Thảo Nhi Lê được bạn trai Tây cầu hôn

Thảo Nhi Lê và bạn trai Romain Leclef công khai mối quan hệ từ cuối 2025. Nửa kia của á hậu hiện kinh doanh nước hoa.

Ngày 16/11, Thảo Nhi Lê đăng video ghi lại cảnh được bạn trai người Pháp quỳ gối cầu hôn. Trong video, cô mặc váy trắng có thiết kế xuyên thấu, cùng bạn trai khiêu vũ dưới ánh đèn. Người đẹp xúc động rơi nước mắt khi được bạn trai trao nhẫn cầu hôn. Kèm theo video, Thảo Nhi Lê viết: “Tôi đã nói ‘có’”. Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng tới á hậu.

“Đó là khoảnh khắc không bao giờ quên của Nhi. Sinh nhật tuổi 32 của Nhi, tưởng chỉ là một chuyến đi nhỏ để mừng sinh nhật. Một chuyến đi ngẫu hứng đến Phuket, với thời tiết chẳng thuận lợi, thậm chí cả bão lớn. Nhưng thật kỳ diệu, đúng vào khoảnh khắc anh quyết định cầu hôn, thời tiết lại bất ngờ dịu xuống. Cứ như thể vũ trụ cũng biết trước điều gì đó vậy. Nhi vẫn nhớ khoảnh khắc anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt, nhìn vào mắt và hỏi: ‘Em có muốn lấy anh không?’. Và tất nhiên Nhi nói ‘có’”, cô kể thêm.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Thảo Nhi Lê.

Thời gian qua, cả hai đồng hành đồng hành trong nhiều hoạt động. Trên trang cá nhân, bạn trai cũng thường đăng ảnh chụp cùng Thảo Nhi Lê. Cuối tháng 6, Thảo Nhi Lê đến Pháp thăm gia đình bạn trai.

Khi đó, cô viết: “Chuyến đi này đặc biệt hơn cả, bởi lần đầu tiên, Romain mời cả gia đình tôi cùng những người bạn thân thiết nhất đến thăm những nơi anh ấy từng lớn lên và dành trọn tình yêu thương. Khi cuộc sống ngày càng bận rộn, tôi lại càng trân trọng những chuyến đi như thế này hơn. Không phải những ngày dày đặc lịch trình, mà là khoảng thời gian để sống chậm lại, kết nối với nhau và cùng tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ bên người mình yêu thương”.

Thảo Nhi Lê hẹn hò với bạn trai Pháp từ 2024. Ảnh: FBNV.

Thảo Nhi Lê công khai mối quan hệ tình cảm với bạn trai Romain Leclef vào tháng 11/2025. Bạn trai á hậu xuất thân trong gia đình có truyền thống gần 200 năm kinh doanh nước hoa tại Pháp. Hiện Romain là người kế nghiệp đời thứ 7 của thương hiệu gia đình, đồng thời đồng sáng lập thương hiệu nước hoa cùng Thảo Nhi Lê. Tháng 10/2024, cả hai từng mang sản phẩm đến chương trình Shark Tank Việt Nam để gọi vốn nhưng không thuyết phục được các nhà đầu tư.

Thảo Nhi Lê tiết lộ bạn trai từng cầu hôn cô vào năm 2024, song người đẹp khi đó chưa nhận lời. Thời điểm đó, á hậu cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng vì cả hai mới quen nhau. Bên cạnh đó, cô nhận thấy cuộc sống cá nhân vẫn chưa ổn định, chưa phải thời điểm thích hợp để tiến tới hôn nhân.

Thảo Nhi Lê sinh năm 1994, giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 dưới thời đơn vị tổ chức Unicorp. Tuy nhiên, đến năm 2023, quyền lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe đã thuộc về một đơn vị khác. Trong khi đó, những năm qua, Thảo Nhi Lê tập trung phát triển thương hiệu thời trang riêng.