Park Min Young thừa nhận thời gian gần đây, cô liên tục nhận bình luận tiêu cực về tuổi tác, ngoại hình. Tuy nhiên, nữ diễn viên không bận tâm vấn đề này.

Ngày 26/11 tờ Sports Chosun đưa tin Park Min Young bình thản đón nhận những lời trêu chọc về tuổi tác. Cô thậm chí tự nhận mình là “bà cô bình thường”. Nữ diễn viên cũng xuất hiện với vóc dáng đầy đặn hơn sau thời gian khiến người hâm mộ lo lắng vì quá gầy.

Cụ thể, nữ diễn viên xuất hiện trên kênh YouTube Amattage cùng MC Jaejae. Khi thấy Park Min Young, Jaejae nhận xét trang phục của khách mời có phần trang trọng quá so với một buổi gặp mặt thông thường. Sau đó Park Min Young hài hước đáp: “Vì tôi đã ngoài 40 rồi”.

Nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ gần đây, cô thường xuyên bị trêu chọc bằng những cụm từ như “tuổi 40” hay “già rồi”. Tuy nhiên, cô tỏ ra không quá bận tâm. Cô tự nhận: “Dạo này, tôi chỉ là một bà cô thôi. Các bạn có thể gọi tôi bằng bất cứ tên nào như 'bà cô', 'dì'”.

Hình ảnh gần đây của Park Min Young. Ảnh: Ten Asia.

Cũng trong cuộc trò chuyện, Park Min Young nhắc đến chương trình giải trí Busted! của Netflix. Đây là dự án cô tham gia từ những ngày đầu nền tảng này phát triển nội dung. Nữ diễn viên cho biết từng cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy chương trình được đặt ở vị trí trên cùng bên trái trong một bữa tiệc của Netflix thay vì vị trí trung tâm. Park Min Young cho rằng những chương trình giải trí mang màu sắc bí ẩn như vậy xứng đáng được chú ý nhiều hơn.

Trước đó, cân nặng của Park Min Young nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận, chẳng hạn, khi cô xuất hiện trong bộ phim Siren's Kiss. Tại họp báo giới thiệu tác phẩm ngày 23/2, nữ diễn viên tiết lộ đã nhịn ăn và uống khoảng 3 lít nước mỗi ngày trong quá trình quay phim để phù hợp với hình tượng nhân vật.

Năm 2024, cô gây chú ý khi giảm xuống khoảng 37 kg để hóa thân thành bệnh nhân ung thư trong bộ phim truyền hình Marry My Husband của đài tvN. Khi đó, nữ diễn viên cho biết phải uống điện giải để duy trì năng lượng.

Park Min Young sinh năm 1986, là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Cô được khán giả biết đến qua các bộ phim như Sungkyunkwan Scandal, City Hunter và Thư ký Kim sao thế?...

Hiện Park Min Young tham gia bộ phim truyền hình Nine to Six của đài SBS. Phim ra mắt ngày 25/11.