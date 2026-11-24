Cuốn sách dày 180 trang, kết hợp hình ảnh, tư liệu lịch sử và công nghệ QR, tái hiện những khoảnh khắc đáng nhớ trong 2 mùa chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, chiều 23/11, Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt cuốn sách nghệ thuật tương tác song ngữ Tổ quốc trong tim (An Interactive Artbook of National Pride). Ấn phẩm ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong 2 mùa chương trình nghệ thuật chính luận cùng tên, diễn ra vào 2025 và 2026. Cuốn sách qua đó lưu giữ tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc của đông đảo khán giả.

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết sau đêm diễn tại Mỹ Đình năm ngoái, BTC không muốn những cảm xúc của khán giả chỉ dừng lại trong một buổi biểu diễn. Vì vậy, đơn vị đã lựa chọn chuyển thể chương trình thành phim chiếu rạp.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ ra mắt sách. Ảnh: BTC.

Với mùa thứ 2, Báo Nhân Dân tiếp tục tìm kiếm một hình thức thể hiện khác. Theo ông Lê Quốc Minh, cuốn sách được thiết kế để mang đến trải nghiệm mới, kết hợp nội dung xuất bản với công nghệ. Độc giả có thể dùng điện thoại quét mã QR để xem lại tiết mục yêu thích, đồng thời nghe âm thanh từ chương trình ngay trên trang sách. Nhờ đó, việc đọc, xem và nghe được kết nối trong cùng một ấn phẩm.

Cuốn sách được xuất bản bằng 2 ngôn ngữ Việt - Anh. Theo ông Lê Quốc Minh, những câu chuyện về lòng yêu nước của người Việt Nam không chỉ dành cho độc giả trong nước mà còn xứng đáng được giới thiệu tới bạn bè quốc tế.

Ông Lê Quốc Minh cũng bày tỏ kỳ vọng ấn phẩm góp phần khuyến khích văn hóa đọc, đặc biệt trong giới trẻ.

“Chúng tôi tin một tờ báo Đảng hoàn toàn có thể góp phần nâng cao văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Người ta hay bảo giới trẻ bây giờ chỉ lướt màn hình, không đọc sách. Tôi không nghĩ vậy. Hai mùa ‘concert quốc gia’ đã cho thấy một điều: gen gì cũng yêu nước. Nếu cuốn sách đủ đẹp, đủ chân thành, các bạn sẽ đọc”, đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ.

Với 180 trang, cuốn sách được xây dựng theo hình thức tư liệu hình ảnh (A Visual Documentary), kết hợp nhiếp ảnh nghệ thuật, tư liệu lịch sử và công nghệ tương tác.

Không dừng ở việc ghi chép dấu ấn của một chương trình nghệ thuật, ấn phẩm còn hướng đến trải nghiệm văn hóa đa phương tiện, có giá trị thưởng thức, sưu tầm và lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Cuốn sách gồm 180 trang, được xây dựng theo hình thức tư liệu hình ảnh.

Điểm đáng chú ý của ấn phẩm nằm ở cách kết hợp sách in với nội dung nghe nhìn. Mỗi mã QR mở ra video của tiết mục tương ứng, được biên tập và hậu kỳ riêng về hình ảnh, âm thanh. Nhờ vậy, những bức ảnh trên trang giấy không chỉ dừng ở vai trò tư liệu mà còn trở thành điểm dẫn để độc giả tiếp tục khám phá phần trình diễn, âm nhạc và các khoảnh khắc trên sân khấu.

Với phiên bản song ngữ Việt - Anh, Tổ quốc trong tim hướng đến người đọc trong nước, cộng đồng người Việt ở nước ngoài và độc giả quốc tế quan tâm đến lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam. Ấn phẩm được đầu tư về thiết kế và chất lượng hình ảnh, đồng thời có giá trị sưu tầm.

Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim được tổ chức lần đầu vào tháng 8/2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Một năm sau, chương trình trở lại với mùa thứ 2 tại TP.HCM.

Tại Hà Nội, chương trình thu hút hơn 50.000 khán giả. Họ cùng hát Quốc ca giữa không gian ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Đến TP.HCM, hình ảnh hàng vạn người dân xúc động giữa cơn mưa tháng 8 tiếp tục trở thành dấu ấn của chương trình. Sự hưởng ứng của đông đảo khán giả, trong đó có nhiều người trẻ, cho thấy sức hút của nghệ thuật chính luận khi được thể hiện bằng những hình thức sáng tạo, phù hợp với đời sống đương đại.