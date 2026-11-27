Việc một ca khúc AI thống trị bảng xếp hạng âm nhạc đang đặt ra thách thức mới cho Kpop. Trong khi đó, công chúng lo sợ các ca sĩ, nhạc sĩ có thể bị thay thế bởi công nghệ.

Theo Focustimes, ca khúc The Adult I Dreamed Of đứng đầu bảng xếp hạng Top 100 của Melon vào chiều 13/11. Đến chiều 26/11, bài hát vẫn nắm giữ vị trí cao nhất. Đây là sản phẩm âm nhạc do AI tạo ra đầu tiên đạt vị trí số 1 và duy trì thành tích này trong hơn một tuần, tính đến chiều 20/11. Thành công của sản phẩm tiếp tục làm dấy lên cuộc tranh cãi về tương lai ngành công nghiệp âm nhạc.

‘Khán giả không thể phân biệt được âm nhạc do AI tạo ra’

Phát hành từ tháng 6, bài hát bắt đầu gây chú ý trên các bảng xếp hạng sau khi được sử dụng làm nhạc nền cho nhiều video ngắn lan truyền trên mạng xã hội. Sức hút của ca khúc càng đáng chú ý khi nó cạnh tranh vị trí với loạt bản hit gần đây như Neon của A2O LITE, With của RESCENE và You're Under Arrest của ILLIT.

Ca khúc nằm trong dự án AI MEOMURU do Glorywave thực hiện. Đây là nhóm sản xuất gồm Lee Yong Seok (nghệ danh Martin East) và Choi Seong Hyeok (Beatjaru). Trước đó, cả 2 tham gia sản xuất các ca khúc cho những nghệ sĩ như Hwang Chi Yeul và Gilgu Bonggu.

Bộ đôi sử dụng công cụ tạo nhạc bằng AI Suno để xây dựng phần giọng hát. Tuy nhiên, quy trình sản xuất không đơn thuần là nhập câu lệnh rồi để công nghệ tạo ra một bản nhạc hoàn chỉnh. Con người vẫn tham gia nhiều công đoạn, từ lên ý tưởng, sáng tác đến chỉnh sửa sản phẩm.

The Adult I Dreamed Of đứng đầu bảng xếp hạng Top 100 của Melon. Ảnh: Note.

Phần ca từ do con người viết cũng được xem là yếu tố góp phần tạo nên sức hút của bài hát. The Adult I Dreamed Of khai thác khoảng cách giữa hình dung về người trưởng thành khi còn nhỏ và thực tế mỗi người phải đối mặt khi lớn lên. Nội dung gần gũi này đặc biệt chạm đến người nghe ở độ tuổi 30-40. Trong khi đó, giọng hát nhẹ nhàng cùng màu sắc rock ballad giúp ca khúc vượt ra khỏi phạm vi các video ngắn. Nó từng bước tạo được chỗ đứng trên bảng xếp hạng.

Dù vậy, thành tích của bài hát không phản ánh chính xác sự đón nhận từ công chúng. Một bộ phận khán giả xem công nghệ này là cơ hội mở rộng khả năng sáng tạo. Tuy nhiên, những người khác lo ngại AI có thể thay thế con người.

Nhà phê bình âm nhạc Park Hee A cho rằng vấn đề đáng chú ý từ thành tích của The Adult I Dreamed Of là “công chúng không còn phân biệt được âm nhạc do AI tạo ra với âm nhạc do con người trực tiếp sáng tác”.

Theo bà, điều này phản ánh bước tiến của công nghệ AI. Nó cũng cho thấy các nhà sản xuất, nhạc sĩ truyền thống ngày càng có xu hướng sử dụng công cụ này trong quá trình sáng tạo.

Tuy nhiên, chính sự phát triển đó cũng làm nảy sinh tâm lý e ngại. Park nhận định những phản ứng trái chiều của công chúng bắt nguồn từ “nỗi sợ các bài hát do AI tạo ra ngày càng khó phân biệt với âm nhạc do con người sáng tạo”.

Bà cũng cho rằng việc loại bỏ hoàn toàn AI khỏi hoạt động sản xuất âm nhạc là điều khó, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ này đã được sử dụng rộng rãi để nâng cao hiệu quả công việc ở nhiều lĩnh vực khác. Thay vì tìm cách ngăn cản, ngành công nghiệp âm nhạc cần xây dựng những tiêu chuẩn cụ thể hơn để nhận diện và quản lý sản phẩm có sự tham gia của AI.

“Việc phát hiện âm nhạc do AI tạo nên sẽ ngày càng khó khăn. Vì công nghệ đang trở nên tinh vi. Chúng ta cần công nghệ phát hiện âm nhạc bằng AI chuyên biệt hơn. Và ít nhất, cần phải nỗ lực nghiên cứu loại công nghệ này”, Park nhấn mạnh với tờ The Korea Times.

Yêu cầu cấp thiết của Kpop

Khi AI ngày càng được sử dụng như một công cụ sáng tạo, xu hướng này có thể trở thành một phần lâu dài của ngành công nghiệp âm nhạc thay vì chỉ là hiện tượng nhất thời. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu về tiêu chuẩn công bố thông tin đối với các nền tảng và đơn vị sản xuất.

Trong trường hợp của MEOMURU, nhóm đã ghi rõ việc sử dụng giọng hát do AI tạo ra trong phần mô tả album. Tuy nhiên, chưa có quy định thống nhất giúp người nghe nhận biết AI tham gia đến đâu trong quá trình sản xuất một ca khúc.

Vấn đề bản quyền và phân chia doanh thu cũng chưa được giải quyết. Dù đứng đầu bảng xếp hạng Melon, The Adult I Dreamed Of chưa được Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) tiếp nhận quản lý bản quyền. Do đó, người sáng tác chưa nhận tiền bản quyền thông qua hiệp hội này.

Việc thực hiện âm nhạc bằng AI đang ngày càng phổ biến nhưng cũng kéo theo nhiều lo ngại. Ảnh: Newsis.

Theo Luật Bản quyền hiện hành của Hàn Quốc, chỉ những yếu tố có đóng góp sáng tạo của con người mới đủ điều kiện được bảo hộ. Vì vậy, phần lời do con người sáng tác có thể được công nhận là tác phẩm có bản quyền. Tuy nhiên, việc xác định mức độ đóng góp sáng tạo của con người trong một sản phẩm âm nhạc được tạo ra với sự hỗ trợ của AI vẫn là thách thức.

Tháng 8, KOMCA xây dựng tiêu chí tiếp nhận ủy thác bản quyền đối với các tác phẩm có sử dụng AI. Tuy nhiên, hiệp hội sau đó rút lại hướng dẫn này với lý do cần thêm các cuộc thảo luận công khai.

Công chúng đang kêu gọi xây dựng quy định cụ thể về công bố thông tin, nhận diện và bản quyền. Đây được xem là yêu cầu cấp thiết để ngành công nghiệp âm nhạc theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ.