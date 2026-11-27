Tập 16 Sao nhập ngũ 2026 khép lại hành trình của các nghệ sĩ tại Trường Sa với nhiều khoảnh khắc xúc động. Erik, Thúy Ngân bật khóc trong giờ phút chia tay cán bộ, chiến sĩ.

Trong ngày cuối cùng tại đảo Trường Sa, Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân, Văn Mai Hương, Minh Trang, Châu Bùi, Erik tiếp tục tham gia huấn luyện. Họ thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt cùng cán bộ, chiến sĩ. Các nghệ sĩ còn chung tay trồng cây, góp phần phủ xanh đảo trước khi tham dự đêm tổng kết chương trình.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là lễ chào cờ toàn đảo. Tại đây, 7 nghệ sĩ được tham gia nghi thức trang nghiêm cùng quân dân trên đảo. Phan Mạnh Quỳnh và Quốc Trường trực tiếp thực hiện động tác treo Quốc kỳ. Erik được lựa chọn đại diện đơn vị đọc 10 lời thề quân nhân.

Dưới lá cờ đỏ sao vàng giữa biển trời Tổ quốc, các nghệ sĩ cùng cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo hát Quốc ca. Khoảnh khắc này để lại nhiều cảm xúc với những người tham gia.

Các nghệ sĩ trong lễ chào cờ. Ảnh: NSX.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ, từ tối hôm trước, Erik, Quốc Trường và Phan Mạnh Quỳnh đã cùng ôn luyện, học thuộc 10 lời thề quân nhân. Nội dung đòi hỏi người đọc phải ghi nhớ chính xác từng câu chữ. Sau quá trình rèn luyện, Erik được chỉ huy lựa chọn thực hiện nhiệm vụ.

Đón nhận trọng trách, Erik không giấu được sự hồi hộp. Nam ca sĩ tiếp tục ôn lại từng câu chữ đến khuya, ngay cả khi các đồng đội đã đi ngủ. Việc được chỉ huy ghi nhận cũng đánh dấu sự tiến bộ của anh sau thời gian trải nghiệm môi trường quân ngũ.

Đêm tổng kết Sao nhập ngũ 2026 là dịp các nghệ sĩ và cán bộ, chiến sĩ cùng nhìn lại hành trình qua những tiết mục văn nghệ, lời chia sẻ và thước phim ghi lại các dấu mốc đáng nhớ.

Khi những hình ảnh từ ngày đầu lên tàu đến Trường Sa được trình chiếu, sự xuất hiện của Tuấn Dương trong đoạn phim khiến nhiều thành viên xúc động. Minh Trang, Văn Mai Hương và Châu Bùi nghẹn ngào khi nhớ về người đồng đội vắng mặt.

Những thước phim cũng tái hiện quá trình các nghệ sĩ từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ đến khi dần thích nghi, gắn bó trong sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ. Khi nhận ra chuyến đi sắp kết thúc, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, mong có thêm thời gian bên đồng đội và các cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

Văn Mai Hương và Thúy Ngân cho biết chuyến đi Trường Sa là trải nghiệm đặc biệt, bởi không phải ai cũng có cơ hội đặt chân đến nơi đây. Các nghệ sĩ bày tỏ niềm tự hào, đồng thời dành tình cảm cho những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đảo xa.

Các nghệ sĩ bật khóc trong giây phút chia tay.

Khoảnh khắc chia tay diễn ra khi tiếng còi tàu vang lên báo hiệu giờ lên đường. Trên cầu cảng, các nghệ sĩ ôm những cán bộ, chiến sĩ đã đồng hành cùng họ trong suốt hành trình. Thúy Ngân và Erik bật khóc khi con tàu dần rời bến.

Sau 16 tập phát sóng, Sao nhập ngũ 2026 ghi lại hành trình rèn luyện và vượt thử thách của các nghệ sĩ, đồng thời đưa khán giả đến gần hơn với cuộc sống, nhiệm vụ của người lính nơi biển đảo. Qua các hoạt động huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt cùng cán bộ, chiến sĩ, những người tham gia có thêm trải nghiệm về tinh thần trách nhiệm, sự kiên cường và những hy sinh thầm lặng của người lính.

Sao nhập ngũ năm nay mang chủ đề "Tổ quốc nơi đầu sóng", đưa dàn nghệ sĩ đến với những thử thách khác biệt và khắc nghiệt hơn.

Chương trình gồm 8 nhân vật trải nghiệm là Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân, Văn Mai Hương, Minh Trang, Châu Bùi, Erik và Tuấn Dương. Đây đều là những nghệ sĩ lần đầu tham gia chương trình. Tuy nhiên, Tuấn Dương sau đó không thể đến Trường Sa do không đảm bảo sức khỏe.