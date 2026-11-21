Trên trang cá nhân, Bảo Thanh cho biết phía sau niềm vui hiện tại là quãng thời gian dài chờ đợi và nỗ lực. "Có những hành trình thật dài. Có những điều tưởng chừng rất gần, rồi lại phải chờ đợi, hy vọng và kiên nhẫn thêm một chút nữa. Hôm nay, khi mọi thứ cuối cùng cũng có cái kết đẹp, cảm xúc thật khó gọi thành tên. Vui, hạnh phúc lắm, nhẹ nhõm, biết ơn và cả một chút bâng khuâng khi nghĩ về những tháng ngày đã qua", cô viết.