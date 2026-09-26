'Hộ linh tráng sĩ' dự vòng sơ tuyển Oscar

Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình sẽ đại diện Việt Nam dự vòng sơ tuyển giải Oscar 2027. Tác phẩm có mức đầu tư được cho lên tới 100 tỷ đồng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2509/QĐ-BVHTTDL vào ngày 25/9 về việc gửi phim Việt Nam dự vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế Oscar lần thứ 99.

Theo đó, bộ phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình là tác phẩm được chọn. Nhà sản xuất phối hợp với Cục Điện ảnh tiến hành đăng ký phim tham dự, gửi tài liệu theo quy định của Oscar 2027 và gửi các bản phim DCP, đĩa phim có phụ đề tiếng Anh cho ban tổ chức trước ngày 1/10.

Vào năm 2024, bộ phim Đào, phở và piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn cũng đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế Oscar nhưng không tiến sâu.

Trở lại với Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, tác phẩm gây chú ý khi phát hành vào dịp 2/9 năm nay. Trước khi ra mắt, dự án điện ảnh của Nguyễn Phan Quang Bình được xếp vào hàng "bom tấn" của thị trường phim Việt bởi quy mô, mức độ đầu tư. Phim có mức kinh phí đầu tư, sản xuất được cho lên tới 100 tỷ đồng .

Bộ phim Hộ linh tráng sĩ tham dự Oscar 2027. Ảnh: NSX.

Tác phẩm lấy bối cảnh triều Đinh đầy biến động, chuyện phim mở ra sau trận chiến dẹp loạn 12 sứ quân của Đinh Tiên Hoàng. Sau khi nhà vua bị ám sát, triều đình rơi vào khủng hoảng trước âm mưu của các thế lực thù trong giặc ngoài. Lúc này, 7 tráng sĩ thực hiện di nguyện cuối cùng từ Tiên đế là hộ tống 99 cỗ quan tài đi theo 7 hướng khác nhau. Điều này nhằm đánh lạc hướng quân địch - những kẻ đang nhăm nhe tìm kiếm, phá hoại lăng mộ vua, nơi được cho là sản sinh linh khí của đất nước.

Dự án quy tụ dàn diễn viên đông đảo, gồm những cái tên như Johnny Trí Nguyễn, Tuấn Trần, Tự Long, Đỗ Hải Yến...

Song khi ra mắt, phim trở thành tâm điểm bàn tán, phản ứng từ kịch bản, khâu dựng phim, diễn xuất. Sau đó, đội ngũ thực hiện dự án có nước đi không thể ngờ khi quyết định dựng lại bản phim mới, rút thời lượng từ 155 phút xuống còn 135 phút. Và đạo diễn Hàm Trần đảm nhận trọng trách này cùng Nguyễn Phan Quang Bình.

Sau khoảng một tháng phát hành, phim thu về hơn 38 tỷ đồng , cách rất xa cột mốc hòa vốn.

Trước ngày kết thúc hành trình ở phòng vé, đại diện nhà sản xuất - bà Ngô Thị Bích Hạnh - gửi lời xin lỗi tới những người đồng hành vì dù đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành dự án, cái kết lại không đẹp như mong đợi. Sau cùng, bà Hạnh cho biết trân trọng quá trình cả đoàn cùng tìm hiểu văn hóa, di sản, lịch sử và căn tính Việt, làm việc vì những giá trị chung mà họ tin tưởng.