Tùng Dương: 'Không có nhà tài trợ, BigBang đến Việt Nam cũng chật vật'

Thị trường biểu diễn Việt Nam từng chứng kiến những chương trình lớn gặp khó khăn trong việc bán vé, thậm chí xuất hiện tình trạng phát vé mời để tăng lượng khán giả, và đó là chuyện rất "phi công nghiệp văn hóa". Với một concert sân vận động, tỷ lệ lấp đầy có thể ảnh hưởng đến cả doanh thu lẫn hình ảnh của nghệ sĩ. Anh đặt ra giới hạn nào giữa mục tiêu bán vé, hiệu quả kinh doanh và việc bảo vệ giá trị thương hiệu Tùng Dương?

Tùng Dương

Nhiều người cho rằng tổ chức một chương trình quy mô lớn là quyết định mạo hiểm. Nhưng nếu không thử, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể làm được đến đâu. Tôi đã có nhiều năm ca hát và cảm thấy sức vóc hiện tại đang ở độ chín. Sau 10-15 năm nữa, liệu tôi còn đủ sức lực như bây giờ? Cho nên, khi còn có thể, tôi muốn tiếp tục cống hiến.

Nhiều người nói có khi phải bán nhà, bán cửa cũng phải làm. Thôi thì cứ cho là như vậy đi, miễn tôi có thể theo đuổi điều mình mong muốn.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ thời đại này phải tìm được nhà đầu tư, nhà tài trợ hay nhãn hàng đồng hành. Không có ca sĩ nào chỉ tự thân vận động và trông chờ hoàn toàn vào tiền bán vé. Kể cả BIGBANG hay những ngôi sao thế giới khi đến Việt Nam cũng cần nhà tài trợ, chứ đừng nói tới ca sĩ trong nước.

Âm nhạc bây giờ là cả một hệ sinh thái, không còn là câu chuyện của riêng người nghệ sĩ. Không có nhà đầu tư, nghệ sĩ sẽ rất khó khăn, thậm chí thất bại. Kể cả ngôi sao hot nhất cũng vậy. Tôi may mắn có những nhãn hàng đồng hành, ủng hộ mình thực hiện những cuộc chơi lớn.

Đương nhiên, bất cứ nhà tài trợ nào cũng cần mối quan hệ win-win, đôi bên cùng có lợi. Họ có lợi ích riêng khi đồng hành cùng nghệ sĩ. Tuy nhiên, có những nhà tài trợ nghĩ xa hơn, đến sự phát triển của âm nhạc Việt Nam. Nghệ sĩ là người đại diện mà họ tin tưởng để đồng hành. Với người nghệ sĩ, điều quý giá là được chắp cánh những mong mỏi và hiện thực hóa kế hoạch của mình.