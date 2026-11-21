Tung ra EP mới cùng MV có sự tham gia của Tiểu Vy, Erik chưa đạt được thành tích như kỳ vọng. Giọng hát của nam ca sĩ cũng trở thành chủ đề tranh luận.

Erik vừa trở lại đường đua âm nhạc với EP Tình Trạng: Tình Tan. Gồm 4 ca khúc được sắp xếp theo dòng chảy cảm xúc của một cuộc tình đổ vỡ, dự án được giới thiệu như món quà nam ca sĩ dành tặng khán giả trước thềm cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật.

Trong đó, 2 năm 1 không là ca khúc được đầu tư MV, đánh dấu lần thứ 3 Hoa hậu Tiểu Vy góp mặt trong sản phẩm âm nhạc của Erik. Tuy nhiên, sau những ngày đầu phát hành, sản phẩm chưa tạo được sức hút như kỳ vọng. Lượt xem MV khá khiêm tốn so với những dấu mốc trước đây của nam ca sĩ. Đáng chú ý, giọng hát của Erik cũng trở thành chủ đề gây tranh luận.

Thành tích chưa tương xứng

Theo giới thiệu từ ê-kíp, Tình Trạng: Tình Tan không đơn thuần là một EP mà còn là bước đệm quan trọng hướng tới cột mốc 10 năm ca hát của Erik. Nam ca sĩ dành nhiều tâm huyết cho dự án, từ quá trình sản xuất đến việc lựa chọn cách thể hiện cảm xúc. Anh mong muốn tạo ra những ca khúc có thể chạm tới người nghe.

Trong đó, MV 2 năm 1 không được xây dựng theo hướng kể chuyện điện ảnh, sử dụng thủ pháp đảo ngược thời gian. Nhân vật nam quyết định xóa bỏ ký ức về người mình từng yêu. Câu chuyện bắt đầu từ ngày thứ 730, tương ứng giới hạn 2 năm, sau đó lần lượt quay ngược về ngày đầu tiên, thời điểm hai người gặp gỡ.

Tiểu Vy tiếp tục tham gia MV của Erik. Ảnh: FBNV.

Trong MV, Erik đảm nhận 2 phiên bản nhân vật đối lập. Một người đàn ông ở hiện tại lạnh lùng, kiềm chế cảm xúc và thực hiện nhiệm vụ xóa ký ức. Người còn lại thuộc về quá khứ, ấm áp, đồng hành cùng nữ chính qua những chặng đường của tình yêu. Tiểu Vy tiếp tục đảm nhận vai trò nàng thơ của Erik.

MV còn có sự tham gia của Châu Bùi, Minh Trang, Quốc Trường và Tuấn Dương. Đây đều là những nghệ sĩ từng góp mặt trong Sao nhập ngũ 2026 cùng Erik.

Dù được đầu tư về nội dung và hình ảnh, 2 năm 1 không chưa tạo được hiệu ứng nổi bật trên các nền tảng trực tuyến.

Sau khoảng 2 ngày phát hành, MV đạt khoảng 494.000 lượt xem. Đây không phải con số thấp nếu xét trên mặt bằng chung thị trường. Tuy nhiên, đặt cạnh những thành tích trước đây của Erik, kết quả này gây tiếc nuối và hụt hẫng.

Đặc biệt, MV Em không sai chúng ta sai hay Dù cho tận thế cũng với sự tham gia của Tiểu Vy từng tạo nên hiệu ứng đáng kể. Em không sai chúng ta sai vươn lên vị trí Top 1 Trending YouTube chỉ sau 17 giờ phát hành. Theo thông báo của Erik, MV cán mốc hơn 5 triệu lượt xem sau khoảng một ngày. Hiện sản phẩm đã đạt khoảng 145 triệu lượt xem. Với Dù cho tận thế ra mắt năm 2025, Erik đạt top 1 thịnh hành chỉ sau 5 tiếng, đồng thời vượt 12 triệu lượt xem sau 5 ngày phát hành.

