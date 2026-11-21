Theo chuyên gia, vụ tước vương miện ảnh hưởng tới danh tiếng, uy tín của cả ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 lẫn hoa hậu Quỳnh Anh.

Tối 18/11, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh. Quyết định được đưa ra sau những bất đồng giữa hai bên liên quan đến hoạt động của người đẹp sau đăng quang.

Một ngày sau đó, SIGNÉ - đơn vị đại diện cho Nguyễn Quỳnh Anh - lên tiếng cho biết chưa nhận được văn bản chính thức từ BTC nêu rõ căn cứ, phạm vi và thời hạn đình chỉ. Phía này cũng khẳng định chưa được thông báo riêng về việc thu hồi danh hiệu trước khi quyết định được công bố.

SIGNÉ cho biết đang rà soát các văn bản, thỏa thuận liên quan, đồng thời đề nghị BTC cung cấp hồ sơ và căn cứ để làm rõ thẩm quyền, trình tự ban hành 2 quyết định. Đơn vị này cũng liên hệ các bên liên quan và cơ quan có thẩm quyền nhằm xác minh những vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi, hoạt động nghề nghiệp của người đẹp.

Thiệt hại về kinh tế

Trao đổi về sự việc, siêu mẫu Xuân Lan cho rằng đơn vị tổ chức các cuộc thi hoa hậu thường phải đầu tư khoản kinh phí lớn cho việc mua bản quyền, tổ chức chương trình và đặc biệt là thực hiện đêm chung kết. Mục tiêu của họ không chỉ là tìm ra người chiến thắng mà còn quản lý, phát triển hình ảnh hoa hậu, đưa người đẹp tham gia các chương trình, sự kiện và hoạt động quảng cáo, trả tài trợ nhãn hàng từ đó thu hồi lại khoản đầu tư.

Do đó, nếu một hoa hậu sử dụng danh hiệu do ban tổ chức trao nhưng lại chuyển sang hợp tác với công ty quản lý khác, sẽ tạo ra sự thiếu công bằng với đơn vị đã đầu tư cho cuộc thi, kéo theo thiệt hại về kinh tế, danh tiếng. Vì vậy, việc thu hồi danh hiệu trong trường hợp này có thể hiểu được.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Phúc Nguyễn - nhà sáng lập Leading Media, đơn vị từng nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss Supranational 2022 - cho biết khi phát sinh bất đồng với hoa hậu sau đăng quang, giải pháp đầu tiên thường là trao đổi và tìm cách giữ hòa khí. BTC sẽ ưu tiên phương án mềm mỏng trước khi cân nhắc những biện pháp cứng rắn hơn.

Ông cũng cho rằng cách xử lý phụ thuộc vào quy mô, uy tín và định hướng của từng đơn vị. Với những tổ chức coi trọng uy tín thương hiệu, đôi khi họ có thể chọn cách bỏ qua mâu thuẫn để tránh những tổn thất kéo dài để giảm thiểu tối đa thiệt hại. Tuy nhiên, khi sự việc đã công khai, việc giải quyết trở nên phức tạp hơn.

Ông Phúc Nguyễn cho rằng việc thu hồi vương miện cần căn cứ vào đề án cuộc thi. Nếu văn bản quy định rõ quyền thu hồi danh hiệu khi thí sinh vi phạm và ban tổ chức đã công bố quyết định chính thức, đơn vị tổ chức có thể thực hiện quyền của mình trong trường hợp người đẹp không hợp tác.

Ông nhấn mạnh tính hợp lệ của quyết định không thể tách rời những điều khoản đã được xác lập từ đầu. Vì vậy, nội dung đề án và các thỏa thuận giữa thí sinh với ban tổ chức là căn cứ quan trọng để xác định quyền hạn, trách nhiệm của mỗi bên trong vụ việc.

Chuyên gia nhìn nhận vụ việc của Hoa hậu Quỳnh Anh ở hai khía cạnh: Tính hợp lệ của quyết định và việc có nên thu hồi danh hiệu hay không.

Theo ông, nếu đề án tổ chức cuộc thi quy định rõ quyền thu hồi vương miện khi thí sinh vi phạm các điều khoản, ban tổ chức có cơ sở để thực hiện quyết định. Về việc có nên áp dụng biện pháp này hay không, Phúc Nguyễn cho rằng nếu hoa hậu vi phạm và đơn vị tổ chức không còn khả năng kiểm soát danh hiệu, việc thu hồi vương miện là phương án có thể cân nhắc.

