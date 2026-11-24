Kết hợp Bảo Thy trong sản phẩm mới, MLee thử nghiệm màu sắc âm nhạc khác biệt. Tuy nhiên, giọng hát của cô tiếp tục gây tranh luận, trong khi thành tích cũng ảm đạm.

Sau thời gian khá im ắng, MLee trở lại với MV Triệu chứng của xinh đẹp, có sự góp mặt của Bảo Thy. Ca khúc do It’s CHARLES sản xuất, được ê-kíp giới thiệu là sản phẩm mở màn cho dự án âm nhạc năm 2026, đồng thời tiếp tục khai thác hành trình đối thoại với bản ngã của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, thành tích hiện tại của sản phẩm cho thấy MLee vẫn đang loay hoay để tìm cho mình một bản hit và một chỗ đứng trên thị trường âm nhạc.

MLee chưa thể bứt phá dù liên tục làm mới

Sản phẩm mới cho thấy MLee muốn thử nghiệm một hướng đi khác. Ca khúc kết hợp giữa hát và rap trên nền nhạc điện tử, tạo không khí có phần gai góc, giàu tính trình diễn. Phần hình ảnh được xây dựng theo hướng điện ảnh, dẫn dắt cảm xúc từ trạng thái dồn nén đến cao trào. Về ý tưởng, Triệu chứng của xinh đẹp đặt hai màu sắc giọng hát đối lập cạnh nhau: nét cá tính của MLee và sự nữ tính, ngọt ngào vốn là thế mạnh của Bảo Thy.

Tuy nhiên, sự kết hợp này cũng khiến hạn chế của MLee bộc lộ rõ hơn. Bảo Thy mang đến màu sắc khá mới so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Nữ ca sĩ thể hiện phần rap lẫn những đoạn hát ở nửa sau ca khúc với sự tự tin, linh hoạt. Chất giọng cao, sáng và nhẹ giúp cô nổi bật trên nền nhạc điện tử, thậm chí có phần lấn át người kết hợp.

MLee hợp tác với Bảo Thy trong sản phẩm mới nhất.

Trong khi đó, MLee chưa tạo được dấu ấn tương xứng với tinh thần thử nghiệm của sản phẩm. Dù đảm nhận phần lớn những đoạn rap, cô chưa cho thấy khả năng xử lý giọng hát đủ nổi bật. Cách thể hiện tương đối đều, thiếu điểm nhấn, trong khi một số câu chữ phát âm chưa thực sự rõ ràng. Bởi vậy, phần trình diễn của MLee chưa tạo được sự hấp dẫn.

Sau 3 ngày phát hành, MV đạt hơn 300.000 lượt xem. Bên dưới video, một bộ phận khán giả bày tỏ chưa hài lòng với cách thể hiện của MLee. Một bình luận nhận xét phần nhạc ở đầu ca khúc tạo ấn tượng tốt, nhưng cảm xúc giảm dần khi giọng nữ ca sĩ xuất hiện với lối rap đều đều. Người này cho rằng cách xử lý ấy chưa phù hợp với màu sắc âm nhạc sản phẩm hướng tới.

Những ý kiến trái chiều cho thấy MLee vẫn chưa giải quyết được bài toán quan trọng trong sự nghiệp là làm thế nào để tạo được dấu ấn âm nhạc. Sau nhiều năm hoạt động, cô đã trải nghiệm nhiều phong cách, nhạc điện tử đến ballad, hình ảnh gợi cảm, mạnh mẽ đến nữ tính, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, những thay đổi này chưa giúp nữ ca sĩ có một sản phẩm thực sự bứt phá.

Chặng đường của MLee

MLee (tên thật Lê Ngọc Minh Hằng), sinh năm 1992, mang hai dòng máu Việt - Pháp. Cô về Việt Nam năm 2011 và được đào tạo trong công ty của Ngô Thanh Vân. Hai năm sau, nữ ca sĩ chính thức ra mắt thị trường giải trí. Bên cạnh âm nhạc, cô còn hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác như diễn xuất, người mẫu và tham gia các chương trình truyền hình.

Trong âm nhạc, MLee không ngại thay đổi hình ảnh và thử sức với nhiều thể loại. Dù vậy, sự đa dạng về phong cách chưa đi cùng một bản hit đủ sức định vị tên tuổi cho nữ ca sĩ. Trên YouTube, kênh của cô hiện có khoảng 157.000 người đăng ký. MV Từng ngày em mơ về anh, kết hợp với Soobin, là sản phẩm có lượt xem cao nhất, đạt khoảng 17 triệu sau 10 năm phát hành.

MLee chưa tìm được sản phẩm âm nhạc giúp cô bứt phá hơn.

Năm 2024, MLee nhận được sự chú ý lớn hơn khi tham gia Chị đẹp đạp gió. Khi tham gia chương trình, cô nhận về nhiều ý kiến bàn tán. Lý do là trong suốt hành trình, cô thường xuyên đạt điểm số và thứ hạng cao, nhưng tài năng chưa thật sự thuyết phục khán giả. Một bộ phận người xem cho rằng năng lực của MLee chưa thực sự nổi bật so với thành tích cô đạt được. Những tranh cãi khiến cô trở thành một trong những gương mặt gây bàn luận nhiều nhất tại chương trình.

Dù vậy, không thể phủ nhận Chị đẹp đạp gió giúp độ nhận diện của MLee tăng lên đáng kể. Cô góp mặt trong nhóm 7 chị đẹp thành đoàn, qua đó có thêm cơ hội tiếp cận công chúng. Sau chương trình, nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ bứt phá hơn.

Thế nhưng, các sản phẩm sau đó như Cá cắn câu, Chín tầng mây và mới nhất là Triệu chứng của xinh đẹp vẫn chưa tạo được hiệu ứng như mong đợi. MLee tiếp tục hoạt động, thử nghiệm và mở rộng hình ảnh, nhưng dấu ấn âm nhạc riêng vẫn là điều cô còn thiếu.

Gần đây, việc tham gia Miss Universe Vietnam 2026 tiếp tục cho thấy MLee muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, cô vẫn chưa tạo được thành tựu thực sự nổi bật ở một địa hạt cụ thể. Với một bộ phận công chúng, ngoại hình nổi bật vẫn là những yếu tố dễ nhớ nhất khi nhắc đến nữ nghệ sĩ.

Sự trở lại với Triệu chứng của xinh đẹp vì thế chưa đủ để tạo ra bước ngoặt. MLee cho thấy cô vẫn muốn tìm kiếm một màu sắc mới, nhưng thử nghiệm về âm nhạc và hình ảnh chưa đủ sức để cô tạo dựng được chỗ đứng trong thị trường âm nhạc.