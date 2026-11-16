Dàn ca sĩ Việt tham gia concert quốc gia có 50.000 khán giả

Concert "Muôn sắc Việt Nam" kéo dài 120 phút, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những giọng ca gạo cội đến các gương mặt đương đại.

Ngày 16/11, BTC chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp công bố concert diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào 24/11, dự kiến thu hút 50.000 khán giả.

Chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). Thông qua các tiết mục nghệ thuật, Muôn sắc Việt Nam tái hiện những dấu mốc lịch sử, tôn vinh truyền thống văn hiến và sự đa dạng văn hóa của các dân tộc. Di sản và sáng tạo đương đại được đặt trong cùng một hành trình, hướng đến việc đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình có nhiều tên tuổi thuộc các thế hệ khác nhau. Trong đó, nhóm nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh và NSƯT Cao Minh. Các ca sĩ đương đại góp mặt gồm Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik và Phương Mỹ Chi.

Phương Nam và Tùng Dương là 2 trong số các nghệ sĩ tham gia concert.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, OSAD, Cheng...

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là các tiết mục kết hợp giữa nghệ sĩ gạo cội và những giọng ca trẻ. Ví dụ, liên khúc Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui có sự góp mặt của NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh cùng Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc. Trong khi đó, Made in Việt Nam được thể hiện bởi NSND Thanh Hoa với Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi.

Danh mục âm nhạc của chương trình trải rộng từ dân ca, nghệ thuật truyền thống, nhạc thính phòng, cổ điển đến các ca khúc cách mạng, trữ tình và sáng tác đương đại. Những bài hát quen thuộc được đặt cạnh các tác phẩm mới, tạo nên mạch kết nối giữa ký ức âm nhạc của thế hệ đi trước với cảm xúc và sức sáng tạo của nghệ sĩ trẻ.

Sân khấu của Muôn sắc Việt Nam được thiết kế theo hướng trình diễn đa điểm, kết hợp âm nhạc, vũ đạo, hình ảnh và ánh sáng. Điểm trung tâm là hệ thống LED hình tròn lấy cảm hứng từ mặt trống đồng, nối với những cánh LED uốn lượn gợi liên tưởng đến dòng chảy văn hóa. Sân khấu có diện tích 3.000 m², được trang bị 16 bàn nâng cùng hệ thống cơ khí chuyển động, cho phép thay đổi cấu trúc theo từng phần trình diễn.

Các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và hình ảnh được phối hợp với âm nhạc, vũ đạo, diễn xuất nhằm làm nổi bật chất liệu văn hóa và hình tượng lịch sử.

Cheng bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia sự kiện.

Là một trong những nghệ sĩ trẻ tham gia chương trình, Cheng cho biết anh cảm thấy may mắn và biết ơn khi có cơ hội đứng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ gạo cội. Anh tài này xem đây là vinh dự lớn, đặc biệt khi sự kiện diễn ra vào dịp Ngày Văn hóa Việt Nam.

Anh nói: “Tôi rất vinh dự khi được góp mặt trong Muôn sắc Việt Nam. Đây là chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia diễn ra vào dịp đặc biệt, khi đất nước lần đầu tiên có Ngày Văn hóa Việt Nam. Qua nhiều thế hệ, văn hóa và bản sắc dân tộc luôn là sợi dây kết nối chúng ta. Tôi hy vọng tiếng hát của mình có thể góp phần lan tỏa những giá trị ấy, đưa mọi người đến gần nhau hơn và thêm gắn bó với văn hóa dân tộc. Biết đâu, dù chỉ là một mắt xích nhỏ bé, tôi cũng có thể góp phần đưa bản sắc Việt Nam đến với bạn bè thế giới”.

Về định hướng âm nhạc, Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng cho biết Epic tiếp tục là màu sắc chủ đạo trong chương trình. Đây cũng là thể loại từng được sử dụng xuyên suốt Tổ quốc trong tim, với sự kết hợp của Epic và Rock.

Theo nhà sản xuất, lựa chọn này xuất phát từ quy mô sân vận động và đặc điểm khán giả thuộc nhiều thế hệ. Âm nhạc Epic có khả năng tạo nguồn năng lượng lớn, khuấy động không gian biểu diễn và truyền cảm hứng cho đông đảo người xem.

Tuy nhiên, điểm khác biệt của Muôn sắc Việt Nam nằm ở việc khai thác sâu hơn chất liệu văn hóa truyền thống. Bên cạnh Epic và Rock, ê-kíp đưa vào các làn điệu, di sản và nhạc cụ dân tộc. Sự kết hợp này được kỳ vọng tạo nên không gian âm nhạc vừa giàu năng lượng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc, vừa giữ được màu sắc truyền thống.