Khả Như và Huỳnh Phương vừa khoe ảnh cầu hôn. Nhiều đồng nghiệp thân thiết như BB Trần, Tiến Luật, Thu Trang... chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của 2 diễn viên.

Ngày 19/11, Khả Như đăng ảnh thân mật cùng Huỳnh Phương. Trong hình ảnh, Khả Như đeo nhẫn ở ngón áp út bên phải. Động thái này của 2 diễn viên được cho là thông báo cầu hôn thành công. Kèm theo hình ảnh, diễn viên viết: “Dạ, em chịu”. Huỳnh Phương cũng đăng hình ảnh có cùng bối cảnh. Anh viết thêm: “Làm phim khuyên người ta đừng lấy vợ và cái kết”.

Theo một hình ảnh khác của Huỳnh Phương, có thể thấy bữa tiệc cầu hôn giữa anh và Khả Như có nhiều đồng nghiệp thân thiết, chẳng hạn Thu Trang, Tiến Luật, Ngọc Phước, BB Trần, Quang Tuấn… Dưới bài đăng của 2 diễn viên, nhiều đồng nghiệp để lại bình luận chúc phúc.

Hình ảnh mới của Khả Như và Huỳnh Phương. Ảnh: FBNV.

Huỳnh Phương và Khả Như vướng tin hẹn hò từ năm 2022 khi thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, xuất hiện cùng nhau hoặc đi chơi chung nhóm bạn. Tuy nhiên, cả hai giữ im lặng trước những đồn đoán về mối quan hệ.

Thời gian sau, hai diễn viên dần thoải mái hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên nhau. Họ đồng hành trong nhiều dự án, sự kiện giải trí và các chuyến du lịch chung. Cả hai cũng nhiều lần để lộ những dấu hiệu được cho là đang sống chung nhà.

Tháng 11/2025, hình ảnh Khả Như bế một em bé bên cạnh Huỳnh Phương lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên tin đồn nữ diễn viên đã sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, cô nhanh chóng phủ nhận thông tin này thông qua một video đăng trên trang cá nhân.

Tối 14/2, nhân dịp Valentine, Huỳnh Phương đăng tải hình ảnh tình tứ bên Khả Như. Cả hai diện trang phục đồng điệu. Nam diễn viên viết: "Vẻ đẹp không nằm trên gò má mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình".

Khả Như sinh năm 1987, là diễn viên, đạo diễn sân khấu và nhà sản xuất phim. Cô bắt đầu sự nghiệp tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, sau đó lấn sân sang điện ảnh và truyền hình. Nữ diễn viên góp mặt trong nhiều phim như Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha, “Em” là của em, Nhà bà Nữ và gần đây là Quỷ nhập tràng.

Huỳnh Phương sinh năm 1992, được khán giả biết đến qua các video hài của nhóm FAPtv. Sau đó, anh tham gia một số dự án phim như Pháp sư mù, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử.