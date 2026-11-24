Sáng 24/11, các lực lượng an ninh, bảo vệ và vệ sinh môi trường... khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị tại sân Mỹ Đình, Hà Nội trước khi concert "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra.

Ngay từ sáng sớm 24/11, các đơn vị phục vụ chương trình concert Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp có mặt tại khu vực sân vận động Mỹ Đình để triển khai nhiệm vụ, kiểm tra các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường. BTC bố trí nhiều điểm trông xe miễn phí phục vụ người dân trong thời điểm concert diễn ra.

Tại sân vận động, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội triển khai các phương án bảo đảm an ninh. Lực lượng cảnh sát cơ động đặc hiệu được huy động, phối hợp với chó nghiệp vụ để dò tìm bom mìn, chất nổ và kiểm tra những khu vực được phân công. Hoạt động kiểm soát tiếp tục được duy trì trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Các bộ phận chuẩn bị cho concert Muôn sắc Việt Nam tại sân Mỹ Đình.

Trong khi đó, bộ phận bảo an sắp xếp nhân viên tại các cổng ra vào và bên trong sân vận động. Trong ca sáng, lực lượng tập trung kiểm soát tại các cổng. Đến chiều và tối, quân số được tăng cường lên hơn 100 người.

Nhiệm vụ chính của đội bảo vệ là kiểm tra vé, ngăn người không có vé vào khu vực tổ chức sự kiện, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời những tình huống có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công tác vệ sinh môi trường cũng được triển khai từ sớm. 8 công nhân được chia thành 4 điểm trực để phụ trách 80 nhà vệ sinh phụ trợ quanh sân vận động. Các nhân sự làm việc liên tục từ 6h đến 22h, bảo đảm khu vực vệ sinh được duy trì sạch sẽ trong suốt sự kiện.

Ở khu vực khán đài, khoảng 15 nhân viên tập trung hoàn thiện những công đoạn cuối. Phần lớn sảnh và ghế ngồi đã được vệ sinh trước đó, nhưng trận mưa lớn tối 23/11 khiến nhiều hàng ghế bị đọng nước. Vì vậy, từ sáng sớm, công nhân phải gạt nước, thu gom rác, kiểm tra ghế và làm sạch lại các khu vực nhà vệ sinh.

Bên cạnh các khâu hậu cần, hệ thống pháo hoa cũng được chuẩn bị để kết hợp với âm nhạc trong đêm diễn. Ông Đinh Thế Khánh, cán bộ Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), cho biết hệ thống sử dụng những thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới, được đồng bộ hoàn toàn theo nhạc. Nhờ đó, âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng pháo hoa có thể phối hợp xuyên suốt chương trình.

Hình ảnh trong buổi tổng duyệt chương trình.

Tối 24/11, concert Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với quy mô dự kiến khoảng 50.000 khán giả. Chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Sự kiện quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ. Dàn nghệ sĩ gạo cội có NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh và NSƯT Cao Minh. Trong khi đó, lớp nghệ sĩ đương đại gồm Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik và Phương Mỹ Chi. Chương trình còn có sự tham gia của Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, OSAD, Cheng...