Bạn trai Anh Kiệt và cha của Ý Nhi đã tới sân bay đón nàng hậu. Cô trở về Việt Nam sau quang thời gian học tại Australia.

Ngày 24/11, Hoa hậu Ý Nhi trở về Việt Nam sau 3 năm du học ở Australia. Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ hình ảnh tại sân bay, kèm theo chú thích: “Hạnh phúc đơn giản là được trở về”. Theo hình ảnh, hoa hậu được bố và bạn trai của cô là Anh Kiệt tới đón. Đây là lần hiếm hoi nàng hậu đăng ảnh chụp cùng bạn trai. Động thái này lập tức thu hút sự chú ý.

Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023. Sau đó, cô tạm dừng các hoạt động để sang Australia du học. Năm 2025, người đẹp tham dự Miss World tại Ấn Độ. Tuy nhiên, hành trình của cô tại đấu trường nhan sắc quốc tế không tạo được nhiều dấu ấn và khép lại với vị trí trong top 40.

Ý Nhi về nước sau 3 năm học tại Australia. Ảnh: FBNV.

Tối 29/3, Huỳnh Trần Ý Nhi chính thức kết thúc nhiệm kỳ, trao lại vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra ở TP.HCM.

Về đời tư, Ý Nhi công khai mối quan hệ với bạn trai Anh Kiệt ngay sau khi đăng quang. Hồi tháng 6, nàng hậu gây chú ý khi đăng tải hình ảnh có dòng chữ “Marry Me”, làm dấy lên thông tin cô được bạn trai cầu hôn. Tuy nhiên, Ý Nhi sau đó giải thích đây chỉ là khoảnh khắc đẹp được ghi lại tại trường học ở Australia, không phải màn cầu hôn như nhiều người suy đoán.

Trước đó, cặp đôi từng vướng tin đồn chia tay. Ý Nhi còn bị nghi hẹn hò nam vương Tuấn Ngọc. Tuy nhiên, người đẹp sau đó lên tiếng phủ nhận. Cô khẳng định mối quan hệ với Anh Kiệt vẫn bình thường. Cô chia sẻ cả hai tiếp tục động viên nhau trên hành trình phát triển bản thân, nhưng muốn giữ chuyện tình cảm ở phạm vi riêng tư để công chúng tập trung hơn vào công việc.

Tại chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra ở TP.HCM, Anh Kiệt cũng có mặt để động viên bạn gái trong thời khắc cô khép lại nhiệm kỳ.