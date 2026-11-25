Tối 24/11, khoảng 50.000 khán giả có mặt tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) để thưởng thức chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”.

Tái hiện hành trình văn hóa từ cội nguồn

Chương trình được xây dựng thành các chương gồm Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, Muôn sắc di sản, Bản sắc vươn xa và phần kết Việt Nam bừng sáng năm châu. Mỗi phần khai thác một khía cạnh của lịch sử, văn hiến và bản sắc dân tộc, dẫn dắt người xem từ những giá trị truyền thống đến tinh thần hội nhập. Một trong những điểm nhấn là tiết mục Bức tranh di sản, tái hiện 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Không chỉ có các nghệ sĩ chuyên nghiệp, chương trình còn quy tụ những nghệ nhân và thành viên cộng đồng đang trực tiếp gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị di sản.





Nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng góp mặt

Sự kiện có sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Những giọng ca gạo cội như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh và NSƯT Cao Minh đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ đương đại như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi. Bên cạnh đó, các gương mặt thiếu nhi gồm Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Thiên Kim, Kim Cương, Lê Ngọc Minh Giang, Bùi Khâu Minh Triết và Ngô Tuệ Mẫn cũng tham gia biểu diễn. Sự góp mặt của những nghệ sĩ ở nhiều độ tuổi tạo nên sự tiếp nối giữa các thế hệ trong hành trình gìn giữ và lan tỏa tình yêu văn hóa Việt.

50.000 khán giả cùng hòa giọng

Trong khoảng 2 giờ diễn ra chương trình, không khí tại sân vận động Mỹ Đình liên tục được khuấy động. Khán giả hòa giọng theo các tiết mục, reo hò trước những màn trình diễn sôi động, đồng thời có những khoảnh khắc lắng lại trước các tác phẩm khai thác tình yêu quê hương, đất nước. Sự hưởng ứng của đám đông tạo nên không khí kết nối giữa sân khấu và khán đài. Những câu chuyện về lịch sử, nguồn cội và bản sắc dân tộc được truyền tải qua âm nhạc, vũ đạo, hình ảnh và sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Pháo hoa rực sáng bầu trời



Không gian biểu diễn tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình được thiết kế theo hình thức đa điểm, kết hợp âm nhạc, múa, hình ảnh và ánh sáng. Tâm điểm là hệ thống LED hình tròn lấy cảm hứng từ mặt trống đồng. Sân khấu có diện tích khoảng 3.000 m², được trang bị 16 bàn nâng cùng hệ thống cơ khí chuyển động. Bên cạnh đó là màn bắn pháo hoa hoành tráng, mãn nhãn cả trong lẫn ngoài sân Mỹ Đình tạo nên cái kết đáng nhớ cho sự kiện.



