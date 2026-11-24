"Vì đây là một concert quy mô lớn nên chúng em muốn được thưởng thức phần trình diễn của tất cả nghệ sĩ. Chúng em thấy việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam là một hoạt động ý nghĩa, tạo không gian để những người yêu âm nhạc và văn hóa có cơ hội gặp gỡ, giao lưu. Không chỉ có concert, các hoạt động sáng tạo, nghệ thuật, mỹ thuật và âm nhạc diễn ra tại Hà Nội cũng góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng. Đây là chương trình dành cho mọi người, đặc biệt là những người yêu âm nhạc và mong muốn tìm hiểu, lan tỏa văn hóa Việt Nam", Đan Lê và Khánh Ly (19 tuổi) nói.