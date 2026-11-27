Liz Kim Cương tiếp tục trở lại với ca khúc mới có sự góp mặt của bạn trai cũ Toki Thành Thỏ. Tuy nhiên, sức hút từ màn tái hợp này chưa đủ để giúp cô bùng nổ.

Vài tháng sau Ưu tiên hay ưu phiền, Liz Kim Cương phát hành dự án âm nhạc mới mang tên COTA. Nữ ca sĩ duy trì nhịp độ hoạt động đều đặn, liên tục giới thiệu sản phẩm mới. Đáng chú ý, ca khúc lần này có sự tham gia của Toki Thành Thỏ - người yêu cũ của cô.

Toki Thành Thỏ gần đây nhận được sự quan tâm sau khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Việc anh góp giọng trong sản phẩm mới của Liz Kim Cương, sau thời gian dài cả hai chia tay trong hòa bình, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Màn kết hợp trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, giúp COTA được nhắc đến trên nhiều nền tảng.

Toki Thành Thỏ chưa giúp Liz Kim Cương đột phá?

Thuộc thể loại Pop-R&B, ca khúc kể về một người đang đối diện với đổ vỡ tình cảm, từ đó học cách chấp nhận kết thúc của mối quan hệ. Nội dung dẫn dắt người nghe qua nhiều trạng thái tâm lý, từ bàng hoàng trước sự lạnh nhạt của đối phương đến những suy ngẫm về bản thân sau chia tay.

COTA sử dụng hình ảnh ẩn dụ. Bài hát ví cuộc chia tay như chấm điểm bài kiểm tra để nhân vật tự nhìn nhận những thiếu sót trong tình yêu.

Hình ảnh Liz Kim Cương trong MV mới. Ảnh: FBNV.

Không dừng lại ở nuối tiếc và dằn vặt, bài hát hướng đến thông điệp tích cực về việc vượt qua tổn thương. Qua đó, Liz Kim Cương muốn nhắn gửi những mối quan hệ đã qua vẫn có thể trở thành bài học để mỗi người trưởng thành hơn.

Ý tưởng của COTA tương đối thú vị, đồng thời tạo không gian để Liz Kim Cương thể hiện chất giọng nhẹ nhàng, nữ tính cùng lối xử lý tự nhiên. Dù vậy, giai điệu và ca từ chưa có nhiều điểm mới. Tổng thể sản phẩm vẫn khá an toàn, chưa tạo được dấu ấn đủ khác biệt.

Điều này phần nào thể hiện qua lượt xem ban đầu của MV. Sau 12 giờ phát hành, sản phẩm đạt khoảng hơn 10.000 lượt xem. Trong khi đó, Bong bóng 3.3 của Pialinh, ra mắt cùng tối 26/11, đạt 75.000 lượt xem sau 14 giờ, dù nữ ca sĩ còn là gương mặt khá mới. Sự góp mặt của Toki Thành Thỏ giúp COTA được chú ý, nhưng chưa chuyển hóa thành thành tích nổi bật.

Dĩ nhiên, những con số sau vài giờ phát hành chưa đủ để đánh giá kết quả đường dài của một sản phẩm. Tuy nhiên, nhìn vào chặng đường gần đây, Liz Kim Cương vẫn đang gặp khó trong việc tạo ra ca khúc đủ sức lan tỏa. Việc liên tục ra mắt sản phẩm nhưng chưa có bước đột phá cũng cho thấy nữ ca sĩ còn loay hoay tìm hướng đi giữa thị trường Vpop cạnh tranh.

Nhiều sản phẩm nhưng thiếu cú hích

Ngay trước COTA, Liz Kim Cương từng phát hành Ưu tiên hay ưu phiền. Sau 3 ngày, MV đạt hơn 700.000 lượt xem và hiện tại là 1,1 triệu lượt xem. Đây là kết quả chưa thực sự nổi bật nếu đặt cạnh mặt bằng chung của thị trường nhạc Việt hiện nay.

Xuất thân từ mô hình đào tạo thần tượng Kpop, từng hoạt động trong nhóm nhạc LIME và có thời gian làm việc tại Hàn Quốc, Liz Kim Cương sở hữu nền tảng âm nhạc tương đối toàn diện. Cô được đánh giá có ngoại hình sáng, khả năng trình diễn tốt và giọng hát ổn định. Tuy nhiên, những lợi thế này chưa giúp nữ ca sĩ tạo được vị trí rõ nét khi hoạt động solo.

Ngoài Giữa chúng ta có khác biệt to lớn kết hợp với Trịnh Thăng Bình phát hành cách đây 5 năm, Liz Kim Cương chưa có thêm ca khúc nào tạo được tiếng vang tương tự. Sự nghiệp âm nhạc của cô vì thế thiếu một dấu mốc đủ lớn để ghi nhớ trong thị trường Vpop.

Nữ ca sĩ chưa có thêm ca khúc bứt phá sau nhiều năm đi hát. Ảnh: FBNV.

Sau khi rời BPRO Entertainment của Trịnh Thăng Bình, cô liên tục giới thiệu sản phẩm mới. Cô nỗ lực thử sức với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Thế nhưng, nữ ca sĩ vẫn chưa tạo được cú hích đáng kể. Những ca khúc như Càng biết càng đau, Khó mở dễ đóng, Cinderella đi bar cho thấy nỗ lực làm mới bản thân, nhưng chưa đủ sức giúp cô bứt lên. Sau đó, Tình yêu không như phim Hàn Quốc được ra mắt cũng không tạo được sự chú ý đáng kể.

Trong thời gian qua, thay vì các dự án âm nhạc, ngoại hình của Liz Kim Cương được bàn luận nhiều hơn. Hồi tháng 4, nữ ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện tại buổi ra mắt phim ở TP.HCM. Sau khi những đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô bước lên thảm đỏ được chia sẻ trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả nhận xét gương mặt nữ ca sĩ có nhiều thay đổi, vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ.

Dù duy trì tần suất phát hành đều đặn và có những màn kết hợp gây tò mò, nữ ca sĩ vẫn cần một sản phẩm đủ nổi bật để khán giả tập trung nhiều hơn vào âm nhạc thay vì những câu chuyện bên lề.