Trong khi đó, đến tối 20/11, 2 năm 1 không đứng ở vị trí thứ 29 trên bảng xếp hạng thịnh hành danh mục âm nhạc tại Việt Nam với gần 500.000 lượt xem. Sản phẩm có phần lép vế về thành tích so với những dự án của OSAD, Hà An Huy, Trúc Nhân hay HIEUTHUHAI, dù các nghệ sĩ này đã phát hành sản phẩm từ trước đó nhiều đó.

Khoảng cách trong thành tích giữa các lần hợp tác với Tiểu Vy cũng phần nào cho thấy sự thay đổi về sức hút của Erik. Nếu Em không sai chúng ta sai hay Dù cho tận thế từng tạo hiệu ứng mạnh mẽ ngay khi ra mắt, sản phẩm mới lại chưa đủ sức tạo ra cuộc thảo luận hay sức nóng tương tự.

Giọng hát Erik gây tiếc nuối

Dẫu vậy, thành tích trực tuyến chưa phải vấn đề đáng chú ý nhất của lần trở lại này. Điều khiến nhiều khán giả bàn luận là chất lượng giọng hát của Erik.

Nam ca sĩ vốn không sở hữu chất giọng nổi trội về kỹ thuật. Thế mạnh của anh nằm ở màu giọng đẹp, mềm mại, giàu cảm xúc và phù hợp với những bản ballad. Đây cũng là yếu tố giúp Erik tạo dấu ấn trong giai đoạn đầu sự nghiệp, với hàng loạt ca khúc tình cảm được khán giả đón nhận.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, giọng hát của Erik nhiều lần trở thành chủ đề tranh luận. Anh thường bị nhận xét lạm dụng giọng gió. Đã có lúc khán giả gắn liền với anh cùng những nhận xét như "giọng mũi" hay "nasal". Những đặc điểm này khiến một bộ phận người nghe cảm thấy giọng hát của nam ca sĩ thiếu độ thoáng và đôi khi gây khó chịu.

Sau những ý kiến trái chiều, Erik từng nỗ lực điều chỉnh cách hát, tiết chế giọng mũi để âm thanh trở nên tự nhiên, dễ nghe hơn. Sự thay đổi này được thể hiện tương đối rõ trong Dù cho tận thế. Khi đó, giọng hát của nam ca sĩ nhận được nhiều thiện cảm hơn, góp phần giúp bản ballad trở thành một trong những sản phẩm nổi bật trong sự nghiệp của anh. Đây cũng là một trong những ca khúc thành công nhất thị trường nửa đầu 2025.

Sản phẩm mới của Erik gây nhiều tiếc nuối. Ảnh: FBNV.

Thế nhưng, đến 2 năm 1 không, một bộ phận khán giả lại nhận xét giọng nam ca sĩ có phần đục, thiếu độ sáng, đôi chỗ run và không còn giữ được sự ổn định như trước. Một số ý kiến đặt câu hỏi liệu việc lạm dụng giọng mũi sau thời gian dài có ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh hiện tại của nam ca sĩ hay không.

Đương nhiên, cũng có khán giả bênh vực giọng hát Erik vẫn đẹp và 2 năm 1 không chạm được tới người nghe về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, việc những tranh luận về giọng hát một lần nữa xuất hiện xoay quanh Erik cho thấy người nghe đang dành sự quan tâm đáng kể đến sự thay đổi trong cách hát của nam ca sĩ.

Khán giả bày tỏ sự tiếc nuối bởi Erik từng sở hữu màu giọng đặc trưng, có khả năng truyền tải cảm xúc tốt qua những bản ballad. Trong bối cảnh thị trường nhạc Việt có nhiều giọng ca trẻ theo đuổi dòng nhạc này, việc giữ được bản sắc riêng là yếu tố quan trọng để một ca sĩ duy trì vị trí.