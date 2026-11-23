Bằng Lăng từ giã sàn diễn thời trang sau khi kết hôn với ông xã người Đức vào 2007. Những năm qua, cô sống kín tiếng, ít khi xuất hiện.

Sau thời gian dài im ắng, người mẫu Bằng Lăng xuất hiện trong tập 8 của The Face Vietnam 2026. Lý giải về sự xuất hiện này, Bằng Lăng giải thích cô nhận được lời mời từ đồng nghiệp thân thiết là Anh Thư. Cô quyết định chỉ trong một tiếng và nhanh chóng đặt vé từ Singapore về Việt Nam.

“Chị rất vui khi nhận lời mời từ Anh Thư. Chị đứng đây để giúp Anh Thư có quyết định công tâm nhất. Đây là lần đầu tiên chị gặp các em nên chị mong các em có cách nào đó thuyết phục được chị và từ đó, chị giúp Anh Thư có được quyết định chính xác, đúng đắn nhất”, Bằng Lăng nói khi xuất hiện ở phòng loại. Sau đó, Bằng Lăng nhận xét 2 thí sinh vào vòng loại là Hải Yến và Hà An chưa tự tin, toát ra sự kiêu hãnh.

Bằng Lăng xuất hiện ở The Face để hỗ trợ Anh Thư. Ảnh: NSX.

Bằng Lăng là một trong những người mẫu nổi bật thuộc thế hệ đầu của làng thời trang Việt Nam. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp cá tính, đôi mắt xếch đặc trưng và làn da bánh mật.

Năm 2002, Bằng Lăng tham gia cuộc thi Tìm kiếm Người mẫu Thời trang Châu Á (sau đổi tên thành Siêu mẫu Việt Nam) và lọt Top 10. Cô và Anh Thư từng là bộ đôi người mẫu phủ sóng sàn diễn Việt những năm đầu thập niên 2000.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Bằng Lăng còn tham gia diễn xuất và ghi dấu ấn qua các bộ phim như Gái nhảy, Lọ Lem hè phố, Nữ tướng cướp. Trong đó, vai diễn trong phim Gái nhảy đã giúp nữ người mẫu trở nên nổi tiếng.

Năm 2007, Bằng Lăng kết hôn với chồng người Đức, sau đó sinh 2 con. Kể từ khi lập gia đình, cô rút lui khỏi showbiz, từ giã sàn diễn và theo chồng ra nước ngoài định cư.

Năm 2009, cô khép lại sự nghiệp diễn xuất sau khi hoàn thành vai diễn trong phim Có lẽ nào ta yêu nhau. Nhiều năm qua, nữ diễn viên Gái nhảy chỉ thỉnh thoảng trở về Việt Nam và tham dự một số sự kiện của các nhà thiết kế thân thiết.