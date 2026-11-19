Chỉ sau thời gian ngắn kể khi mở cổng đăng ký sáng 19/11, toàn bộ vé tham dự concert “Muôn sắc Việt Nam” đã được đăng ký hết.

Hệ thống đăng ký vé concert quốc gia Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp chính thức mở lúc 10h ngày 19/11. Tất cả vé của chương trình được phát miễn phí. Chỉ khoảng 8 phút sau, toàn bộ vé dành cho khán giả đã được đăng ký hết. Thời điểm mở cổng, hàng trăm nghìn người cùng truy cập và xếp hàng trực tuyến để chờ cơ hội nhận vé.

Việc vé được đăng ký hết trong thời gian ngắn khiến không ít khán giả tiếc nuối vì chưa kịp hoàn tất các thao tác. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ mong muốn được trực tiếp theo dõi chương trình, song không có cơ hội khi lượng người quan tâm quá lớn.

Muôn sắc Việt Nam dự kiến diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với quy mô khoảng 50.000 khán giả. Chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Mỹ Tâm là một trong những nghệ sĩ tham gia concert. Ảnh: BTC.

Không chỉ là một đêm diễn âm nhạc quy mô lớn, chương trình còn hướng đến việc tái hiện những dấu mốc lịch sử, tôn vinh truyền thống văn hiến và sự phong phú trong bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, những giá trị di sản được kết nối với tinh thần sáng tạo đương đại, đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Sức hút của chương trình còn đến từ danh sách nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Dàn nghệ sĩ gạo cội có NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh và NSƯT Cao Minh. Trong khi đó, lớp nghệ sĩ đương đại quy tụ nhiều tên tuổi được khán giả yêu thích như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik và Phương Mỹ Chi. Bên cạnh đó, chương trình có sự góp mặt của Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, OSAD, Cheng...

Một trong những điểm đáng chú ý là các màn kết hợp giữa nghệ sĩ gạo cội và những giọng ca trẻ. Liên khúc Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui có sự tham gia của NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh cùng Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc. Trong khi đó, ca khúc Made in Việt Nam được thể hiện qua màn kết hợp giữa NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi.

Về phần dàn dựng, sân khấu Muôn sắc Việt Nam được thiết kế theo mô hình trình diễn đa điểm, kết hợp âm nhạc, vũ đạo, hình ảnh và ánh sáng. Trung tâm sân khấu là hệ thống màn hình LED hình tròn lấy cảm hứng từ mặt trống đồng. Các cánh LED uốn lượn xung quanh gợi hình ảnh dòng chảy văn hóa.

Với diện tích khoảng 3.000 m², sân khấu được trang bị 16 bàn nâng cùng hệ thống cơ khí chuyển động, cho phép thay đổi cấu trúc tùy theo từng phần trình diễn. Những yếu tố này được kỳ vọng góp phần tạo nên không gian biểu diễn quy mô lớn, tương xứng với thông điệp văn hóa chương trình hướng tới.