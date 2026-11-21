Diễn viên Bảo Thanh được tuyển dụng vào Nhà hát Kịch Công an nhân dân, mang cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân.

Ngày 20/11, Nhà hát Kịch Công an nhân dân tổ chức lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng cán bộ cho 5 cá nhân, trong đó có diễn viên Vũ Thị Phương Thanh (nghệ danh Bảo Thanh). Nữ diễn viên được phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy trực tiếp trao quyết định và chúc mừng 5 cán bộ mới. Thiếu tướng căn dặn các cá nhân giữ gìn phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ nghệ sĩ đi trước và tận tâm với từng nhiệm vụ được giao.

Thay mặt những người nhận quyết định, Trung úy Vũ Thị Phương Thanh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân. Việc tuyển dụng 5 cán bộ mới góp phần trẻ hóa đội ngũ nghệ sĩ, xây dựng lực lượng kế cận cho Nhà hát.

Bảo Thanh được phong cấp bậc Trung úy vào 20/11. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, Bảo Thanh chia sẻ niềm hạnh phúc trước cột mốc mới. Nữ diễn viên cho biết đây là thành quả sau hành trình dài chờ đợi, kiên trì và nỗ lực.

"Có những hành trình thật dài. Có những điều tưởng chừng rất gần, rồi lại phải chờ đợi, hy vọng và kiên nhẫn thêm một chút nữa. Hôm nay, khi mọi thứ cuối cùng cũng có cái kết đẹp, cảm xúc thật khó gọi thành tên. Vui, hạnh phúc lắm, nhẹ nhõm, biết ơn và cả một chút bâng khuâng khi nghĩ về những tháng ngày đã qua", cô viết.

Bảo Thanh tiết lộ đã giữ vững niềm tin và sự kiên trì trong suốt 5 năm để chờ đợi cơ hội này. Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo, Ban giám đốc Nhà hát Kịch Công an nhân dân, đồng nghiệp và những người đã tin tưởng, đồng hành với cô.

Sinh năm 1990, Bảo Thanh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Ngày ấy mình đã yêu và đặc biệt là Về nhà đi con. Vai Anh Thư trong Về nhà đi con từng giúp nữ diễn viên nhận được sự quan tâm rộng rãi.

Những năm gần đây, Bảo Thanh ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên tạm dừng đóng phim khoảng 6 năm để dành thời gian cho gia đình, đặc biệt sau khi sinh con thứ 2.

Dù không thường xuyên tham gia các dự án truyền hình, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật trên sân khấu kịch, thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí và tham gia quảng cáo. Ngoài công việc, Bảo Thanh dành thời gian nghỉ ngơi, du lịch cùng chồng con.