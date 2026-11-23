Trong 9 năm kể từ khi kết hôn, Khởi My và Kelvin Khánh sống kín tiếng. Họ gần như không tham gia các sự kiện giải trí.

Ngày 23/11, Khởi My chia sẻ tấm hình cưới của cô và Kelvin Khánh để kỷ niệm 9 năm kết hôn. Kèm theo hình ảnh, ca sĩ viết: “Vèo một cái kỷ niệm 9 năm ngày 2 đứa nhây về chung nhà. Lẹ quá. Khó lắm mới được tấm nghiêm túc, gồng bung nẹp”. Khởi My hé lộ album ảnh cưới của vợ chồng cô còn rất nhiều hình nên để từ từ chia sẻ tới người hâm mộ.

Khởi My chia sẻ tấm hình cưới để kỷ niệm 9 năm kết hôn. Ảnh: FBNV.

Khởi My và Kelvin Khánh đã có nhiều năm gắn bó nhưng khá kín tiếng về đời tư. Hồi tháng 10/2025, nữ ca sĩ vướng tin đồn mang thai. Trước thông tin này, cô đăng ảnh diện trang phục ôm sát để phủ nhận, đồng thời hài hước viết: “Ai đồn bầu hoài vậy. Này là bầu cua, cá tới Tết luôn”.

Những năm gần đây, cả hai gần như rút khỏi các hoạt động giải trí. Khởi My thỉnh thoảng nhận lời biểu diễn, livestream chơi game hoặc trò chuyện với người hâm mộ. Cô cũng phát hành sản phẩm âm nhạc theo cách khá ngẫu hứng, không có chiến dịch quảng bá rầm rộ. MV gần nhất của nữ ca sĩ mang tên Ngại, ra mắt khoảng một năm trước. Trong khi đó, Kelvin Khánh gần như ngừng hoạt động ca hát và ít xuất hiện trên mạng xã hội.

Hai người quen nhau khi cùng tham gia MV Gửi cho anh, phát hành năm 2013. Sau lần hợp tác này, nam ca sĩ sinh năm 1994 chủ động theo đuổi đàn chị. Cả hai nhiều lần vướng tin hẹn hò nhưng liên tục phủ nhận, khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết mỗi khi được hỏi về mối quan hệ. Đến năm 2017, cặp đôi bất ngờ thông báo tổ chức lễ ăn hỏi thông qua một buổi livestream trên trang cá nhân.

Giữa năm 2023, Khởi My gây chú ý khi tham gia The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ với mascot Cừu Bông. Đây là một trong những lần hiếm hoi cô xuất hiện tại chương trình giải trí quy mô lớn sau thời gian dài vắng bóng. Tuy nhiên, sau chương trình, nữ ca sĩ tiếp tục duy trì cuộc sống riêng tư, ít tham gia các hoạt động showbiz và không thường xuyên xuất hiện trước công chúng.