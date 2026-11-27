Live show cuối cùng trong sự nghiệp NSƯT Việt Hoàn có sự xuất hiện của con gái 17 tuổi Việt Thi. Hai người song ca bài hát "Cha và con gái".

Tối 26/11, tại Hà Nội, NSƯT Việt Hoàn tổ chức live show Lời những yêu thương. Đêm nhạc đưa khán giả đi qua những câu chuyện về gia đình, quê hương, tình bạn và tình yêu nghệ thuật. Sau hơn 40 năm hoạt động, nghệ sĩ không chỉ tái hiện những ca khúc làm nên tên tuổi mà còn giới thiệu khía cạnh và niềm đam mê ít có dịp chia sẻ với công chúng.

Theo chia sẻ của Việt Hoàn, đây là đêm nhạc riêng cuối cùng trong sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp. Thay vì dành phần lớn thời lượng để nhìn lại chặng đường ca hát qua những ca khúc nhạc đỏ quen thuộc, nam nghệ sĩ lựa chọn cách kể chuyện gần gũi, chân thành. Chương trình được chia thành 4 phần, tương ứng với những lát cắt trong cuộc đời anh, từ tình thân, quê hương đến những người thầy, người bạn và niềm đam mê nghệ thuật.

Việt Hoàn xúc động trong đêm nhạc.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý là sự xuất hiện của Việt Thi, con gái Việt Hoàn. Hai cha con song ca bản mashup Mẹ - Cha và con gái (sáng tác của Phú Quang, Nguyễn Văn Chung). Sau đó, Việt Thi hát Tạm biệt chim én. Đây là ca khúc gắn với dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Việt Hoàn.

Theo Việt Thi, bài hát từng giúp NSƯT Việt Hoàn giành giải Nhất tại cuộc thi Tiếng hát hay Thái Bình năm 1985. Từ nhỏ, cô đã nhiều lần nghe bố trình diễn ca khúc này và hiểu hơn về ý nghĩa. Trên sân khấu, cô gái 17 tuổi bày tỏ: “Em có rất nhiều idol, nhưng đối với em, bố vẫn là thần tượng đầu tiên".

Việt Hoàn đứng chung sân khấu với con gái.

Với 4 chương âm nhạc, Lời những yêu thương được xây dựng như cuốn hồi ký bằng giai điệu, tái hiện những dấu mốc trong hành trình hơn 40 năm ca hát của Việt Hoàn. Sân khấu được thiết kế tối giản nhưng giàu tính biểu tượng, với những khung tranh sắp đặt theo hình thức một triển lãm nghệ thuật. Mỗi bức tranh gợi nhắc một giai đoạn trong cuộc đời nam nghệ sĩ, đồng thời kết nối với câu chuyện và ca khúc được lựa chọn.

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp thân thiết với Việt Hoàn như NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn, Anh Thơ và NSƯT Lan Anh. Sự hội ngộ của các nghệ sĩ góp phần tạo nên không khí gần gũi, đồng thời gợi nhắc mối gắn bó trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ. Loạt ca khúc như Bài ca hy vọng, Ba quê, Dòng sông quê anh, dòng sông quê em, Thu muộn, Chàng trai tháng 11... lần lượt vang lên trên sân khấu.

Những hình ảnh trong đêm nhạc của Việt Hoàn.

Đáng chú ý, Việt Hoàn thể hiện Nếu một mai tôi bay lên trời của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Ca khúc mang đến những suy ngẫm về sự sống, giới hạn của thời gian và ý nghĩa của việc trao gửi yêu thương khi còn có thể.

Live show khép lại bằng Đường chúng ta đi (thơ Xuân Sách, nhạc Huy Du), với sự tham gia của Việt Hoàn cùng các nghệ sĩ. Giai điệu hào sảng, giàu cảm xúc của tác phẩm khép lại đêm diễn, đồng thời nối dài câu chuyện về những ký ức, đam mê và tình cảm nam nghệ sĩ gửi gắm qua chương trình.