Bài học từ 'Tổ quốc trong tim' cho công nghiệp văn hóa Việt Nam

Ông Lê Quốc Minh

Có thể nói hình dung về khoảnh khắc bước lên sân khấu trong kịch bản và thực tế rất khác nhau. Trước đó tôi đã nhiều lần thuyết trình, phát biểu tại các hội nghị nhưng vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Nếu để ý, khán giả có thể nhận ra một vài thời điểm tôi nói hơi run trên sân khấu.

Thời điểm đoàn tiêu binh đi ngang qua lễ đài rồi tiến lên sân khấu, mưa bắt đầu xuất hiện và nhanh chóng nặng hạt. Chưa kịp chào cờ, những cơn mưa lớn đã trút xuống. Khán giả phải mở ô, mặc áo mưa và tìm cách che chắn cho nhau. Bài phát biểu của tôi đặt trên bàn bị nước mưa thấm vào. Tôi phải tìm cách giấu phía sau lưng để hạn chế bị ướt. Nhưng mưa quá lớn, cuối cùng người tôi gần như ướt hoàn toàn.

Khi tôi bước ra sân khấu, mưa vẫn rất lớn. Tờ giấy gần như nhũn ra trong tay. Tôi đọc được khoảng hai phần trang đầu, khi lật sang trang sau, phải dùng cả hai tay đỡ vì chỉ cần thêm một chút nước nữa là giấy có thể bục ra và rơi xuống. Cảm giác ban đầu của tôi thực sự là bất ngờ và lo lắng. Phản ứng trong đầu tôi là: “Ôi thôi, thế này hỏng bét rồi”.

Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều công sức. Trong hình dung ban đầu, những khoảnh khắc chào cờ phải cực kỳ xúc động, đẹp và tạo nên hình ảnh hàng chục nghìn người cùng hát. Nhưng khi mưa xuống, áo mưa, ô dù xuất hiện, hình ảnh không còn giữ được màu đỏ rực như dự kiến. Nhưng khi đứng trên sân khấu đọc bài khai mạc, tôi gần như quên hết những lo lắng đó. Nhìn xuống phía dưới, tôi thấy khán giả vẫn tập trung lắng nghe, vẫn reo hò và say sưa với chương trình.

Sau khi kết thúc bài phát biểu và trở về vị trí, tôi nhìn xung quanh. Gần như không ai còn một phần quần áo khô. Từ các cấp lãnh đạo như bác nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Mọi người đều ướt hết nhưng vẫn đứng theo dõi những tiết mục đầu tiên.

Có thể nói phần mở đầu sự kiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Nhưng khi nhìn lại những hình ảnh ghi lại trong cơn mưa, tôi lại thấy chúng vô cùng xúc động. Nếu đoàn quân tiến vào sân khấu trong thời tiết đẹp, mọi thứ sẽ vẫn giống đêm nhạc năm ngoái. Tuy nhiên, khi đặt trong màn mưa trắng xóa, khung cảnh ấy bất ngờ trở thành một background đặc biệt, làm nổi bật cảm xúc trên gương mặt của chiến sĩ, khách mời và công chúng. Nhìn lại các bức ảnh, có những bạn trẻ đứng nghiêm chào cờ trong tình trạng ướt hoàn toàn mà không cần áo mưa. Có những chiến sĩ đứng gác, những người làm nhiệm vụ hỗ trợ hay các chiến sĩ trên sân khấu đều tạo nên những hình ảnh rất xúc động.

Cuối cùng, khi chương trình kết thúc, điều được nhắc đến nhiều nhất lại chính là cơn mưa. Sau vài ngày, mọi người vẫn chia sẻ câu chuyện về trận mưa và cách họ hỗ trợ nhau. Có người không mang áo mưa, bất ngờ được những người bên cạnh san sẻ, cùng chui vào một chiếc áo mưa. Có những nhóm 4, 5 người rồi nhiều hơn cùng giăng áo mưa thành một tấm màn lớn để che chắn cho nhau.

Điều quan trọng là mưa lớn như vậy nhưng không ai xô đẩy, không ai bỏ chạy tìm chỗ trú. Tất cả vẫn đứng yên tại chỗ. Quốc ca vang lên giữa trời mưa tạo ra một bầu không khí có lẽ không thể tái lặp. Không ai tập hợp hàng chục nghìn người đứng dưới mưa để hát Quốc ca. Cũng không thể chờ một trận mưa xuất hiện đúng thời điểm như thế.

Đó là sự tình cờ. Nhưng sự tình cờ ấy lại mang rất nhiều ý nghĩa.