Rạp Cinestar Quốc Thanh sắp đóng cửa sau hơn 11 năm hoạt động

Rạp Cinestar Quốc Thanh sẽ đóng cửa sau hơn 11 năm hoạt động. Đây là cụm rạp đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển của hệ thống Cinestar tại Việt Nam.

Rạp Cinestar Quốc Thanh tại số 271 Nguyễn Trãi, TP.HCM sẽ dừng hoạt động sau hơn 11 năm phục vụ khán giả. Đây là cụm rạp đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển của hệ thống Cinestar tại Việt Nam.

Rạp Cinestar Quốc Thanh sẽ đóng cửa trong thời gian tới.

Bà Đinh Thị Thúy Hằng, Tổng giám đốc Cinestar, bày tỏ tiếc nuối khi phải chia tay cụm rạp đầu tiên của hệ thống. Bà cho biết đây là nơi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, đồng thời gắn bó với nhiều thế hệ nhân viên và khán giả.

"Việc dừng hoạt động tại 271 Nguyễn Trãi là một quyết định đầy nuối tiếc đối với toàn thể đội ngũ. Dù vậy, chúng tôi thấu hiểu rằng di sản của Quốc Thanh không chỉ nằm ở viên gạch hay bức tường, mà nằm ở tình cảm của hàng triệu khán giả đã từng ghé qua đây", bà Hằng chia sẻ.

Sau khi Quốc Thanh đóng cửa, Cinestar tiếp tục vận hành các cụm rạp hiện hữu tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác. Hệ thống dự kiến mở thêm các địa điểm tại Hiệp Phú và Thủ Dầu Một, song chưa công bố thời điểm đưa vào hoạt động cụ thể.

Cinestar Quốc Thanh đi vào hoạt động từ tháng 4/2015, tại địa điểm từng là sân khấu cải lương ở Sài Gòn từ thập niên 1960. Sau khi được cải tạo, nơi đây trở thành cụm rạp chiếu phim có diện tích khoảng 2.900 m², gồm 6 phòng chiếu với tổng cộng 930 ghế, được trang bị hệ thống máy chiếu Christie và âm thanh Dolby Atmos.

Cinestar là cụm rạp hướng đến nhóm khán giả phổ thông, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Khác với nhiều cụm rạp đặt trong trung tâm thương mại, Cinestar Quốc Thanh hoạt động tại một địa điểm độc lập trên đường Nguyễn Trãi. Rạp hướng đến nhóm khách hàng phổ thông, trong đó có học sinh, sinh viên, với một số loại vé có giá từ 45.000 đồng.

Trước Quốc Thanh, một cụm rạp khác thuộc hệ thống Cinestar tại số 135 Hai Bà Trưng, TP.HCM cũng đóng cửa từ ngày 2/3, sau 10 năm hoạt động. Rạp có 5 phòng chiếu với hơn 1.100 ghế ngồi, từng là địa điểm xem phim quen thuộc của nhiều học sinh, sinh viên tại khu vực trung tâm thành phố.