Khoảnh khắc Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 cách đây 1 tháng rưỡi. Ảnh: BTC.

Hai bên cũng chịu ảnh hưởng

Đánh giá về những tổn thất sau quyết định trên của Miss Universe Vietnam 2026, ông cho rằng ban tổ chức là bên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. "Đơn vị bỏ ra rất nhiều thời gian và kinh phí để tìm ra một hoa hậu, nhưng bây giờ phải thu hồi danh hiệu, tổn thất lớn nhất thuộc về đơn vị tổ chức", ông nói.

Phúc Nguyễn cũng lưu ý quyết định thu hồi vương miện có thể kéo theo những phản ứng trái chiều từ công chúng và việc đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của cuộc thi. Do đó, việc thu hồi vương miện không thể là quyết định được đưa ra vội vàng mà thường phải trải qua quá trình cân nhắc, thảo luận trong ê-kíp.

Về trách nhiệm đối với các hợp đồng quảng cáo và quyền lợi nhà tài trợ sau khi hoa hậu bị tước danh hiệu, Phúc Nguyễn cho rằng bên ký kết với nhãn hàng thông thường là ban tổ chức, không phải cá nhân người đẹp. Do đó, đơn vị tổ chức sẽ là bên chịu trách nhiệm thực hiện các cam kết khi tranh cãi nổ ra.

“Trước mắt, thiệt hại với các nhãn hàng, tôi nghĩ cũng dễ giải quyết thôi, vì ban tổ chức sẽ đưa một người đẹp mới lên thay thế vị trí hoa hậu và người đó sẽ tiếp tục trả quyền lợi cho nhãn hàng. Nhưng thiệt hại lớn nhất ở đây là danh tiếng và uy tín. Dĩ nhiên lựa chọn đầu tiên vẫn là tốt nhất, nhưng không có nghĩa là duy nhất. Nếu lựa chọn tốt nhất đó không tốt, mình vẫn phải đắn đo và cân nhắc lựa chọn phương án thứ hai”, chuyên gia nói.

Ông nhận định vấn đề với nhãn hàng có thể được giải quyết bằng cách trao quyền lợi cho người kế nhiệm. Người đẹp tiếp theo được lựa chọn sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ với nhãn hàng. Theo ông, trong lĩnh vực sắc đẹp, các nhãn hàng thường ký hợp đồng dựa trên uy tín và giá trị của cuộc thi, thay vì chỉ đặt cược vào một cá nhân cụ thể.

Tuy nhiên, nếu không nhanh chóng giải quyết vụ việc hoặc tìm ra người thay thế, BTC rất có thể phải giải quyết, đền bù với nhãn hàng. Tuy nhiên, mức độ và hướng giải quyết ra sao còn phụ thuộc vào điều khoản hợp đồng được ký kết giữa đôi bên.

Phúc Nguyễn cho rằng ở hiện tại, thiệt hại đáng kể hơn nằm ở danh tiếng. Việc thay đổi hoa hậu có thể ảnh hưởng đến thương hiệu của cuộc thi, đơn vị tổ chức và cả người đẹp bị thu hồi danh hiệu. Và đương nhiên, về lâu dài, việc giảm sút uy tín của BTC cuộc thi cũng ảnh hưởng tới sự nhìn nhận, đánh giá từ các nhãn hàng.

Đối với Nguyễn Quỳnh Anh, ông nhận định sự việc gây ảnh hưởng rõ rệt đến thương hiệu cá nhân và cơ hội hoạt động nghề nghiệp. Các đơn vị, nhãn hàng sau đây có thể e dè hơn khi làm việc với người đẹp.

"Rõ ràng là vụ việc gây thiệt hại lớn với cả BTC lẫn hoa hậu. Bạn ấy sẽ bị mất đi nhiều hơn là được trong vấn đề này. Điều đó ảnh hưởng tới thương hiệu của công ty tổ chức và thương hiệu cá nhân của bạn, nên dẫn tới việc này thì đôi bên đều bị ảnh hưởng cả. Nhưng về mặt kinh tế, dĩ nhiên đơn vị tổ chức bị ảnh hưởng nhiều hơn, rõ rệt hơn. Khi đã để xảy ra việc này rồi, cả hai bên đều chịu tổn hại", chuyên gia cho biết.