóa miền Tây Nam Bộ, Đất phương Nam tạo tiếng vang lớn khi lên sóng. Gần 30 năm sau ngày ra mắt, bộ phim vẫn được nhiều thế hệ công chúng yêu thích.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Nguyễn Vinh Sơn từng gây chú ý với Tuổi thơ dữ dội (1989), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán. Bộ phim kể về những thiếu niên tham gia kháng chiến chống Pháp, từng giành giải Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1990.

Sau đó, ông tiếp tục ghi dấu ấn với phim điện ảnh Trăng nơi đáy giếng (2008), chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Trần Thùy Mai. Tác phẩm lấy bối cảnh Huế, xoay quanh cuộc đời người phụ nữ tên Hạnh (Hồng Ánh), khai thác những mâu thuẫn trong hôn nhân, gia đình và thân phận phụ nữ. Bộ phim nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, trong đó có Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2009.

Năm 2023, Nguyễn Vinh Sơn trở lại với Đất rừng phương Nam trong vai trò cố vấn. Đây là phiên bản điện ảnh do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, kế thừa tinh thần từ tiểu thuyết của Đoàn Giỏi và bộ phim truyền hình năm 1997. Ông tham gia tư vấn, chia sẻ những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình thực hiện tác phẩm trước đó.