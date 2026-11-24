Mới đây, trên trang cá nhân, Uyển Ân và Negav đăng loạt ảnh chụp ở cùng bối cảnh. Đây được xem như động thái công khai hẹn hò của 2 người.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Uyển Ân chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch của cô ở Đà Lạt. Đáng nói, khán giả phát hiện bối cảnh trong rất nhiều hình ảnh của Uyển Ân giống hệt loạt ảnh được đăng cách đó ít ngày của Negav. Dưới bài viết của Uyển Ân, nam rapper thậm chí bình luận: “Ấy cũng ở chỗ này luôn hả”. Việc đó làm dấy lên thông tin 2 người đi du lịch Đà Lạt cùng nhau.

Trước đó ít ngày, một tài khoản mạng cho biết bắt gặp Negav và Uyển Ân du lịch Đà Lạt. Trang phục của cặp đôi trong hình ảnh do người này đăng tải cũng giống hệt quần áo trong loạt ảnh mới nhất của Negav và Uyển Ân. Điều đó càng khiến fan thêm chắc chắn 2 nghệ sĩ đi cùng nhau.

Hai nghệ sĩ chụp ảnh ở cùng bối cảnh.

Thời gian qua, 2 người liên tục vướng nghi vấn tình cảm nhưng họ không xác nhận. Hồi tháng 5, Negav và Uyển Ân trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội sau khi loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc thân mật của một cặp nam nữ được lan truyền. Trong ảnh, 2 người mặc trang phục đời thường, có những cử chỉ gần gũi như khoác tay, nắm tay. Dù chỉ được chụp từ phía sau, nhiều cư dân mạng nhận xét vóc dáng và phong cách của cặp đôi khá giống Negav và em gái Trấn Thành. Từ đó, nghi vấn cả hai hẹn hò xuất hiện.

Trong một tập Tinh hà "say hi" phát sóng cách đây ít tháng, Uyển Ân đến hỗ trợ đội Quang Hùng MasterD. Negav cũng góp mặt trong tập này và được cho là xuất hiện để cổ vũ bạn gái tin đồn.

Trước đó, cả 2 nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động đời thường. Đầu năm nay, Negav còn góp mặt trong bộ ảnh đón Tết Bính Ngọ do Uyển Ân đăng tải. Chuyến du xuân của nữ diễn viên khi đó còn có Pháp Kiều, Nhâm Phương Nam và Ali Hoàng Dương.

Hai người được cho là dùng đồ đôi.

Negav cũng có mối quan hệ thân thiết với Trấn Thành. Nam rapper từng tham gia Bộ tứ báo thủ do Trấn Thành sản xuất. Trong đó, anh đảm nhận vai chồng của nhân vật do Uyển Ân đóng.

Sinh năm 1999, Uyển Ân sớm tham gia diễn xuất qua web-drama Cô gái đến từ bên kia. Sau đó, cô góp mặt trong một số dự án như Bố già, Mẹ ác ma cha thiên sứ và Đôi mắt âm dương. Tuy nhiên, tên tuổi nữ diễn viên chỉ thực sự được chú ý rộng rãi sau khi tham gia Nhà bà Nữ do Trấn Thành sản xuất.

Tiếp nối bộ phim này, Uyển Ân xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh như Mai, Cô dâu hào môn, Bộ tứ báo thủ, Chị ngã em nâng, Nhà mình đi thôi.